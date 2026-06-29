Berobbant a diákmunkaszezon: már a 3500 forintos órabér sem ritka – mutatjuk, hol fizetnek a legtöbbet
A tanév végével hagyományosan felélénkül a diákmunkapiac, idén azonban minden korábbinál szélesebb kínálat fogadja a munkát kereső fiatalokat. Az ország legnagyobb iskolaszövetkezeteinek oldalain több száz aktív álláshirdetés található, amelyek között nemcsak klasszikus nyári munkák, hanem komoly szakmai gyakornoki pozíciók is szerepelnek. A választékból jól látszik, hogy a munkaadók továbbra is jelentős mértékben támaszkodnak a diákokra a nyári hónapokban, legyen szó vendéglátásról, kereskedelemről, logisztikáról vagy akár pénzügyi és informatikai feladatokról. A cikkben szereplő órabérek – eltérő jelölés hiányában – bruttó összegek, a Világgazdaság az iskolaszövetkezetek álláshirdetéseiben szereplő béreket vette alapul.
A legnagyobb diákszövetkezetek aktuális ajánlatai alapján a legtöbb munkakörben átlagosan 2000–2500 forint közötti órabérrel lehet számolni, ugyanakkor egyre több olyan pozíció jelenik meg, ahol 2800–3000 forintot vagy ennél is többet fizetnek óránként. Ezek jellemzően nyelvtudást, speciális informatikai ismereteket vagy valamilyen szakirányú egyetemi tanulmányokat igényelnek.
Már nem csak zsebpénzről szól a nyári munka
Az elmúlt években jelentősen átalakult a diákmunkák szerepe. Míg korábban sokan elsősorban néhány hetes nyári keresetként tekintettek ezekre az állásokra, ma már egyre többen tudatosan olyan munkát választanak, amely később szakmai tapasztalatként is jól mutat az önéletrajzban.
Ezt a munkaadók is felismerték. A multinacionális vállalatok, szolgáltató központok és nagy hazai cégek egyre több gyakornoki pozíciót kínálnak már első- vagy másodéves egyetemistáknak is, remélve, hogy a diploma megszerzése után teljes állásban is náluk helyezkednek el.
A klasszikus nyári munkák természetesen továbbra sem tűntek el. A gyorséttermek, kávézók, hipermarketek, logisztikai központok, gyárak és raktárak továbbra is több száz diákot keresnek országszerte, sok esetben rugalmas műszakbeosztással.
Ezekben az ágazatokban várják a legtöbb fiatalt
A meghirdetett állások alapján jól kirajzolódik, hogy mely területeken a legnagyobb a kereslet:
- vendéglátás és gyorséttermek,
- kávézók,
- kereskedelem,
- logisztika és raktározás,
- gyártás és összeszerelés,
- irodai adminisztráció,
- ügyfélszolgálat,
- pénzügyi és számviteli gyakornoki munkák,
- HR és toborzás,
- marketing,
- mérnöki pozíciók,
- informatikai munkák,
- promóciós és hostess feladatok,
- fesztiválok és rendezvények
- és a turizmus.
A nyári szezon közeledtével különösen felpörög a vendéglátás, a turizmus és a rendezvényszervezés, ezért ezekben az ágazatokban kiugróan sok munkalehetőség érhető el.
A táblázatból jól látható, hogy a legmagasabb béreket továbbra is a speciális szaktudást igénylő pozíciók kínálják. Informatikai vagy mérnöki gyakornokként akár másfélszer annyit is lehet keresni, mint egy hagyományos vendéglátós diákmunkával, ugyanakkor utóbbiak előnye, hogy jóval szélesebb körben, szinte az ország minden részén elérhetők.
A diákokért is egyre nagyobb a verseny
Nemcsak a fiatalok válogathatnak a munkák között, hanem a munkáltatók is egyre intenzívebben próbálják megszólítani a jelentkezőket. A rugalmas beosztás, a hosszabb nyitvatartás, a hétvégi pótlékok, a bónuszok és a könnyen összeegyeztethető munkarend ma már szinte alapelvárásnak számít.
Számos munkáltató emellett ingyenes képzést, dolgozói étkezést, kedvezményeket vagy akár hosszabb távú munkalehetőséget is kínál. Különösen igaz ez a nagy nemzetközi láncokra, amelyek számára a diákmunkások utánpótlást is jelenthetnek.
A következő években várhatóan tovább nő a diákok szerepe a munkaerőpiacon. A munkaerőhiány több ágazatban továbbra is jelentős, miközben a vállalatok egyre korábban igyekeznek kapcsolatot építeni a jövő szakembereivel.
Miért éri meg a cégeknek diákszövetkezeten keresztül foglalkoztatni?
Az iskolaszövetkezeten keresztül történő foglalkoztatás a munkáltatóknak és a diákoknak egyaránt kedvező. A nappali tagozatos hallgatók után az adminisztrációt, a bérszámfejtést és a foglalkoztatással kapcsolatos ügyintézést is az iskolaszövetkezet végzi, ami jelentősen csökkenti a vállalatok adminisztratív terheit. Emellett a 25 év alatti diákok a havi 715 765 forintos jövedelemig mentesülnek a 15 százalékos személyi jövedelemadó megfizetése alól, iskolaszövetkezeti foglalkoztatás esetén pedig társadalombiztosítási járulékot sem kell fizetniük, így a bruttó bérük megegyezik a nettó keresetükkel. A kedvező adózási szabályoknak köszönhetően ugyanakkora bruttó bér mellett a diákoknak több pénz marad a zsebükben, miközben a vállalatok gyorsan és rugalmasan tudják kezelni a nyári munkaerőhiányt.
A gyorséttermek továbbra is a diákmunkapiac meghatározó szereplői
Ha van olyan szektor, amelyet szinte minden diák ismer, az a gyorséttermi vendéglátás. A nagy láncok minden nyáron több száz fiatalt foglalkoztatnak, és idén sincs ez másként. A munkakörök között éttermi munkatárs, kasszás, konyhai kisegítő, pultos és vendégkiszolgáló egyaránt szerepel, a legnagyobb előnyt pedig a rugalmas beosztás jelenti:
sok helyen már heti két-három műszak vállalásával is lehet dolgozni.
A McDonald's szinte minden nagyobb városban keres diákokat
A McDonald's továbbra is az egyik legnagyobb diákmunkáltató Magyarországon. Az aktuális ajánlatok alapján elsősorban éttermi munkatársakat keresnek Budapest mellett Győrben, Debrecenben, Pécsen, Szegeden, Kecskeméten és számos további városban.
Az órabérek jellemzően 2000–2400 forint között mozognak, de az esti és hétvégi műszakok, valamint az ünnepnapi pótlékok tovább növelhetik a keresetet. A munkáltató emellett betanítást, rugalmas időbeosztást és hosszabb távú munkalehetőséget is kínál. A gyorséttermek előnye, hogy a korábbi tapasztalat általában nem feltétel, ezért sok fiatal itt szerzi meg első munkahelyi élményeit.
A Starbucksnál nemcsak kávét készítenek
A Starbucks üzleteiben is rendszeresen jelennek meg diákmunkák. A barista pozíciók elsősorban Budapesten érhetők el, de vidéki üzletekben is időről időre keresnek munkatársakat. A munkakör nem csupán italok elkészítéséből áll:
a vendégek kiszolgálása, a pénztár kezelése, a készletek feltöltése és a kávézó napi működésének támogatása is a feladatok közé tartozik.
Az órabér általában 1860–2500 forint, amelyet itt is növelhetnek a különböző pótlékok. Sok diák számára a Starbucks nemcsak nyári munka, hanem akár hosszabb távú részmunkaidős lehetőség is.
A kereskedelemben sincs hiány állásokból
A nyári szabadságolások idején a kereskedelmi láncok is jelentős létszámban keresnek diákokat. Az aktuális kínálatokban rendszeresen megjelennek munkák többek között
- Auchan,
- Tesco,
- Spar,
- Decathlon,
- drogérialáncok,
- barkácsáruházak
számára.
A leggyakoribb feladatok ezeken a helyeken:
- árufeltöltés,
- pénztárkezelés,
- vevők kiszolgálása,
- online rendelések összekészítése,
- valamint leltározás.
A bérek jellemzően 2100–2500 forint között alakulnak, de a hétvégi műszakok itt is magasabb keresetet jelenthetnek.
A logisztika és a raktárak sem csak fizikai munkát jelentenek
A nyári csúcsidőszak miatt a logisztikai központok is jelentős létszámban vesznek fel diákokat. A leggyakoribb munkakörök:
- komissiózás,
- csomagolás,
- címkézés,
- árumozgatás,
- rendelés-összekészítés,
- és minőségellenőrzés.
Ezeknél a pozícióknál jellemzően 2200–2800 forintos órabérrel lehet számolni, több műszakos munkarend esetén pedig a pótlékok miatt ennél magasabb kereset is elérhető.
Magas órabéreket kínálnak azok a pozíciók is, amelyek valamilyen speciális tudást igényelnek. A diákszövetkezetek kínálatában rendszeresen találhatók:
- pénzügyi gyakornokok,
- könyvelési asszisztensek,
- HR-asszisztensek,
- marketinges gyakornokok,
- adatkezelők,
- SSC-pozíciók,
- és projektasszisztensek.
Ezekben a munkakörökben 2400–3000 forintos órabér számít átlagosnak, míg nyelvtudással vagy speciális szoftverismerettel ennél magasabb fizetés is elérhető. A munkáltatók számára ezek a programok egyfajta utánpótlás-nevelést is jelentenek: nem ritka, hogy a jól teljesítő diákok a diploma megszerzése után teljes állásban is ugyanott helyezkednek el.
Hogyan viszonyul ez az átlagbérhez?
A 3000 forintos bruttó diák órabér teljes munkaidőre átszámítva havi 504 ezer forintos bruttó keresetet jelent 168 ledolgozott órával számolva. Ez már meghaladja a minimálbér és a garantált bérminimum szintjét, de még érdemben elmarad a KSH legfrissebb, 2026-os adatai szerinti 772 200 forintos bruttó nemzetgazdasági átlagkeresettől.
Vagyis a legjobban fizető diákmunkák már nem klasszikus zsebpénznek számítanak: egy 3000 forintos órabér teljes hónapra vetítve az átlagkereset nagyjából 65 százalékát teszi ki, miközben iskolaszövetkezeten keresztül, 25 év alatt a nettó összeg jellemzően megegyezhet a bruttóval.
Az IT és a mérnöki gyakornokok vihetik haza a legtöbb pénzt
A legmagasabb béreket továbbra is az informatikai és műszaki területek kínálják. Az aktuális ajánlatok között szerepelnek például
- szoftverfejlesztő gyakornokok,
- tesztmérnökök,
- villamosmérnökök,
- gépészmérnökök,
- CAD-tervezők,
- adatfeldolgozók,
- műszaki adminisztrátorok.
Ezeknél a pozícióknál 2800–3500 forintos órabér sem ritka, különösen akkor, ha a jelentkező már rendelkezik szakmai tapasztalattal vagy magabiztos angol nyelvtudással.
Fesztiválok, repülőtér és futárszolgálatok is keresnek diákokat
A nyár beköszöntével számos szezonális lehetőség is megjelenik. Nagy kereslet mutatkozik
- hostess munkákra,
- promóciós feladatokra,
- rendezvénykisegítőkre,
- fesztiválos munkákra,
- repülőtéri utaskísérőkre,
- információs munkatársakra.
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérhez kapcsolódó állások között több olyan pozíció is szerepel, amely
nyelvtudást igényel, ezért ezek jellemzően az átlagosnál magasabb órabért kínálnak.
Emellett a futárszolgálatok adminisztratív és háttérirodai munkakörei is egyre népszerűbbek a diákok körében, különösen azok a pozíciók, ahol idegen nyelv használatára is szükség van.
A négy nagy diákszövetkezet – az Y Diák, az EU Diákok, a Meló-Diák és az AtlaszMunkák – aktuális álláskínálatát összevetve jól látszik, hogy a legmagasabb béreket továbbra is a nyelvtudást, informatikai vagy műszaki ismereteket igénylő munkakörök kínálják. A klasszikus nyári munkák ugyanakkor továbbra is biztos kereseti lehetőséget jelentenek azoknak, akik néhány hét vagy hónap alatt szeretnének pénzt félretenni.
Nem csak Budapesten könnyű munkát találni a diákoknak
Bár a főváros továbbra is messze a legnagyobb diákmunkapiac, a kínálat alapján ma már vidéken is bőséges a választék. Kiemelkedően sok állás érhető el:
- Győrben, ahol az autóipar és a logisztika dominál,
- Debrecenben, ahol az ipari beruházások és szolgáltató központok egyaránt keresnek diákokat,
- Kecskeméten, elsősorban a járműiparban és a raktározásban,
- Székesfehérváron, ahol elektronikai és ipari cégek hirdetnek gyakornoki helyeket,
- Tatabányán, a logisztikában és a gyártásban,
- Pécsen, Szegeden és Miskolcon, ahol a kereskedelem és a vendéglátás kínál sok lehetőséget.
A Balaton térségében és más turisztikai célpontokon szintén jelentősen megnő a kereslet a nyári hónapokban. Éttermek, szállodák, strandok és büfék egyaránt keresnek kisegítőket, felszolgálókat, pultosokat és recepciósokat.
Egyre tudatosabbak a diákok
A diákszövetkezetek tapasztalatai szerint a fiatalok ma már jóval megfontoltabban választanak munkát, mint néhány évvel ezelőtt. A fizetés továbbra is az egyik legfontosabb szempont, de egyre többen figyelnek arra is, hogy:
- szakmai tapasztalatot szerezzenek,
- rugalmas munkaidőben dolgozhassanak,
- a tanulmányaikhoz kapcsolódó területen helyezkedjenek el,
- és hosszabb távon is maradjon lehetőségük ugyanannál a cégnél.
A munkáltatók ezt felismerve már nemcsak nyári kisegítőként tekintenek a diákokra, hanem leendő munkavállalóként is.
Ez különösen igaz a multinacionális vállalatokra, ahol a gyakornoki programok sok esetben főállású ajánlattal zárulnak.
Erre érdemes figyelni szerződéskötés előtt
A szakemberek szerint a jelentkezőknek nemcsak a fizetést érdemes összehasonlítaniuk. Fontos megnézni azt is, hogy:
- milyen munkarendben kell dolgozni,
- jár-e esti, hétvégi vagy ünnepnapi pótlék,
- biztosítanak-e munkaruhát vagy étkezési támogatást,
- milyen hosszú a betanítás,
- milyen feltételekkel lehet módosítani a beosztást,
- van-e lehetőség hosszabb távú foglalkoztatásra.
A legtöbb diákszövetkezet emellett arra is felhívja a figyelmet, hogy a munkát minden esetben írásos szerződés alapján érdemes megkezdeni, és célszerű előre tisztázni a bérezés, a munkaidő és a kifizetés részleteit.
A nyári csúcs még csak most kezdődik
Bár a tanév már véget ért, a diákmunkapiac várhatóan csak júliusban és augusztusban pörög fel igazán. A szabadságolások, a turisztikai főszezon és a fesztiválok miatt a következő hetekben még újabb állások jelenhetnek meg, különösen a vendéglátásban, a kereskedelemben és a logisztikában.
Az idei kínálat alapján jól látszik, hogy a diákok helyzete sokat változott az elmúlt években: ma már nem nekik kell mindenáron munkát találniuk, hanem a munkáltatók is egyre erősebb versenyt folytatnak értük. Ennek egyik leglátványosabb eredménye, hogy egyes szakterületeken a 3000 forintos vagy annál magasabb órabér már nem számít különlegességnek, miközben a klasszikus nyári munkák bérei is fokozatosan emelkednek.