Von der Leyen országjárásba kezdett: ugyanazokat a pénzeket ígéri be minden országnak – így ajándékoznák meg az ősellenségeket

Az elmúlt hónapban egyre több örmény virág özönlik az európai piacra, "szép szimbóluma" ez egy új fejezetnek – lelkendezett csütörtökön Jerevánban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Az EU-barát Nikol Pasinján választási győzelme Brüsszel másik ünnepelt nemzetközi slágere Magyar Péter sikere mellett az elmúlt hónapokban. A látogatás különlegessége, hogy a bizottsági elnök Jerevánba Bakuból érkezett, ahol gyakorlatilag ugyanazokat a pénzt ígérte meg az örmény ősellenség elnökének, Ilham Alijevnek, mint az örményeknek – egy apró, de lényeges különbséggel.

Ursula von der Leyen ugyanazt a pénz ígérte meg a két ősellenségnek, a "kis eltéréssel" Vlagyimir Putyin lábára lépne Fotó: AFP

Szedjük időrendbe a dolgokat.

A volt Szovjetunió befolyási övezetéből leszakítani országokat a kommunista óriás összeomlása óta "szokása" a Nyugatnak, illetve az Európai Uniónak, és körülbelül azóta folyik éles ellenségeskedés Azerbajdzsán és Örményország között, amit a Donald Trump bábáskodásával egy éve Washingtonban aláírt közös békenyilatkozat csak csillapított. A "baltás gyilkos" esetét övező torzsalkodásra az érintetté vált Magyarországon is jól emlékezhetünk.

A régiónkat tekintve az európai "nyomulás" hatalmas és stabil sikernek számított. Azóta azonban lett belőle

egy négy éve folyó háború a közvetlen szomszédban,

a NATO terjeszkedése az orosz határok mentén,

a modern európai történelemben példátlan fegyverkezés az oroszok ellenében,

és számos ígéret – de csak ígéret – új országok felvételére az EU-ba.

Az EU előrenyomul: az azerieknek az energiája kell, Örményország szőröstül-bőröstül

Örményország is szerepel az uniós terjeszkedés célpontjai közt, ha nem is ezeknek "belső körében", mint Ukrajna és a Nyugat-Balkán. Ezzel szemben Alijev elnök azt tapasztalhatta, hogy nemigen kapott Brüsszelből jó szót 2022-ig. Az olaj- és gáztermelő ország "barátai" közé csak akkor fejlődtek fel az európai "udvarlók", mikor megcsapta őket az energiaválságok szele, és felszökött az elszántságuk Vlagyimir Putyin elnök orosz gazdaságának leszakítására Európáról.

Azóta egymásnak adják a kilincset az európai politikusok Bakuban. A korábbi brüsszeli bírálatok emberi jogi ügyekben Ursula von der Leyen szerdai bakui beszédéből is kimaradtak, a dicséretözön talán csak egy árnyalattal tér el a csütörtöki jerevánitól: kevésbé költői és lelkes. A felütésben a beszédírónak a helyszín méltatásaként csak ennyire futotta Bakuról: "Figyelemre méltó város, ahol a gazdag és ősi örökség lenyűgöző modern építészettel találkozik."