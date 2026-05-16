„A Tisza-kormány rombolni kezdett” – Gulyás Gergely kiállt Krausz Ferenc alapítványa mellett

Gulyás Gergely szerint a Tisza-kormány a tudományos életben kezdett rombolásba. A Fidesz frakcióvezetője politikai bosszút emlegetett, miközben az alapítvány kuratóriuma is egyeztetést sürgetett a kormánnyal a kutatási program jövőjéről.
VG
2026.05.16, 08:06
Frissítve: 2026.05.16, 08:27

„Mi a kormányzásunk alatt építettük az országot. A Tisza Párt pár nap elteltével éppen a tudomány területén kezd rombolni” – fogalmazott a Facebookon.

A Fidesz frakcióvezetője azt írta, hogy mind ezt úgy teszi az új miniszterelnök, hogy a Magyar Tudományos Akadémián éppen az ellenkezőjét ígérte. 

Gulyás Gergely szerint a fiatal kutatók, diákok és kiemelkedő képességű tehetségek itthon tartásához és hazajöveteléhez, a tudásalapú gazdaság megerősítéséhez az Élvonal Alapítvány támogatásánál aligha van hatékonyabb eszköz.

A Tisza-kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött szerződést, továbbá Magyar Péter arra kérte Krausz Ferencet, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot. 

Korábban a sajtó írta meg, hogy a választás előtt két hónappal kötött Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter 

közfeladat-finanszírozási szerződést a Nobel-díjas Krausz Ferenc által irányított Élvonal Alapítvánnyal 261,7 milliárd forint értékben 

a közérdekű adatigényléssel kikért szerződésre hivatkozva. Egy másik, ugyanilyen módon megszerzett dokumentum szerint 

  • 2026. április 30-ig az alapítványnak folyósítottak 22 381 152 992 forintot. 
  • Emellett 2026-ra kapnak még 400 millió forint működési támogatást, amelyet a későbbi években a fogyasztói árindexszel összhangban emelnek. 

Gulyás Gergely megfogalmazása szerint tények ismerete nélküli döntés mindig veszélyes. 

„Ez történik most is, amikor Magyar Péter úgy jelenti be Krausz Ferenc Nobel-díjas professzor által vezetett Élvonal Alapítvány finanszírozásának visszavonását, hogy az szakmai érvekkel nem alátámasztható. 

Kénytelenek vagyunk ezért a háttérben meghúzódó motivációt politikai bosszúként értelmezni”

 – írta.

A politikus szerint az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány a világon egyedülálló szervezet. 

A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta, hogy a szervezet kuratóriumában négy Nobel-díjas tudós és Lovász László Abel-díjas matematikus is helyet kapott. Az alapítvány vállalta 75 magyar kutatócsoport hazahozatalát, a fiatal tehetségek támogatását, innovatív vállalkozások indítását, valamint egy nemzetközi kutatóközpont létrehozását is. 

Gulyás kiemelte, hogy a több évre szóló, teljesítményalapú finanszírozás átlátható és elszámoltatható rendszerben működne, ezért arra kérte a Tisza-kormányt, vizsgálja felül a támogatás visszavonásáról szóló döntést, és kezdjen egyeztetést Krausz Ferenccel, valamint a kuratórium tagjaival. 

Az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriuma is mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal. 

Az alapítvány kuratóriumának tagjai a miniszterelnöknek címzett, pénteken este eljuttatott közleményükben azt írták: meggyőződésük, hogy a kiemelkedő tehetségek támogatása és világszínvonalú kutatások előmozdítása nem csupán intézményi cél, hanem Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke.

Hozzátették: különösen fontosnak tartják, hogy a fiatal kutatók, diákok és kiemelkedő képességű tehetségek számára olyan lehetőségeket biztosítsanak, amelyek révén Magyarország nemzetközi szinten is meghatározó tudományos és innovációs központtá válhat. Ezen célok véleményük szerint a tudásalapú gazdaság jövőjének alapfeltételei, amelyek teljes mértékben átfedésben vannak a Tisza-kormány által vállalt célkitűzésekkel.

