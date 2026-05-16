Panyi Miklós keményen odaszúrt Magyar Péternek: a Diákhitel Központ irodája fényűzőbb volt, mint a Karmelita

„A nagy Karmelita-hergelés margóján, a Diákhitel Központ vezérigazgatói irodáját mikor tekintheti meg a nagyérdemű?” – írta Facebook-oldalán Panyi Miklós.

Panyi Miklós odaszúrt Magyar Péternek: a Diákhitel Központ irodája fényűzőbb volt, mint a Karmelita

A miniszterelnökség korábbi államtitkára szerint a közbeszédben szándékosan próbálják luxusként beállítani az épületet, miközben az valójában visszafogott és méltó környezetet biztosít az ország vezetéséhez.

Bejegyzésében felidézte: évekkel ezelőtt járt a Diákhitel Központ akkori vezérigazgatói irodájában, ahol szerinte jóval látványosabb és drágább berendezést látott, mint amilyen a Karmelitában található.

„Én, amikor 5 éve ott jártam nem fehér falakat és puritán berendezést, hanem bőrkanapékat és a legdesignosabb bútorokat láttam.

Persze az ügy, amiért mentem bár fontos volt, Elnök úr épp nem ért rá és otthagyott a kollégáival. Délután 3-kor” – írta.

Panyi szerint természetes, hogy Magyarország miniszterelnöke olyan épületben fogadja a világ vezetőit, amely méltó az ország történelméhez és államiságához. Ironikusan megjegyezte: a kritikák alapján úgy tűnik, egyesek szerint inkább „egy aluljáróba vagy angyalföldi irodaházba” kellett volna szervezni a kormányfő munkahivatalát.

Az államtitkár szerint a Karmelitát övező viták valójában politikai célú hangulatkeltést szolgálnak.

„Megy a néphergelés, ami a csövön kifér” – zárta bejegyzését.

A budai Vár jövőjéről és az elmúlt évek vitatott beruházásairól tartott közös sajtótájékoztatót pénteken a Karmelita kolostornál Magyar Péter miniszterelnök, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Pósfai Gábor belügyminiszter.

A sajtótájékoztató előtt elbontották a Karmelita kolostor köré 2021-ben emelt kordont, amely azóta elzárta a gyalogosforgalmat az épület elől. Bejelentették azt is, hogy hétvégente ingyenesen látogatható lesz a Karmelita, ezen a hétvégén pedig a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épületét is megnyitják a látogatók előtt.

A tájékoztatón elhangzott, hogy

a korábbi belügyminisztérium épületében továbbra is a minisztérium működik majd,

a miniszterelnöki kabinetirodába a szociális- és családügyi minisztérium költözik,

a József főhercegi palotának jelenleg nincs végleges funkciója, de informálisan az alkotmánybíróság lehetséges beköltözése merült fel.

több budavári állami ingatlannál kulturális vagy közösségi funkció lehetőségét vizsgálják,

a kúria rekonstrukcióját és az egykori földművelésügyi minisztérium újjáépítését is felülvizsgálják.

A Tisza Párt elnöke korábban bejelentette, hogy a miniszterelnöki iroda nem a Karmelita kolostor épületében működne tovább. Magyar Péter Facebook-bejegyzésében jelentette be, hogy

a Tisza-kormány alatt a kormányfő hivatala a Parlament közelében található egyik minisztériumi épületbe költözne.

A Karmelita kolostor épülete 2014-ben került a miniszterelnökség vagyonkezelésébe, majd egy nagyszabású felújítás és átépítés után fokozatosan ide költözött a miniszterelnökség központi hivatala, a miniszterelnöki kabinetiroda, valamint a miniszterelnöki kormányiroda is. 2019 januárjától már a teljes kabinetiroda és Orbán Viktor miniszterelnöki irodája is a felújított komplexumban működött.