Még magasabb az OTP osztaléka, dinamikus növekedésre számít a csoport a következő években

A kulcsországokban felpörgő hitelezés hajtja a bankcsoport növekedését. Nagyon erős az OTP csoport tőke- és likviditási helyzete is - hangzott el a péntek reggeli sajtótájékoztatón.
Murányi Ernő
2026.05.15, 10:29

Bár az OTP csoport első negyedévi adózás utáni jelentett eredménye éves bázison 6 százalékkal, 177 milliárd forintra csökkent, az első negyedévben egy összegben könyvelt, de a teljes évre vonatkozó tételek időarányos figyelembe vételével a nettó 9 százalékkal, 324 milliárd forintra nőtt - kezdte a bank péntek reggeli sajtótájékoztatóját Bencsik László vezérigazgató-helyettes (Stratégiai és Pénzügyi Divízió).

Az OTP extraprofitadója 115 milliárd forint lesz idén

A Magyarországon fizetendő extraprofitadót ugyanis teljes egészében az első negyedévre kell könyvelni, később azonban már nem nő ez a teher, tehát végső soron egyenletesen eloszlik a négy negyedévre, ráadásul állampapír-vásárlásokkal a csoport az éves extraprofitadót 151 milliárd forintról 115 milliárd forintra fogja mérsékelni.    

Céltartalékot (19 milliárd forint) oldott fel a csoport, amit korábban az orosz kintlévőségeire képzett, mivel részben teljesítettek a kötelezettek, ez javította a csoport nyereséget csakúgy mint az a 20 milliárdos tétel, amely egy átértékelés eredménye.  

Hasonló a helyzet az OTP Core-nál - a magyarországi banknál - is, hiszen ott a jelentett nettó veszteség 14 milliárd forint, míg az extraprofitadó időarányos elosztásával 120 milliárd forint a nyereség.

Magyarországon a pozitívum a rendkívül népszerű Otthon Start Program miatt felgyorsult hitelezés, bár az igénylések összege csökkent, de még mindig jóval élénkebb a piac, mint a támogatott konstrukció bevezetése előtt. Az OSP mindenesetre óriási lökést adott a lakossági hitelezésnek.

Összességében is fellendült a lakossági hitelezés, 17 százalékkal nőtt a személyi hitelezés, s még így is csökkent az OTP piaci részesedése. A lakossági betétek még gyorsabban, 41 százalékkal nőttek.

Történelmi csúcsra ért az OTP piaci részesedése a magyar vállalatok hitelezésben

A mikro- és kisvállalatok hitelezése is egyetlen negyedév alatt 6 százalékkal nőtt, úgyhogy adott esetben a bővülés éves szinten év végére elérheti a 20 százalékot. A magyar vállalatok hitelezésében történelmi csúcsra nőtt az OTP piaci részesedése, 21,6 százalékos értékkel.    

Visszatérve a csoportszintre a teljesítő (Stage 1,2) hitelek állománya a csoport három legnagyobb egységénél (Core, Szlovénia, Bulgária) az előző évi növekedés után is tovább tudott bővülni.

Nagyon erős a bankcsoport tőke- és likviditási helyzete is. A 17,6-os az OTP csoport CET1 rátája az elvárt 11,1-hez mérten. 

Nem véletlen, hogy az S&P Global Market Intelligence 2025-ös elemzése szerint az OTP Bank a második legjobb teljesítményt nyújtotta az 50 legnagyobb, tőzsdén jegyzett európai bank közül. 

Az OTP Bank szerint Magyarország dinamikus és fenntartható növekedési pályára állhat a következő években, ez pedig az országban működő bankok, kiváltképp az OTP szempontjából kiváló hír. Rövid távon visszavetette az egész régiót - ahol a csoport jelen van - a Hormuzi-szoros és az egész iráni háború, és  amely azonban a bank várakozása szerint a második fél évben véget érhet, bár erre nem lehet mérget venni.

Végül egy örömhír: az idei - eddig részvényenként 1071 forintra taksált - osztalék , az OTP tulajdonában álló saját részvények miatt, melyekre nem jár osztalék, végül 1129 forint lesz. 

  

