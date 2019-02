Trump volt ügyvédje mindent kitálal az elnökről

Cohen egyebek között azt állította, hogy Trump szélhámos, akit gyanús szálak fűznek Oroszországhoz.

– jegyezte meg az amerikai elnök Hanoiban tartott sajtótájékoztatóján, miután a vietnami fővárosban Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel tárgyalt. Trump kifogásolta, hogy a demokrata többségű képviselőház a hanoi csúcstalálkozóra időzítette Cohen meghallgatását. Az elnök szerint jobb lett volna, ha arra később kerül sor.

Donald Trump hazudott az amerikaiaknak – állította Michael Cohen, az amerikai elnök volt ügyvédje a képviselőház egyik bizottságának szerdai meghallgatásán, amelyet élőben közvetítettek a nagy amerikai televíziós társaságok. Cohen elismerte, hogy korábban hazudott a kongresszusnak azért, hogy – mint állította – „védje Donald Trumpot”.

A volt ügyvéd, akit – ügyvédi engedélyét visszavonva – kedden kizártak az amerikai ügyvédi kamarából – „rasszistának” és „csalónak” nevezte az amerikai elnököt, úgy vélte, hogy körbeudvarolja a fehér fajgyűlölőket és külföldi országokat „koszfészeknek” nevez. „

A magánbeszélgetéseiben még ennél is rosszabb – tette hozzá.

Michael Cohen felidézte egy Trumppal folytatott állítólagos beszélgetését. ”Egyszer azt kérdezte tőlem, fel tudok-e idézni egyetlen országot, amelyet fekete politikus irányít és nem koszfészek. Ez akkor történt, amikor Barack Obama volt az Egyesült Államok elnöke„ – olvasta fel a történetet a volt ügyvéd.

Előre elkészített és a meghallgatás elején felolvasott nyilatkozatában Cohen a többi között azt hangoztatta, hogy

Trump régi barátja és volt tanácsadója, Roger Stone kapcsolatban állt a WikiLeaks nevű kiszivárogtató portál alapítójával, így Donald Trump már előre tudott arról, hogy nyilvánosságra hoznak Hillary Clinton demokrata párti elnökjelöltre nézve hátrányos információkat és elektronikus leveleket.

Julian Assange, a WikiLeaks alapítója és működtetője telefonon közölte Stone-nal, hogy néhány napokon belül tömegesen nyilvánosságra hoznak e-maileket, amelyek kárt okoznak Hillary Clintonnak. A Fehér Házból bonyolított telefonbeszélgetésnél jelen volt Donald Trump elnök is, aki kihangosítva hallgatta, mit mond Assange – állította Michael Cohen.

Az amerikai sajtóban korábban Trump ”mindeneseként„ emlegetett ex-ügyvéd a többi között azt is állította, hogy Trump a 2016-os elnökválasztási folyamat idején is tárgyalt oroszokkal egy Moszkvában felépítendő Trump-toronyról.

– szögezte le. Később hozzátette: ”hazudtam, de nem vagyok hazug, rossz dolgokat csináltam, de nem vagyok rossz ember„. Hangsúlyozta azt is, hogy nem kért és nem is fogadna el kegyelmet Trump elnöktől. Trumpot olyan embernek nevezte, aki szerinte azért indult az elnökválasztáson, hogy ”a saját márkanevét tegye naggyá és nem az országot„.

Michael Cohen was one of many lawyers who represented me (unfortunately). He had other clients also. He was just disbarred by the State Supreme Court for lying & fraud. He did bad things unrelated to Trump. He is lying in order to reduce his prison time. Using Crooked’s lawyer!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 27, 2019