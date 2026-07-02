Iskolakezdési támogatás: nem ez volt a mondás, két dologban is eltérés van az eredeti tervhez képest – több százezres az eltérés, mutatjuk, mi változott!

Bemutatta a TISZA-kormány a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás részleteit, amelyet a számítások szerint mintegy 400 ezer rászoruló gyermek után folyósítanak. A végleges konstrukció ugyanakkor több ponton eltér attól, amit Magyar Péter még a választási kampányban ígért.

Két részletben érkezik a TISZA-kormány új, iskolakezdési támogatása, amely jelentősen eltér a kampány során megígért rendszertől / Fotó: NurPhoto via AFP

A TISZA-kormány a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatóján ismertette a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás részleteit.

A kabinet célja, hogy már az idei tanévkezdés előtt segítséget nyújtson a nehéz helyzetben élő családoknak, és mérsékelje az iskolakezdés jelentős anyagi terheit.

A kormány indoklása szerint Magyarországon nem fordulhat elő, hogy egy gyermek pusztán családja anyagi helyzete miatt rosszabb esélyekkel kezdje meg a tanévet. A kabinet ezért olyan támogatási rendszert vezet be, amelyet a meglévő szociális jogosultságokra épít, így az érintetteknek nem kell külön kérelmet benyújtaniuk.

Magyar Péter a tájékoztató során elmondta, hogy támogatásra jogosult minden olyan gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Emellett megkapják a támogatást a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekek, a sajátos nevelési igényű tanulók, a Dobbantó programban vagy műhelyiskolai képzésben részt vevők, az egyszülős családokban élő gyermekek, a gyermekvédelmi intézményekben vagy nevelőszülőknél nevelkedők, valamint az árvaellátásban részesülő gyermekek is.

A kormány számításai szerint ez összesen mintegy 400 ezer magyar gyermeket érint.

A támogatást két részletben fizetik ki:

Az első, 50 ezer forintos összeget a Magyar Államkincstár legkésőbb 2026. augusztus 24-ig utalja át, így a családok még a tanév kezdete előtt megvásárolhatják a szükséges tanszereket, ruházatot vagy egyéb iskolai felszereléseket.

A második 50 ezer forint novemberben érkezik utalvány formájában, amelyet kizárólag a gyermekek iskoláztatásával kapcsolatos kiadásokra lehet felhasználni.

A kabinet hangsúlyozta, hogy a támogatás teljes összege adómentes, és végrehajtás alá sem vonható.

Jön az Alaptörvény-módosítás, több ezer milliárdos a hiány, nem csendesedik a SEMCORP-ügy – ez történt a kormányzati tájékoztatón Az iskolakezdési támogatás bevezetésének július 1-jei bejelentését követően Magyar Péter, a TISZA-kormány miniszterelnöke csütörtökön videós bejegyzésében hozta nyilvánosságra a korábban már kormányhatározattal már megalapozott támogatás részleteit, de az előzetesen jelzettektől eltérően más kormányzati döntésről a videóban nem esett szó. Ezzel párhuzamosan a kormány 14 óra 30 perc kezdettel kormányszóvivői tájékoztatót hirdetett, melyben az előzetes várakozás szerint a kormánydöntéseket ismertetik majd.

Máshogy néz ki az iskolakezdési támogatás, mint amit terveztek

A most ismertetett rendszer ugyanakkor több ponton eltér attól, amit a TISZA még a választási kampányban ígért.