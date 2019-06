Vízhiány fenyeget Lengyelországban

Az utóbbi 20 év legmelegebb júniusa volt Lengyelországban, a kivételes kánikula nem csupán az agrártermelőket aggasztotta, más ágazatok is megérzik a következményeit – írta a gazeta. pl.

A napi.hu szemléje szerint

a rendkívülinek számító meleg nemcsak az agrárszektrort sújtja, hanem a gazdaság más ágazatait. A mezőgazdaságban fejtörést okozhat a vízellátás, tíz vajdaságban pedig ugyanez a kutaknál is gondot jelenthet.

A probléma annak tudható be, hogy legalább öt fokkal magasabb a hőmérséklet a megszokottnál. A kánikula következtében az áramfogyasztás is eddig nem látott méreteket öltött, még elektromos energiát is kellett importálni. Hozzá kell tenni, a vállalatoknak nemcsak a légkondizás miatt megduzzadt számlával kell szembesülniük, hanem a dolgozóik termelékenységének esésével és a berendezések elromlásával is.

Nem elég, hogy a messze 30 Celsius-fok alatti maximális hőmérsékletekhez szokott lengyelek nagyon megszenvedték az idei első nyári hónapot, az előrejelzések szerint júliusban is folytatódik a hőség.