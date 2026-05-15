Gyorsjelentés után adják az OTP-t, a kémműhold-szerződést bukó 4iG mélybe zuhant, a forint 15 éves trenddel birkózik
A BUX 132 414 ponton nyitott. A pesti parkett vezető indexe hajszálnyi mínuszban kereste az irányt. A forint a 15 éves trenddel birkózik.
Ázsiát már lehúzták a pekingi hírek
Tegnap egy esetleges amerikai-kínai csipexport megyezés lehetősége húzta a piacokat, a technológiai szektor másfél százalékot emelkedett. Reggelre azonban olyan kommentek érkeztek ami szerint a pekingi tárgyalások során a csipexport kérdése fel sem merült a tárgyalások során: ez beárnyékolhatja a mai napot.
Amerikában tegnap 50 ezer pont felett zárt a Dow Jones ipari átlag,
mely háromnegyed százalékot emelkedett. A széles piacot leképező S&P 500 is új rekordot állított fel, hasonló növekedéssel. És a technológiai fókuszú Nasdaq Composite is háromnegyed százalékkal került feljebb.
Ma hajnalban Ázsiában borús volt a hangulat:
- a japán Nikkei majd 3 százalékot zuhant,
- a hongkongi Hang Seng szűk 2 százalékot esett,
- a kontinentális kínai Sanghaj Composite pedig közel 1 százalékot csúszott.
A határidős indexek is negatívba fordultak:
- Európában 1 százalék feletti eséssel kezdődhet a kereskedés,
- az amerikai indexek is piros nyitást indikálnak.
Parádésan debütált a már betanított MI modellekre fókuszáló csipgyártó
Tegnap lépett parkettre a Cerebras Systems a Nasdaqon. A részvényt 385 dollárig húzták, ami rövid időre több mint
100 százalékos árfolyamnyereséget eredményezett.
A szerdai IPO részvényenként 185 dolláros árazása 5,6 milliárd dollárra értékelte a Cerebras kibocsátását, ami az év legnagyobb elsődleges nyilvános kibocsátása volt. A nap végére a részvények visszahúzódtak 311,07 dollárra, ami 68 százalékos plusz.
Az OpenAI által támogatott cég csipjeit következtetési sémák végrehajtására építik. Ez a mesterséges intelligencia betanítását követő fázis,
amikor a már betanított MI-modell, korábban nem látott adatok alapján
- előrejelzést készít,
- döntéseket hoz,
- új tartalmakat állít össze.
A Cerebras kedvező tőzsdei fogadtatása azért is izgalmas, mert az OpenAI jövő tavasszal tervezi a parkettre lépést.
Pesti parkett: OTP gyorsjelentés után keresik az irányt
Jelentős
felértékelődési potenciált látnak az OTP részvényben
az Equilor elemzői. A konszenzusos 12 havi előretekintő célár 44 211 forint, az elmúlt hónapok többszöri felfelé módosítását követően, 27 százalékkal haladja meg a tavaly decemberit. Alaposan rávert az OTP Bank első negyedéves csoportszintű adózás előtti és adózott nyeresége is a bank honlapjára feltöltött elemzői konszenzusra, míg a működési eredmény és a bevételek némileg elmaradtak a várakozások átlagától – derül ki a bankcsoport péntekre virradóra publikált gyorsjelentéséből.
Az OTP 41 800 forinton nyitott, bő félszázalékos mínuszban.
A Mol 3 888 forintról startolt, szűk félszázalékos pluszban.
A Richter átaludta a tőzsdenyitást. (12 630 forint)
A Magyar Telekom is elaludt ma reggel. (2 522 forint)
Ezermilliárdnál többet bukhat a kémműholdakon a 4iG
A Tisza-kormány nem teljesíti a 4iG által benyújtott közel 30 milliárd forintos előlegszámlát, és
felülvizsgálja az alapjául szolgáló, 1 311 milliárd forint bruttó értékű keretszerződést,
amelyet a leköszönő Honvédelmi Minisztérium március közepén, egy hónappal a választás előtt kötött a 4iG űrtechnológiai cégével kémműholdak és kapcsolódó eszközök beszerzésére.
Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati átadás-átvétel utáni sajtótájékoztatón közölte, hogy az új honvédelmi miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz a számlát hivatalosan már átvette a 4iG-től.
A politikai papír bő 7 százalékot zuhant nyitáskor.
15 éves trenddel birkózik a forint
Fontos ellenállást lépett át az euró-forint árfolyama 358,5-nél, s immár a 360-as szintet teszteli.
A nemzetközi befektetői hangulat romlása miatt kezdett gyengülni a forint, mely a napokban túlélt egy a durva jegybanki tesztet, amikor Varga Mihály implicit kamatcsökkentést jelentett be.
Most a 360-as szintre érdemes figyelni, mely egy 15 éves trendvonalhoz kötődik. Felette 364-nél húzódik a következő technikai akadály.
Nyitás előtt 360 fölé szúrt a jegyzés, majd 359,9 közelében nyitott.