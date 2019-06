Kiderült, hogy mit és hogyan iszunk a nyáron

A nyári időszakban legszívesebben hangulatos teraszon rosét isznak a közösségi média használók, ilyenkor inkább édes vagy félszáraz ízt választanak, és egy-egy nyári beszélgetés során átlagosan 3-4 deci bort fogyasztanak. A többség a fröccs mellett teszi le a voksát: a legnépszerűbb a nagyfröccs és a hosszúlépés, de bor alapú koktélokat csak minden ötödik ember választ. A válaszadók több mint kétharmada 1000 és 2500 forint között költ átlagosan egy üveg borra – többek között ezek derülnek ki a Twickel Szőlőbirtok nyári borfogyasztási szokásokat vizsgáló online kutatásából.

A nyári borfogyasztási szokásokat vizsgálta a Twickel Szőlőbirtok a közösségi média felhasználók körében. A nem reprezentatív, online, országos kutatás eredményei azt mutatják, hogy a Facebookot használó magyarok majdnem fele a nagy melegben legszívesebben rosét fogyaszt, egyharmaduk vöröset, és csak minden ötödik ember választja a fehérbort. A kitöltők nyáron az édes borokat részesítik előnyben (29,2 százalék) vagy a félszárazat (28,3 százalék), és csak ezután következik a száraz (21,5 százalék) és a félédes (21 százalék).

A többség (42,9 százalék) leginkább a fröccs mellett dönt ebben az időszakban,

a válaszadók 36,7 százaléka tisztán issza a bort, 20,3 százaléka pedig keverve más nem alkoholos itallal. Legkedveltebb a nagyfröccs, de a válaszadók szinte ugyanilyen arányban fogyasztanak hosszúlépést is, ezt követi a kisfröccs. Legkevésbé a házmester kedvelt, a kutatásban résztvevők egyharmada pedig egyáltalán nem szereti a fröccsöt. A kutatásból az is kiderül, hogy csak minden ötödik ember fogyaszt bor alapú koktélokat, a megkérdezettek többsége (69,6 százalék) viszont egyáltalán nem szokott ilyet inni, 9,2 százalékuk eddig nem is hallott ilyesmiről.

A kutatásban résztvevők közel 40 százaléka nyáron legszívesebben egy hangulatos teraszon borozik, míg minden ötödik ember a víz- vagy tópartot választja erre a célra, de a válaszadók egynegyede otthon is szívesen megiszik egy-egy pohár port. A nyári beszélgetések során 3-4 deci bort is elfogyaszt a többség, a kitöltők 27,7 százaléka 1-2 decit, és csak minden ötödik ember iszik 5-6 decit ilyen alkalmakor.

A válaszadók több mint kétharmada 1000 és 2500 forint között költ átlagosan egy üveg borra, egynegyede ezer forint alatt vásárol, 5,6 százalékuk 2 500 és 5 ezer forint közötti összeget szán borra, csak 0,4 százalékuk hajlandó 5 ezer forint felett is vásárolni.

Igazán reményt keltő, mondja el az eredmények kapcsán Báró Twickel György, a Twickel Szőlőbirtok tulajdonosa, hogy a kutatásban résztvevők több mint fele évente egyszer, 22,2 százaléka pedig évente többször is ellátogat bor tematikájú rendezvényekre. A megkérdezettek egynegyede viszont egyáltalán nem jár boros eseményekre, amire érdemes odafigyelni, és a jövőben őket is megszóltani.

Tajti Róbert, a Twickel Szőlőbirtok ügyvezető igazgatója szerint a válaszok alátámasztják azt, amelyet a borászatban is nap mint nap tapasztalnak:

míg a téli, novemberi kutatás eredményei szerint a közösségi médiát használok a száraz és a vörösborokat részesítették előnyben, addig nyáron inkább az illatosabb, gyümölcsösebb, ropogósabb rozékat és fehéreket keresik a fröccsökhöz.