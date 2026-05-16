„Mi a kormányzásunk alatt építettük az országot. A Tisza Párt pár nap elteltével éppen a tudomány területén kezd rombolni” – fogalmazott a Facebookon.

„A Tisza-kormány rombolni kezdett" – Gulyás Gergely kiállt Krausz Ferenc alapítványa mellett

A Fidesz frakcióvezetője azt írta, hogy mind ezt úgy teszi az új miniszterelnök, hogy a Magyar Tudományos Akadémián éppen az ellenkezőjét ígérte.

Gulyás Gergely szerint a fiatal kutatók, diákok és kiemelkedő képességű tehetségek itthon tartásához és hazajöveteléhez, a tudásalapú gazdaság megerősítéséhez az Élvonal Alapítvány támogatásánál aligha van hatékonyabb eszköz.

A Tisza-kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött szerződést, továbbá Magyar Péter arra kérte Krausz Ferencet, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot.

Korábban a sajtó írta meg, hogy a választás előtt két hónappal kötött Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter

közfeladat-finanszírozási szerződést a Nobel-díjas Krausz Ferenc által irányított Élvonal Alapítvánnyal 261,7 milliárd forint értékben

a közérdekű adatigényléssel kikért szerződésre hivatkozva. Egy másik, ugyanilyen módon megszerzett dokumentum szerint

2026. április 30-ig az alapítványnak folyósítottak 22 381 152 992 forintot.

Emellett 2026-ra kapnak még 400 millió forint működési támogatást, amelyet a későbbi években a fogyasztói árindexszel összhangban emelnek.

Gulyás Gergely megfogalmazása szerint tények ismerete nélküli döntés mindig veszélyes.

„Ez történik most is, amikor Magyar Péter úgy jelenti be Krausz Ferenc Nobel-díjas professzor által vezetett Élvonal Alapítvány finanszírozásának visszavonását, hogy az szakmai érvekkel nem alátámasztható.

Kénytelenek vagyunk ezért a háttérben meghúzódó motivációt politikai bosszúként értelmezni”

– írta.

A politikus szerint az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány a világon egyedülálló szervezet.

A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta, hogy a szervezet kuratóriumában négy Nobel-díjas tudós és Lovász László Abel-díjas matematikus is helyet kapott. Az alapítvány vállalta 75 magyar kutatócsoport hazahozatalát, a fiatal tehetségek támogatását, innovatív vállalkozások indítását, valamint egy nemzetközi kutatóközpont létrehozását is.