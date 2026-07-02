Semcorp-ügy: megszólalt a Greenpeace – „Takarítsanak ki maguk után!"
A szennyeződésre a Semcorp debreceni gyárában február 18-án történt baleset utáni méréseivel derített fényt a Greenpeace Magyarország és a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesülettel (Miakö). A két szervezet az akkumulátor szeparátorfólia-gyár melletti – a Tisza vízgyűjtőjébe szabadon folyó – esővíz elvezető vízfolyásban mutatott ki ipari szennyezést. A városvezetés akkor határozottan cáfolta, hogy a baleset során vegyi anyag jutott volna a környezetbe. Független laborvizsgálatok azonban a cég által használt káros anyagokra bukkantak a vízben.
A Greenpeace és a Miakö már akkor megkongatta a vészharangot, de annak a hangja csak a napokban ért el a fülekig, miután a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal június 24-én azonnali hatállyal felfüggesztette az üzem tevékenységét.
A hatóság szerint az üzem azáltal veszélyeztette a környezet, és okozott szennyezést, hogy az egységes környezethasználati engedélytől eltérően működött. Vagyis nem említi a február 18-i baleset esetleges hatását, a szennyezés attól független, emiatt annál sokkal régebbi is lehet. (A baleset nélkül viszont esetleg sor sem került volna a vizek vizsgálatára.)
Menni, vagy nem menni?
Papp László, Debrecen polgármestere július 1-én keményebb hangnemet ütött a céggel szemben, sőt, egyenesen a városból való távozásra szólította fel.
A Semsorp tevékenysége nem kívánatos Debrecenben. Felszólítjuk a vállalatot, hogy fejezze be a tevékenységét városunkban, azt telepítse át más gyártási helyszínre!
– írta Facebook bejegyzésében. A Semcorp szerda este közleményben reagált, amelyben türelmet kért a vizsgálatok lezárásáig. Ugyanakkor felmerülhet, hogy nem feltétlenül a cég elkergetése a megoldás. Akár maradhatna is
- a szennyezés felszámolása,
- a bírság megfizetése
- és a szabályszerű működésre történő visszaállásaesetén.
„A Greenpeace abban nem kíván állást foglalni, hogy a Semcorp menjen-e, vagy maradjon. A mi elvárásunk az, hogy pontosan mérjék fel, milyen kiterjedésű és mekkora az okozott környezetszennyezés, majd számolják fel" – válaszolt a Világgazdaságnak a szervezet vegyianyag-szakértője. Simon Gergely továbbra is problémásnak nevezete, hogy miközben az üzem működését betiltó kormányhivatal határozatában csak fémek szerepelnek,
a Greenpeace a vizekben oldószert is talált.
Amellett az is nyitott, hogy a nikkel, az ólom és az arzén egyáltalán hogyan kerülhetett ki a környezetbe. A debreceni eset folytatásáról Simon Gergely nem tudott tájékoztatást adni, mert a szennyezés elhárításáról a Greenpeace nem kapott értesítést. Nem érkezett visszajelzés a szervezet általa korábban kimutatott más környezetkárosítások kapcsán indult (ha indult) intézkedésekről sem. Ilyen volt a Samsung és az Éltex esete.
Mielőbb takarítania kell a Semcorpnak
Simon Gergely kiemelten sajnálatosnak tartja, amikor olyan vállalat szegi meg a szabályokat, amelyek beruházása kiemelt projektként, azaz bizonyos könnyítésekkel zajlott. A Semcorp okozta szennyezés felszámolását különösen sürgősnek tekinti a mostani, vízhiányos időszakban, hiszen ilyenkor megnő a vizekbe került mérgező anyagok töménysége.
A Semcorp a világ legnagyobb akkumulátorelválasztó fóliát gyártó cége. Debreceni gyárát 65 milliárd forintból 2021-ben kezdte építeni, a költségeket a magyar állam 13,5 milliárd forinttal támogatta. A Kínában tíz gyárral rendelkező Semcorp partnerei között tudhatja az LG-t, a Panasonicot és a Samsungot is.