Szándékosan a londoni ukrán nagykövet autójába hajtottak

Kétszer is szándékosan belehajtott valaki szombat reggel a londoni ukrán nagykövetnek a diplomáciai képviselet előtt parkoló hivatali autójába – közölte szombaton az ukrán nagykövetség, hozzátéve, hogy a rendőrök lövéseket adtak le az elkövető gépkocsijára, de senki nem sebesült meg.

– írta közleményében az ukrán nagykövetség.

Met police say shots have been fired by officers in the Holland Park area of West London.

The embassy of Ukraine to the UK says the "vehicle of the ambassador was deliberately rammed."

