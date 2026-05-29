belföldi magánszektor

Hazai makrogazdasági folyamatok a szektorális egyenlegek tükrében

A makrogazdasági szektorok pénzügyi pozícióját számviteli azonosság kapcsolja össze: a szektorok egyenlegének összege szükségképpen zéró. Ahogy bármely piaci tranzakcióban az eladónak mindig találnia kell egy vevőt, úgy az egyes gazdasági szektorok szintjén is igaz, hogy nem lehetnek nettó megtakarítók más makrogazdasági szektor(ok) hiánya nélkül, továbbá „egyensúlyi”, zéró pozíció is csak abban az esetben lehetséges, ha a többi szektor összesített egyenlege is zéró.
VG Elemző: Aradványi Péter
az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője
1 órája
Belföldi Magánszektor Pénzügyi Vállalatok Államháztartás Makrogazdaság Hiány
A pénzügyi egyenlegek felőli megközelítésben jellemzően három makrogazdasági szektort különböztetünk meg: a belföldi magánszektort, amit a háztartások, illetve a pénzügyi és nem pénzügyi vállalatok alkotnak, a kormányzatot, valamint a külföldet. A háztartások miatt a belföldi magánszektor makroszinten tipikusan nettó megtakarító, mert kevesebbet ruház be saját megtakarításainál (S>I). Az államháztartási szektor pozíciója az adóbevételek és kormányzati kiadások egyenlege (T-G), ami jellemzően hiányt mutat (T>G), míg a külföld egyenlegét a jóval változékonyabb folyó fizetési mérleg adja (CA). Az utóbbit jellemzően az export-import egyenlege (X-M) határozza meg, de bizonyos esetekben a jövedelem és (pl. hazánk esetében) a transzferegyenleg is érdemben befolyásolja. 

Zárt gazdaságban a belföldi magánszektor és a kormányzat összesített egyenlege zéró (S-I) + (T-G) = 0, vagy másképp (S-I) = (G-T). Ebből következik, hogy a belföldi magánszektor csak államháztartási deficit (G>T) esetén lehet nettó megtakarító (S>I), illetve hogy az államháztartás csak a magánszektor hiánya (S<I) esetén realizálhat többletet (G<T). 

Nyitott gazdasági keretben a két belföldi szereplő kiegészül a külfölddel, így a három szektor között a (S-I) = (G-T) + (X-M) számviteli azonosság szükségképpen érvényesül. Ennek alapján, ha a hazai magánszektor nettó megtakarító (S>I), akkor vagy a kormányzatnak (G>T), vagy a külföldnek (X>M) deficitet kell realizálnia. Ha a magánszektor mellett a költségvetés is többletre törekszik, akkor azt csak a külföld hiányának rovására teheti meg, és ilyenkor a magánszektor is csak a külfölddel szemben képes megtakarítani. Többletes (X<M) vagy zéróközeli (X=M) külföldi egyenleg esetén, a zárt gazdasági modellhez hasonlóan, a költségvetési deficit ad eszközt a magánszektor pénzügyi megtakarításához. 

Fontos megemlíteni, hogy a fent bemutatott összefüggések csupán a kereteket meghatározó számviteli azonosságok, így az ok-okozati viszonyok feltárása külön vizsgálatot igényel. 

Makrogazdasági szektorok egyenlegének alakulása

A hazai háztartások átlagosan a GDP 5,8 százalékát kitevő többletet realizáltak az elmúlt másfél évtizedben. A vizsgált időszak elején a szektor nettó megtakarítói pozíciójával szemben az államháztartás közel azonos mértékű hiánya állt, miközben az alacsony beruházási aktivitás miatt a nem pénzügyi vállalatok egyenlege is többletet mutatott. 2012-től a külföldi szektor magyar exporttöbbletből és beáramló EU-transzferekből eredő deficitje tette lehetővé, hogy a költségvetés egyenlege a hiány fokozatos csökkenését követően, 2016 első három negyedévében zéró közelében alakuljon, miközben a háztartások is megőrizhették megtakarítói pozíciójukat. 2017-től a beruházások fellendülésével párhuzamosan a háztartások megtakarításaival szemben a nem pénzügyi vállalatok egyre növekvő deficitje állt, majd a koronavírus-járvány kitörését követő negyedévekben a költségvetési alkalmazkodás volt a szektor nettó megtakarításainak elsődleges forrása. 

Forrás: MNB

Az élénkülő fogyasztás és az orosz–ukrán háború okozta energiaársokk miatt 2021 második és 2022 negyedik negyedéve között a háztartások többlete érdemben mérséklődött, míg a nem pénzügyi vállalatok nettó hiánya rég nem látott szintre emelkedett. Ennek következtében a konszolidált belföldi magánszektor nettó pozíciója 2022-ben három negyedéven át negatív tartományban alakult. Az energiakrízis elmúltával a nem pénzügyi vállalatok egyenlege 2023 vége óta zéró közelében alakul a gyenge beruházási aktivitás miatt, és a külföldi szektor is hasonló egyenleget mutat, így a háztartások megtakarítói pozíciójának fenntartását a tartósan magas költségvetési hiány tette lehetővé. 

Ha sikerül felszabadítani az uniós forrásokat, és a közel-keleti konfliktus lezárásával a külső kereslet is élénkülni kezd, akkor a külföldi szektor növekvő deficitje – a 2012-2016 közötti időszakhoz hasonlóan – lehetővé teheti, hogy a költségvetés egyenlege a háztartások megtakarítói pozíciójának megőrzése mellett számottevően javuljon. Ennek hiányában az államháztartás deficites pozíciójának csökkentése alkalmazkodásra kényszerítené a háztartásokat, akik a nettó megtakarítói pozíció fenntartása érdekében csökkentenék fogyasztásukat, ami valószínűleg gazdasági visszaesést vonna maga után. 

Ha a kereslet élénkülése és a jövőbe vetett bizalom erősödése miatt a nem pénzügyi vállalatok beruházási aktivitása is fokozódna az elkövetkezendő időszakban, akkor negatívba forduló nettó pozíciójuk – a 2017–2020 közötti időszak mintájára – hozzájárulna ahhoz, hogy az államháztartás hiányának csökkenése a háztartások kényszerű alkalmazkodása nélkül menjen végbe. 

Bár a költségvetési egyenleg javulásához az is hozzájárulna, ha fogyasztásuk növelése révén a háztartások mérsékelnék nettó megtakarítói pozíciójukat, ezen a téren a fogyasztói bizalom javulása ellenére sem várható érdemi előrelépés. Tartósan gyenge külső kereslet esetén a magyar gazdaságot várhatóan az uniós forrásokból finanszírozott állami beruházások és az ennek nyomán élénkülő vállalati beruházási aktivitás fogja elmozdítani jelenlegi állapotából. 

