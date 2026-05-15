Szerbia még ma elküldi a NIS-re vonatkozó végleges ajánlatát a Molnak

Nagy Krisztián
2026.05.15, 09:20
Frissítve: 2026.05.15, 09:42

Szerbia még ma elküldi végleges ajánlatát a Molnak − jelentette be Dubravka Dedovic Handanovic, Szerbia bányászati és energetikai minisztere. A magyar választ hétfőre várják. Cikkünk folyamatosan frissül.

Fotó: AFP

A hír egyenesen Görögországból érkezett, ahol a minisziter egy négyoldalú energetikai csúcstalálkozón vesz részt a görög, szerb, észak-macedón, illetve bolgár kollégáival.

Hosszas tárgyalás előzte meg a Molnak tett ajánlatot

A szerb kormány képviselői tegnap, illetve tegnapelőtt tárgyalásokat folytattak a Mol delegációjával és bizonyos kérdésekben megállapodásra jutottak, azonban a szerb részről stratégiai fontosságú pancsovai olajfinomító működése továbbra is nyitott kérdés maradt - számolt be a részletekről Dedovic:

Tegnap és tegnapelőtt intenzív tárgyalásokat folytattunk a MOL képviselőivel, és több kérdésben sikerült egyezségre jutnunk. Néhány kérdés azonban továbbra is megválaszolatlan maradt, melyek közül számunkra a legfontosabb a pancsovai finomító jövője. Hogyan biztosíthatjuk az országunk számára kulcsfontosságú létesítmény működését? Ez fontos szempont mind gazdasági, mind ellátásbiztonsági értelemben, melyek figyelembevételével még ma elküldjük végleges ajánlatunkat a Mol részére. Minden részletről előzőlegesen már tárgyaltunk, így nagy meglepetések nincsenek. A végleges döntést a magyar olajvállalat vezetése hétfőn hozza meg

− nyilatkozta a miniszter.

