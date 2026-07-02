Szanált a Lidl: oda az ajándékrendszer, de tovább lehet kuponozni – hozott meg nem is a cég, beviheti a figyelmetleneket a dzsungelbe
Miként a Világgazdaság oldalán arról beszámoltunk, a Lidl Magyarország július 1-jén jelentette be, hogy a bejelentést követően kevesebb mint 24 órán belül élesíti is az új kedvezményrendszerét, mely – kiadott tájékoztatásuk alapján – a jelenlegi kuponrendszert váltja fel. A július 2-án tapasztaltak alapján az élesítés valóban megtörtént: rengeteg új kupon jelent meg az alkalmazásban, melyeket a korábbi költések alapján halmozódó pontokért cserébe lehet „megvásárolni”. Ugyanakkor megmaradtak a hetente frissülő kuponok is.
Szanált és újított a Lidl
Mint jeleztük, a Lidl Magyarországnál sikerült az ígéret tartása: július 2-án valóban élessé vált a minden elköltött 100 forint után 1 pontot az alkalmazáson belül jóváíró rendszer, és ahogy az újdonság promóciójában szerepelt, az alkalmazásban megjelent az ajándékként járó induló száz pont jóváírása. Megjelentek továbbá azok a kuponok is, melyeket a vállalat a kedvezményprogram részeként jelzett, és amelyek számát mintegy 250-ben adta meg a vállalat.
Maradtak ugyanakkor a heti rendszerességgel frissülő kuponok, és ahogy a vásárlás során az egyik budapesti üzletben elmondták: a heti rendszerességgel frissülő kuponokra épített kedvezményrendszer továbbra is érvényes lesz. Eltűntek viszont az alkamazásból az eddigi ajándékkuponok, melyeket a cég Kupon Plus néven hivatkozott, és amelyek egy adott hónapon belül, meghatározott költési összeghatár elérésekor váltak aktiválhatóvá.
A Kupon Plus azonnali – praktikusan hónap elejére időzített – rendszerének szanálását a vállalat annyira komolyan gondolta, hogy annak érintőfelületei az alkalmazásban el is tűntek július 2-ra, és a honlapon sem érhető el a legutóbbi hónapról szóló tájékoztatóoldal.
Így teljesült a vállalat azon ígérete, miszerint a vásárlók nem előre kijelölt ajándékok, hanem egy széles spektrumról elérhető választékból jelölhetik ki a nekik tetsző, ilyenformán ingyenes terméket. A vásárlásért kapott, és később ajándéktermékekre fordítható pontok jóváírásának van némi átfutási ideje, erre a pontérték mellett piciny „i”-betű emlékeztet (ez látható az iménti képen is). Ha a jóváírás a háttérben megtörténik, akkor a jóváírt pontok az addig összegyűjtöttekkel együtt ajándéktermék megszerzésére fordíthatók.
Több is meg nem is az ajándékkuponok kínálatának mennyisége, mint a Kupon Plusnál
Magyarországon más kiskereskedelmi, illetve éttermi láncoknál találkozni hasonló megoldással, például a Burger Kingnél az alkalmazással végrehajtott vásárlásokkal gyűjthető pontokkal azok mértéke alapján lehet ingyenesen megszerezhető termékek kuponját aktiválni. Persze óriási különbség, hogy a Lidl kínálata - érthető módon - a pontgyűjtésen belül jóval szélesebb, mint egy annál sokkal speciálisabb termékkínálatot mutató gyorsétteremláncé, ráadásul a Burger King rendszere elsősorban a mobilkuponokra épít, s kevésbé a pontgyűjtésre. Maradva a Lidl újdonságánál:
vásárlói oldalról az is kérdésként merülhet fel, hogy a régi, sávos vásárlási értékek alapján fix, olykor két-három termék közül választási lehetőséget kínáló ajándékkupont feloldó (és így megszűnt), vagy az új palettáról pontgyűjtéssel elérhető ajándékterméket kínáló megoldás a kedvezőbb.
A Lidl Magyarország július 1-jei közleményében az utóbbi mellett foglal állást, ugyanakkor még az összehasonlítás sem biztos, hogy egyáltalán érvényes lehet, mivel pontgyűjtő rendszerben annyira széles az ajándék terméket adó kuponok kínálata, és ennek megfelelően a hozzájuk tartozó pontérték is annyira széles skálán szór, hogy talán az almát a körtével való összehasonlítás esetét merítené ki egy fix összevetés. Az első benyomások alapján – és ismerve azt, hogy milyen jellegű illetve értékű ajándéktermékek tartoztak az egyes költési sávokhoz a most megszűnt Kupon Plus rendszerben – azonban mégis megtehetőnek tűnik az összehasonlítás. S nem pusztán a szélesebb ajándékkupon-kínálat miatt.
Nézzük meg például az alkalmazásban most a bal első helyen látható tölcséresjégkrém-kupont, ami 159 pontért szerezhető meg. Ezért a pontértékért (ha nem számítjuk az ajándékként adott 100 pontot) 15 900 forintért kell vásárolni a Lidl üzletekben. Ez elsőnek soknak tűnik, és ráadásul ez a legkisebb pontértékű termék a júliusi kínálatban. De a korábbi sávos ajándékkuponok tapasztalatai alapján egy ilyen értékű ajándékért hasonló összegű költést kellett korábban is végezni.
Emellett érdemes arra is figyelni, hogy az alkalmazáson belül az ajándékkuponok gyűjtőoldalán a fenti szegmensben a közeli határideig – jelenleg a július hónap végéig – elérhető kuponok helyezkednek el (legalábbis cikkünk készítésekor).
Ez azt jelenti, hogy bár az ajándékkuponok mennyisége meglehetősen soknak tűnik egyszerű görgetéssel, de azok elérhetőségének időbeni korlátja végső soron mégis csak egy meglehetősen szigorú mederbe tereli a tényleges kínálatot.
Cikkünk készítésekor 11 ajándékkupont találtunk saját alkalmazásunkban július 31-i lejárattal. Figyelembe véve, hogy az immár megszűnt Kupon Plus rendszerben a sávok elérésével magasabb értékeknél már választani lehetett az ajándékok között, valamint azt, hogy a szükséges pontértékekben nagyok a szórások, így az első értékelés alapján óvatosan, de megfogalmazható, hogy hasonló összegű költésekre lehet szükség a magasabb pontértékű ajándékok eléréséhez, mint a mint a megszűnt rendszerben.
Ugyanakkor a most élesedett új rendszerben a gyűjtött pontok megmaradnak, és feltehető, hogy a későbbi lejáratú kuponok között is találnak a vásárlók olyat, amire szívesen elköltik addig felhalmozott pontjaikat – a cég ugyanis 24 hónapon át biztosítja az összegyűjtött kuponok elkölthetőségét. Ez kiküszöbölheti azt a kellemetlen vásárlói élményt, ami a most megszűnt sávos vásárlási rendszerben alighanem sokak tapasztalása volt: csak összegre lett volna szükség a következő sávhatár elérésére és így az ajándéktermék megszerzésére az adott hónapban, ám a vásárló elfeledkezett arról, hogy még „beugorjon valamiért” ennek teljesítéséhez, így pedig az ajándéktermék is elúszott.
Lapunk kérdéséket küldött a Lidl Magyarországnak a pontgyűjtő rendszerről. Ezekkel azt szeretnénk megtudni, hogy
- a Kupon Plus rendszer megszűnése kapcsán megmarad-e a hetente frissülő kuponok rendszere a pontgyűjtés mellett (ahogy az üzletben mondták);
- és arra is kíváncsiak voltunk, hogy a cégnél milyen modellezés alapján választják ki az új rendszerben elérhető és a vásárlásért kapott pontokkal aktiválható kuponokat, figyelembe véve a pontértékek közötti eltéréseket és az eltérő fogyasztói árakat (pl. eddigi eladási volumen vagy mennyiség, vagy más szempont alapján).
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