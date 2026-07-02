Semcorp-ügy: megszólalt a Greenpeace – „Takarítsanak ki maguk után!"

A hatóság szerint az üzem azáltal veszélyeztette a környezet, és okozott szennyezést, hogy az egységes környezethasználati engedélytől eltérően működött. Vagyis nem említi a február 18-i baleset esetleges hatását, a szennyezés attól független, emiatt annál sokkal régebbi is lehet. (A baleset nélkül viszont esetleg sor sem került volna a vizek vizsgálatára.)

Menni, vagy nem menni?

Papp László, Debrecen polgármestere július 1-én keményebb hangnemet ütött a céggel szemben, sőt, egyenesen a városból való távozásra szólította fel.

A Semsorp tevékenysége nem kívánatos Debrecenben. Felszólítjuk a vállalatot, hogy fejezze be a tevékenységét városunkban, azt telepítse át más gyártási helyszínre!

– írta Facebook bejegyzésében. A Semcorp szerda este közleményben reagált, amelyben türelmet kért a vizsgálatok lezárásáig. Ugyanakkor felmerülhet, hogy nem feltétlenül a cég elkergetése a megoldás. Akár maradhatna is

a szennyezés felszámolása,

a bírság megfizetése

és a szabályszerű működésre történő visszaállásaesetén.

„A Greenpeace abban nem kíván állást foglalni, hogy a Semcorp menjen-e, vagy maradjon. A mi elvárásunk az, hogy pontosan mérjék fel, milyen kiterjedésű és mekkora az okozott környezetszennyezés, majd számolják fel" – válaszolt a Világgazdaságnak a szervezet vegyianyag-szakértője. Simon Gergely továbbra is problémásnak nevezete, hogy miközben az üzem működését betiltó kormányhivatal határozatában csak fémek szerepelnek,

a Greenpeace a vizekben oldószert is talált.

Amellett az is nyitott, hogy a nikkel, az ólom és az arzén egyáltalán hogyan kerülhetett ki a környezetbe. A debreceni eset folytatásáról Simon Gergely nem tudott tájékoztatást adni, mert a szennyezés elhárításáról a Greenpeace nem kapott értesítést. Nem érkezett visszajelzés a szervezet általa korábban kimutatott más környezetkárosítások kapcsán indult (ha indult) intézkedésekről sem. Ilyen volt a Samsung és az Éltex esete.