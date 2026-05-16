egyesült államok
aszály
agrárium

Nem csak Európában tragédia az aszály: összeomolhat az amerikai búzatermés, kilőttek az árak

Súlyos szárazság és fagykárok miatt az Egyesült Államok idei búzatermése az 1970-es évek óta nem látott szintre eshet vissza. A terméskiesés már most megmozgatta a világpiaci árakat, miközben a szakértők szerint a következő hetek időjárása döntheti el, mennyire mélyül tovább az aszály okozta válság.
VG
2026.05.16, 05:46

Komoly figyelmeztetést küldött a piacoknak az amerikai agrárium: az amerikai mezőgazdasági minisztérium (USDA) legfrissebb előrejelzése szerint az Egyesült Államok búzatermése 2026-ban a legalacsonyabb lehet 1972 óta. A visszaesés mögött elsősorban az amerikai síkságvidéket sújtó aszály, valamint a tavaszi fagykárok állnak.

A visszaesés mögött elsősorban az amerikai síkságvidéket sújtó aszály, valamint a tavaszi fagykárok állnak / Fotó: Max Zolotukhin

A minisztérium 1,561 milliárd vékás (bushel) – 42–43 millió tonna – teljes búzaterméssel számol, ami több mint 400 millió bushel – 11 millió tonna – csökkenés az előző évhez képest. A legnagyobb terméskiesésre a hard red winter wheat (kemény vörös őszi búza) fajtából számítanak, amelynek termelése várhatóan 25 százalékkal esik vissza.

Kansas került a válság középpontjába

A legsúlyosabb helyzet Kansas államban alakult ki, amely az Egyesült Államok legfontosabb búzatermő régiója. A Wheat Quality Council friss termésfelmérése szerint az idei átlaghozam mindössze 2,6 tonna hektáronként, ami hároméves mélypont, és jóval elmarad az elmúlt öt év mintegy 3 tonnás hektáronkénti átlagától.

A USDA adatai szerint a téli búza mindössze 28 százaléka van jó vagy kiváló állapotban országos szinten, ami négyéves mélypontnak számít. Kansasban különösen rossz a helyzet:

a termés 51 százalékát már a rossz vagy nagyon rossz kategóriába sorolják.

A problémát nemcsak a csapadékhiány okozza. Az elmúlt hetekben több helyen extrém hőingadozás sújtotta a növényeket: a meleg periódusokat hirtelen lehűlések és fagyok követték, ami különösen érzékenyen érintette a fejlődő állományt.

 

Kilőttek a búzaárak

A piaci reakció gyors volt: a chicagói árutőzsdén a búzafuturesök napi limitig emelkedtek az USDA jelentése után. A Kansas City-i búza ára rövid idő alatt 7,5 dollár közelébe ugrott bushelenként – 260–275 dollár tonnánként –, miután a kereskedők elkezdték beárazni a történelmi méretű terméskiesést.

Az elemzők szerint ráadásul a helyzet még tovább romolhat. Többen arra figyelmeztetnek, hogy az USDA májusi számai még nem tükrözik teljesen az elmúlt hetek további állapotromlását, ezért a következő jelentésekben újabb lefelé módosítások jöhetnek.

Nem csak Amerika problémája az aszály

A búzapiac érzékenységét növeli, hogy a globális kínálat más régiókban sem stabil. Az USDA szerint a fő exportőr országok, köztük

  • Ausztrália,
  • Kanada,
  • Oroszország
  • és Ukrajna

együttes termelése is csökkenhet. Európában ugyan a májusi esők átmenetileg javították a helyzetet, különösen Franciaországban és Németországban, de a kontinensen is voltak fagykárok és szárazsággal kapcsolatos problémák.

Az amerikai aszály így nemcsak regionális mezőgazdasági problémává vált, hanem globális inflációs és élelmiszerpiaci kockázattá is. A búza ugyanis a világ egyik legfontosabb alapélelmiszere, így minden jelentősebb terméskiesés gyorsan megjelenhet a kenyér, a liszt és az állati takarmányok árában is.

