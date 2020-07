Idén is a legjobb teljesítményű diákokat vette fel a Corvinus

A Budapesti Corvinus Egyetem a 2020/2021-es tanévre összesen 2809 hallgatót vett fel – közölte csütörtök este az egyetem. Alapképzésen 2116-an, mesterképzésen 632-en, osztatlan képzésen 61-en kezdhetik meg ősszel a tanulmányaikat. Alapképzésen a felvett hallgatók 80, míg mesterképzésen 85 százaléka tanulhat térítésmentesen a Corvinus Ösztöndíjprogram keretében.

Idén is a legkiemelkedőbb hallgatókat vették fel

A Budapesti Corvinus Egyetem megújulási stratégiájával összhangban idén is a legjobb teljesítményű diákokat vette fel, és a tömegképzés helyett a minőségi oktatásra koncentrál. Mindehhez a stabil finanszírozási hátteret az Egyetemet fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány biztosítja – olvasható az egyetem közleményében.

A Corvinusra bekerülő diákok a 2020/2021-es tanévben 13 alapszakon, egy osztatlan képzésen és 21 mesterszakon kezdhetik meg tanulmányaikat. 12 támogatott alapszakon és az osztatlan képzésen a Corvinusra bekerült diákok átlagpontszáma magasabb az összes többi, azonos szakot indító egyetemre bekerült hallgatók átlagpontszámánál.

Stratégiai cél a nemzetköziesítés

A Corvinus legnépszerűbb szakjai (nemzetközi tanulmányok, nemzetközi gazdálkodás, kommunikáció és médiatudomány, valamint a gazdálkodási menedzsment alapszakok) megtartották magas jelentkező számukat, sőt, az angol nyelvű képzések esetében még nőtt is a felvettek száma.

A megújuló Corvinus Egyetem fontos stratégiai célkitűzése a nemzetköziesítés. Ennek két iránya van: egyrészt folyamatosan növelni kívánja a Corvinuson tanuló külföldi hallgatók számát, és célja, hogy több diákot vonzzon a kelet-közép-európai régióból. Másrészt, magyar hallgatói számára olyan képzéseket nyújt, amelyek elvégzése után a nemzetközi munkaerőpiacon is jól megállják a helyüket. A nemzetköziesítés jegyében a Corvinus egyik legnépszerűbb alapképzése, a nemzetközi gazdálkodást 2020 szeptemberétől már csak angol nyelven indul. Továbbá, ezen az alapképzésen megkétszerezte idén a felvehető hallgatók számát, a tavalyi 80 főhöz képest idén 161 hallgató kezdheti meg tanulmányait. A megújuló Corvinus Egyetem nemzetköziesítési stratégiájába illeszkedő döntés az is, hogy az angol nyelvű kommunikáció- és médiatudomány alapképzésre felvehető hallgatók létszámát is megduplázta az Egyetem.

A gazdasági képzési területen az ország egyik legnépszerűbb szakjának számító gazdálkodási és menedzsment alapszakon 65%-kal növelte az Egyetem a felvehető hallgatók létszámát. (435 főt vett fel, ezzel az ország egyik legnagyobb létszámú képzése indulhat el.

A támogatott helyekre való felvételhez 427 pontra volt szükség ezen a szakon.) A gazdálkodási és menedzsment alapképzésnek a jövőben is kiemelt szerepet szán az Egyetem a képzési portfóliójában.

A Corvinus kiemelt képzéseinek számító és az országban egyedül itt induló alkalmazott közgazdaságtanra idén 410 ponttal, illetve gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan képzésre 428 ponttal lehetett bekerülni, ezeken a szakokon a tavalyihoz képest nőttek a bejutási ponthatárok. Az országban szintén egyedülálló alkalmazott közgazdaságtan angol nyelvű alapképzésen 401 ponttal lehetett támogatott képzésre bejutni. Kiemelkedően magas, 456 ponttal lehetett idén bejutni a nemzetközi tanulmányok angol nyelvű alapképzésre, ahol a felvett hallgatók átlagpontszáma 467 pont.

Idén a Corvinus szigorított a mesterszakos felvételi rendszerén, hogy a mesterszakokra is a legkiválóbb és leginkább elkötelezett hallgatók jöjjenek. A mesterszakok többségén legalább 70 pont kellett a támogatott képzésekre való bejutáshoz.

Megújuló képzések

A Corvinus célja, hogy a piaci elvárásoknak megfelelően minden szakját megújítsa a következő években. Első körben ősztől megújult formával és tartalommal, számos oktatásmódszertani újítás bevezetésével indul az alkalmazott közgazdaságtan (magyar és angol nyelven) és a nemzetközi gazdálkodás alapszak angol nyelven, illetve a vezetőképzés legfelső kategóriáját jelentő angol nyelvű Executive MBA programját is újragondolta az Egyetem. Megújul továbbá a közgazdasági elemző mesterszak is, ami magyarul és angolul is tanulható.

Székesfehérvári Campus

2016 óta új helyszínen is elérhető a Corvinus képzési portfoliójának egy része. A Székesfehérvári Campuson – amely országosan is az egyik legdinamikusabban fejlődő duális képzési bázis – indított szakokra az előző évhez hasonló nagyságrendben nyertek felvételt az elsőéves hallgatók. A Székesfehérvári Campusra való bekerülés ponthatárai jelentősen, mintegy 50 ponttal emelkedtek meg a tavalyi évhez képest.