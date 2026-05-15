Deviza
EUR/HUF359,2 +0,36% USD/HUF308,64 +0,59% GBP/HUF412,54 +0,37% CHF/HUF393,24 +0,51% PLN/HUF84,6 +0,31% RON/HUF69,03 +0,32% CZK/HUF14,77 +0,32% EUR/HUF359,2 +0,36% USD/HUF308,64 +0,59% GBP/HUF412,54 +0,37% CHF/HUF393,24 +0,51% PLN/HUF84,6 +0,31% RON/HUF69,03 +0,32% CZK/HUF14,77 +0,32%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 381,94 -0,79% MTELEKOM2 520 -0,08% MOL3 900 +0,77% OTP41 300 -1,82% RICHTER12 590 -0,32% OPUS293 -0,85% ANY7 890 -0,63% AUTOWALLIS150 0% WABERERS4 680 -0,21% BUMIX9 292,44 +0,43% CETOP4 524,34 +0,88% CETOP NTR2 832 -0,52% BUX131 381,94 -0,79% MTELEKOM2 520 -0,08% MOL3 900 +0,77% OTP41 300 -1,82% RICHTER12 590 -0,32% OPUS293 -0,85% ANY7 890 -0,63% AUTOWALLIS150 0% WABERERS4 680 -0,21% BUMIX9 292,44 +0,43% CETOP4 524,34 +0,88% CETOP NTR2 832 -0,52%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdenyitás
forint
Tisza-kormány
OTP
tőzsde
Magyar Péter

Gyorsjelentés után adják az OTP-t, a kémműhold-szerződést bukó 4iG mélybe zuhant, a forint 15 éves trenddel birkózik

Óvatosan keresi az irányt a mai borongós reggelen a BUX. Gyorsjelentés után lefelé csúszott az OTP, de felfelé indult a Mol. Míg a Richter és a Telekom átaludta a tőzsdenyitást. A honvédelmi tárca szerződését bukó 4iG részvényét pedig a pesti parkettre szórták. A magyar deviza most a gyenge oldalon küzd.
Faragó József
2026.05.15, 09:16

A BUX 132 414 ponton nyitott. A pesti parkett vezető indexe hajszálnyi mínuszban kereste az irányt. A forint a 15 éves trenddel birkózik. 

pesti parkett
Ma merre keresik az irányt a pesti parketten? / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsiát már lehúzták a pekingi hírek


Tegnap egy esetleges amerikai-kínai csipexport megyezés lehetősége húzta a piacokat, a technológiai szektor másfél százalékot emelkedett. Reggelre azonban olyan kommentek érkeztek ami szerint a pekingi tárgyalások során a csipexport kérdése fel sem merült a tárgyalások során: ez beárnyékolhatja a mai napot.

Amerikában tegnap 50 ezer pont felett zárt a Dow Jones ipari átlag, 

mely háromnegyed százalékot emelkedett.  A széles piacot leképező S&P 500 is új rekordot állított fel, hasonló növekedéssel. És a technológiai fókuszú  Nasdaq Composite is háromnegyed százalékkal került feljebb.

Ma hajnalban Ázsiában borús volt a hangulat:

  •  a japán Nikkei majd 3 százalékot zuhant,
  • a hongkongi Hang Seng szűk 2 százalékot esett,
  • a kontinentális kínai Sanghaj Composite pedig közel 1 százalékot csúszott.

A határidős indexek is negatívba fordultak:

  • Európában 1 százalék feletti eséssel kezdődhet a kereskedés,
  • az amerikai indexek is piros nyitást indikálnak.

Parádésan debütált a már betanított MI modellekre fókuszáló csipgyártó

Tegnap lépett parkettre a Cerebras Systems a Nasdaqon. A részvényt 385 dollárig húzták, ami rövid időre több mint 

100 százalékos árfolyamnyereséget eredményezett.

A szerdai IPO részvényenként 185 dolláros árazása 5,6 milliárd dollárra értékelte a Cerebras kibocsátását, ami az év legnagyobb elsődleges nyilvános kibocsátása volt. A nap végére a részvények visszahúzódtak 311,07 dollárra, ami 68 százalékos plusz.

Az OpenAI által támogatott cég csipjeit következtetési sémák végrehajtására építik. Ez a mesterséges intelligencia betanítását követő fázis, 

amikor a már betanított MI-modell, korábban nem látott adatok alapján

  • előrejelzést készít,
  • döntéseket hoz,
  • új tartalmakat állít össze.

A Cerebras kedvező tőzsdei fogadtatása azért is izgalmas, mert az OpenAI jövő tavasszal tervezi a parkettre lépést. 

 

Pesti parkett: OTP gyorsjelentés után keresik az irányt 

Jelentős 

felértékelődési potenciált látnak az OTP részvényben

 az Equilor elemzői. A konszenzusos 12 havi előretekintő célár 44 211 forint, az elmúlt hónapok többszöri felfelé módosítását követően, 27 százalékkal haladja meg a tavaly decemberit. Alaposan rávert az OTP Bank első negyedéves csoportszintű adózás előtti és adózott nyeresége is a bank honlapjára feltöltött elemzői konszenzusra, míg a működési eredmény és a bevételek némileg elmaradtak a várakozások átlagától – derül ki a bankcsoport péntekre virradóra publikált gyorsjelentéséből.

Az OTP 41 800 forinton nyitott, bő félszázalékos mínuszban.

 OTP részvény
OTP részvény09:35:22
Árfolyam: 41 300 HUF -750 / -1,82 %
Forgalom: 1 305 221 930 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol 3 888 forintról startolt, szűk félszázalékos pluszban.

 MOL részvény
MOL részvény09:35:26
Árfolyam: 3 900 HUF +30 / +0,77 %
Forgalom: 130 033 552 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter átaludta a tőzsdenyitást. (12 630 forint) 

 RICHTER részvény
RICHTER részvény09:35:26
Árfolyam: 12 590 HUF -40 / -0,32 %
Forgalom: 81 471 070 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom is elaludt ma reggel. (2 522 forint)

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény09:35:26
Árfolyam: 2 520 HUF -2 / -0,08 %
Forgalom: 70 510 242 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Ezermilliárdnál többet bukhat a kémműholdakon a 4iG

A Tisza-kormány nem teljesíti a 4iG által benyújtott közel 30 milliárd forintos előlegszámlát, és 

felülvizsgálja az alapjául szolgáló, 1 311 milliárd forint bruttó értékű keretszerződést, 

amelyet a leköszönő Honvédelmi Minisztérium március közepén, egy hónappal a választás előtt kötött a 4iG űrtechnológiai cégével kémműholdak és kapcsolódó eszközök beszerzésére. 

Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati átadás-átvétel utáni sajtótájékoztatón közölte, hogy az új honvédelmi miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz a számlát hivatalosan már átvette a 4iG-től.

A politikai papír bő 7 százalékot zuhant nyitáskor.

 4IG részvény
4IG részvény09:35:10
Árfolyam: 1 830 HUF -118 / -6,45 %
Forgalom: 220 010 141 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

 

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

15 éves trenddel birkózik a forint

Fontos ellenállást lépett át az euró-forint árfolyama 358,5-nél, s immár  a 360-as szintet teszteli. 

A nemzetközi befektetői hangulat romlása miatt kezdett gyengülni a forint, mely a napokban túlélt egy a durva jegybanki tesztet, amikor Varga Mihály implicit kamatcsökkentést jelentett be. 

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Most a 360-as szintre érdemes figyelni, mely egy 15 éves trendvonalhoz kötődik. Felette 364-nél húzódik a következő technikai akadály.

Nyitás előtt 360 fölé szúrt a jegyzés, majd 359,9 közelében nyitott.

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu