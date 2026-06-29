Ukrán aranykonvoj: azonnal megszólalt Orbán Viktor Hajdú János meggyanúsítása miatt – "Minden rendes országban ezért kitüntetés és elismerés járna"

Elindult a tiszás politikai leszámolás – reagált Orbán Viktor Hajdu János meggyanúsításának hírére. Hozzátette: a miniszterelnök utasítására eljárást indítottak Hajdu János tábornok, a TEK korábbi parancsnoka ellen.

Hajdu János meggyanúsítására reagált Orbán Viktor. Az aranykonvoj-ügy kapcsán felmerült jogtalan fogvatartással összefüggésben indult eljárás a TEK volt főigazgatójával szemben. Fotó: Magyarország Kormánya / Facebook

Orbán: Hajdu János minden hazáját szerető ember számára példakép

A háború kitörése óta Ukrajnába és Ukrajnából többezer milliárd forint értékű valuta és arany áramlott keresztül az ukrán titkosszolgálat és az ukrán katonák közreműködésével Magyarországon – emlékeztetett a volt kormányfő. Egyúttal rámutatott: a magyar hatóságok ennek véget vetettek, és a TEK közreműködésével elfogtak egy ukrán szállítmányt. Minden rendes országban ezért kitüntetés és elismerés járna, Magyarországon hatósági zaklatás – jegyezte meg, aláhúzva: a mostani magyar kormány az ukránok érdekében jár el. "Hajdu János minden hazáját szerető ember számára példakép. Kiállunk melletted, tábornok úr!" – zárta bejegyzését Orbán Viktor.

Mint, ahogy arról lapunk is beszámolt: hétfő délután a Fővárosi Nyomozóügyészség közleménybne tájékoztatott Hajdu János meggyanúsításáról az aranykonvoj-ügy kapcsán felmerült jogtalan fogvatartással összefüggésben. Az eljárásban a nyomozó ügyészség eddig több mint 30 személyt hallgatott ki tanúként, amelyet követően hétfőn meggyanúsította Hajdu János volt rendőr altábornagyot.