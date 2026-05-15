Visszaüt az erős forint: megállíthatja a Richter raliját a bombaformát mutató magyar pénz – tartásra lehet jó a gyógyszerrészvény

Elkezdték átértékelni a Richter tőzsdei kilátásait a nagy elemzőházak a magyar gyógyszergyártó vállalat első hét eleji gyorsjelentését követően. Az erős forint jelentette ellenszél miatt visszafogott árfolyam-várakozásokat tükröznek a friss célárak.

Forintrali fékezi a Richter eredményét és a részvényeit is / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A HSBC péntek reggel kiadott elemzésében 100 forintot csípett le a korábban kijelölt célárból, és már csak 13 200 forintra várja a Richter kurzusát egyéves távlaton. A brit nagybank ezzel együtt vételről tartásra minősítette le a hazai blue chipre vonatkozó ajánlását, amit a szűk 5 százalékos felértékelődési lehetőség indokol.

Hasonlóan járt el szerdán a Santander Brokerage Poland is, amely 12 500 forintról 12 400 forintra korrigálta árfolyam-várakozását a gyógyszergyártó vállalat első háromhavi eredményszámainak ismeretében. A lengyel brókerek változatlanul tartást javasolnak.

A legújabb prognózisokkal együtt az konszenzusos elemzői célár 12 979 forint az LSEG adatbázisa szerint, ami alig 3 százalékos árfolyam-emelkedést vetít előre.

A Richter papírjait követő hét befektetési szolgáltató közül kettő vételt, öt pedig tartást javasol.

A legoptimistább Concorde várakozása alapján 20 százalékos rali jöhet, és akár a 15 ezer forintos szintet is átviheti az árfolyam. A legvisszafogottabb várakozással jelenleg a Santander Brokerage Poland él.

A Richter a várakozásoktól elmaradó, a tavalyi szint környékén stabilizálódó első negyedéves eredményről számolt be kedd reggel.

Az erős forint húzta vissza a Richtert az év elején

A vállalat árbevétele 217,3 milliárd forint volt a március végén zárult három hónapban, ami 1,3 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól. Az árfolyamhatás jelentős mértékben rontotta a jelentett bevételeket, a gyenge dollár és az erősebb forint következtében több mint 7 százalékpontos negatív hatást gyakorolva.

A tisztított működési eredmény (EBIT) éves alapon 1,8 százalékkal emelkedett, 69,8 milliárd forintra. A mérsékelt dinamika mögött szintén a forinterősödés áll. A devizaárfolyamok hatását kiszűrve 15 százalékkal bővült a legnagyobb magyar vállalatok közé tartozó társaság tisztított EBIT-je.