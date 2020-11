Szünetet rendeltek el a közszolgálati és a szegedi egyetemen

Keddtől oktatási szünetet rendelt el a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) rektora erre a hétre, hogy felkészüljenek a jövő hétfőn kezdődő online oktatásra. Szerdától szünet lesz a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE) is. Koltay András, az NKE rektora hétfőn az egyetem honlapján videóüzenetben számolt be intézményük járványügyi intézkedéseiről.Kifejtette: hétfőtől online rendszerben folytatódik az órarend szerinti oktatás. A rektor a munkatársaktól azt kérte: segítsék az átállást.

Ugyanakkor hangsúlyozta: a tavaszi időszak, valamint a nyári felkészülés nyomán az intézmény informatikai infrastrukturális szempontból kész az online oktatás bevezetésére.

Ezzel együtt azt mondta: nem lesz zökkenőmentes a folyamat; a jövő héten kiküszöbölik majd az esetleges „gyermekbetegségeket”.

Koltay András az NKE kollégistáit arra kérte, térjenek haza. Elmondta ugyanakkor, hogy ha a szabályozás lehetőséget ad méltányossági okból a maradásra, azt – a tavaszi időszakhoz hasonlóan – lehetővé teszik.

Azt is kiemelte, hogy a rendőrtiszti és a hadtudományi kar hallgatóira különleges jogrend idején speciális szabályok vonatkoznak. Ezért a két kar hallgatóit arra kérte, hogy a kari vezetőktől tájékozódjanak. Koltay András kitért arra is, hogy az egyetemen rendezvénystopot hirdettek, csak online lehet rendezvényeket tartani. Az NKE rektora azt is elmondta, hogy a vizsgaidőszakra speciális szabályokat alkotnak majd. Koltay András pénteken tesz javaslatot arra, hogy online is lehessen majd vizsgázni.

A rektor továbbra is mindenkit felelős maszkviselésre, távolságtartásra, rendszeres fertőtlenítésre kért, továbbá arra, hogy vigyázzanak magukra, egymásra, családjukra.

A Szegedi Tudományegyetemen (SZTE) Rovó László rektor a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében szerdától szombatig rektori szünetet rendelt el – olvasható a felsőoktatási intézmény honlapján hétfőn közölt határozatban.

A rektor és Fendler Judit kancellár által jegyzett közös döntés alapján a magyar állampolgárságú hallgatóknak vasárnapig kell kiköltözniük a kollégiumokból. A doktoranduszok, az önkéntes tevékenységet vagy tanulmányaik mellett munkát végző, illetve szakmai gyakorlaton részt vevő, valamint a hazaköltözéssel veszélyeztetett körülmények közé kerülő hallgatók egyedi kérelmet nyújthatnak be a kollégiumi elhelyezés érdekében.

A külföldi állampolgárságú hallgatók részére a kollégiumi lakhatást az SZTE továbbra is biztosítja.