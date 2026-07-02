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Magyar Péter lemondásra szólította, amire azonnal reagált Debrecen polgármestere: Papp László keményen visszaszólt a kormányfőnek

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Nem mond le Debrecen polgármestere, miután Magyar Péter személyes és politikai felelősséget rótt rá az akkumulátoripari beruházások ügyében. Papp László szerint minden engedélyezési és ellenőrzési jogkör a kormányhivataloknál van.
VG
2026.07.02, 18:32

Papp László szerint politikai motivációjú támadás áll amögött, hogy Magyar Péter a lemondását követelte a debreceni akkumulátoripari ügyek miatt. A polgármester azt állítja, sem az engedélyezésre, sem az ellenőrzésre nincs hatásköre, ezért szerinte a felelősséget sem lehet az önkormányzatra hárítani – írta a dehir.hu.

Papp László Debrecen polgármester
Határozott közleményben reagált Papp László arra, hogy Magyar Péter és több kormánypárti politikus is a lemondását követelte / Fotó: Czeglédi Zsolt

Határozottan visszautasította a lemondására vonatkozó felszólításokat Papp László, Debrecen polgármestere, miután Magyar Péter a csütörtöki Kormányinfón kijelentette: 

a városvezető személyes és politikai felelősséget visel a Debrecenben kialakult helyzetért, ezért távoznia kell posztjáról.

A polgármester közleményében leszögezte, hogy Magyar Péter politikai motivációjú nyilatkozatot tett. Szerinte olyan ügyekben próbálják őt felelőssé tenni, amelyekben a döntések nem az önkormányzat, hanem a kormány által felügyelt kormányhivatalok hatáskörébe tartoznak.

Papp László úgy fogalmazott: az elmúlt hetek eseményei beleillenek abba a stratégiába, amely szerinte a TISZA-kormány részéről a fideszes vezetésű önkormányzatok ellen indult. Állítása szerint politikai célból igyekeznek a felelősséget az önkormányzatokra és személy szerint rá hárítani.

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Papp László minden korábbinál keményebb álláspontra helyezkedett a Semcorp ügyében. A debreceni polgármester szerint a vállalatnak más gyártási helyszínt kell keresnie.

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A városvezető hangsúlyozta, hogy Debrecen önkormányzatának nincs hatásköre sem az akkumulátorgyárak engedélyezésében, sem azok működésének ellenőrzésében. Elmondása szerint az építési, iparbiztonsági és használatbavételi engedélyeket minden esetben a kormányhivatal adja ki, amely a mindenkori kormány irányítása alatt működik.

Papp szerint a jelenleg is nagy figyelemmel kísért Semcorp-ügy jövője is kizárólag a kormányhivatal döntésén múlik. Mint fogalmazott, a TISZA-kormány által felügyelt hatóságnak kell eldöntenie, hogy a vállalat folytathatja-e működését, vagy sem.

A polgármester közleményében külön reagált Tárkányi Zsolt és Tompa Enikő lemondásra felszólító nyilatkozatára is. Úgy véli, céljuk az, hogy a kormányhivataloknak ne kelljen felelősséget vállalniuk az ipari üzemek biztonságos működéséért, ezért politikai okokból az önkormányzatra próbálják átterhelni azt.

Papp László kijelentette: saját döntéseiért mindig vállalja a felelősséget, de nem hajlandó olyan ügyek következményeit magára venni, amelyekben nincs jogköre. 

Ezért – mint hangsúlyozta – nem mond le.

A polgármester azt is felvetette, hogy amennyiben a jelenlegi szabályozás nem megfelelő, akkor a TISZA Pártnak immár lehetősége van annak módosítására, hiszen kormányon van. Szerinte azonban eddig nem érkeztek érdemi jogszabály-módosítási kezdeményezések iparbiztonsági vagy környezetvédelmi kérdésekben.

Közleményében kitért arra is, hogy szerinte különösen visszás a lemondását követelni azt követően, hogy Debrecen önkormányzata a Semcorp ügyében éppen a szabályszegések miatt lépett fel, és felszólította a vállalatot tevékenysége megszüntetésére a városban.

Papp László emellett felidézte, hogy Magyar Péter korábban nyilvánosan a Kínával való együttműködés fontosságáról beszélt, valamint azt is megemlítette, hogy Tárkányi Zsolt első útjai egyikeként a CATL debreceni beruházását kereste fel. 

A polgármester szerint ezek fényében ellentmondásosnak tűnnek a mostani politikai támadások.

A városvezető arra is emlékeztetett, hogy a 2024-es önkormányzati választáson az akkumulátoripar már központi kampánytéma volt Debrecenben, ennek ellenére a választók ismét bizalmat szavaztak neki. Álláspontja szerint ez azt mutatja, hogy a debreceniek ismerték az ipari fejlesztéseket és azok körülményeit, amikor újabb öt évre megválasztották.

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Az ipari beruházások engedélyezéséért a kormányhivatal viseli a felelősséget, az önkormányzatnak nincs döntési jogköre ezekben az ügyekben – hangsúlyozta Papp László, miután Tárkányi Zsolt és Tompa Enikő tiszás politikusok lemondásra szólították fel. A debreceni polgármester szerint a Semcorp Hungary Kft. ügyében személyét érintő kritikák politikai indíttatásúak, a városvezetés pedig továbbra is fellép minden vállalattal szemben, melyek nem tartják be a szabályokat.

 

 

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