Bevált Trump vámfenyegetése: menekülnek a cégek Európa legnagyobb gazdaságából, Amerikában költik a pénzüket

Látványosan nő azoknak a német vállalatoknak a száma, amelyek újabb beruházásokat terveznek az Egyesült Államokban. A német iparkamara szerint Donald Trump kereskedelempolitikája és a globális vámháborús bizonytalanság teljesen átalakítja a cégek stratégiáját.

Drasztikusan nőtt azoknak a német cégeknek a száma, amelyek több pénzt és munkahelyet vinnének az Egyesült Államokba, hála Trump vámfenyegetésének / Fotó: AFP

A Német Ipari és Kereskedelmi Kamara, a DIHK több mint 4500 vállalat bevonásával készített felmérése szerint már a német cégek 41 százaléka tervez további amerikai befektetéseket. Ez hatalmas ugrás az előző ősszel mért 26 százalékhoz képest.

Amerikára öntik a pénzt a német cégek

A számok azt mutatják, hogy a német vállalatok nem egyszerűen kivárnak, hanem gyors alkalmazkodásba kezdtek. Az Egyesült Államokban jelen lévő cégek 35 százaléka új munkavállalókat is felvenne amerikai telephelyein, miközben mindössze 10 százalék készül létszámcsökkentésre. Korábban ez az arány még 19 százalék volt, vagyis a hangulat érezhetően javult azok körében, akik helyben termelnek, vagy terjeszkednek az amerikai piacon.

A háttérben elsősorban Donald Trump kereskedelempolitikája áll. Az amerikai elnök többek között 15 százalékos importvámot vetne ki az Európai Unióból érkező termékekre, ami nagyon hátrányosan érinti az exportőröket. A német cégek egy része ezért inkább Amerikába viszi a gyártást, hogy elkerülje a magasabb vámokat és az egyre kiszámíthatatlanabb kereskedelmi környezetet.

Volker Treier, a DIHK külgazdasági vezetője szerint a vállalatok jelenleg elsősorban stabilitást és kiszámíthatóságot keresnek.

A vámháborús intézkedések ugyanis nemcsak a kereskedelmet forgatják fel, hanem teljes beruházási és ellátási láncokat is átrendeznek világszerte.

A felmérésből kiderül, hogy a kereskedelmi akadályok mára a legnagyobb üzleti kockázatok közé kerültek az amerikai piacon működő német vállalatok számára:

a cégek 68 százaléka már árat emelt a magasabb importköltségek miatt;

emellett 40 százalékuk helyi beszállítói hálózatokat és amerikai termelési kapacitásokat épít ki, hogy kevésbé függjön a nemzetközi szállításoktól és vámoktól.

Meghűlt a vér egy egész térségben attól, amiről Trump tárgyalni készül az oroszlán barlangjában Donald Trump amerikai elnök a Hszi Csin-pinggel tervezett pekingi csúcstalálkozón a Tajvannak szánt amerikai fegyverszállításokról is tárgyalna, ami több évtizedes washingtoni gyakorlatot törhet meg. Az amerikai szövetségesek attól tartanak, hogy Trump engedményeket tehet Kínának, késleltetheti vagy csökkentheti a Tajvannak szánt fegyvercsomagokat, sőt, felboríthatja a tajvani szoros körül fennálló rendet . A kétnapos találkozón Irán, a kereskedelem és az amerikai vállalatok kínai piacra jutása is napirendre kerül.

Sokan próbálnak új irányokat is keresni. A vállalatok 15 százaléka új piacok felé nyitna, hogy csökkentse az esetleges amerikai bevételkiesések kockázatát. Mások viszont inkább visszahúzódnak: a német cégek 14 százaléka már most csökkenti amerikai üzleti aktivitását, míg további 18 százalék inkább a hazai vagy hagyományos piacokra koncentrál.

A változás különösen erősen érzékelhető a Kínában, Dél-Afrikában és Ázsia több térségében működő német vállalatoknál.

Ezek a cégek egyre intenzívebben vizsgálják, hogyan tudnák termelésük egy részét közelebb vinni az amerikai piachoz. Közben olyan országok, mint Mexikó vagy Argentína akár nyertesei is lehetnek az átrendeződésnek, mivel szorosabb kereskedelmi kapcsolatban állnak az Egyesült Államokkal.