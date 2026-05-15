Országos informatikai probléma bénítja meg Magyarország közlekedését – itt a legnagyobb a baj

Országos informatikai probléma nehezíti a közlekedést a határátkelőhelyeken, megnövekedett várakozási idővel kell számolni – tájékoztatott péntek délelőtt az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata a Police.hu oldalon.

Országos informatikai probléma nehezíti a közlekedést a határátkelőhelyeken / Fotó: Molnár Edvárd / MTI

Közleményükben azt írták, hogy informatikai rendszerprobléma merült fel pénteken 8 óra 30 perctől a közúti határátkelőhelyeken és a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren; a szakemberek megkezdték a hiba elhárítását.

A külföldre utazóknak azt ajánlották, hogy indulás előtt tájékozódjanak a határátkelőhelyek nyitvatartási idejéről és az aktuális várakozási időkről a rendőrségi honlap Határinfó oldalán.