KRESZ-változás: minden borulhat, amit eddig az új szabályokról tudni lehetett

Bár korábban még arról szóltak a tervek, hogy az új közlekedési szabályok már 2026-ban életbe léphetnek, a Kresz-változások végleges menetrendje ma már jóval bizonytalanabbnak tűnik – írja az Origo.

Bizonytalanná vált, mikor lépnek életbe a Kresz-változások/ Fotó: 123rf.com

A tervezett kresz-változáshoz képest ezeken módosíthatnak még

A portál szerint a jelenlegi helyzet alapján egyre kevésbé tűnik valószínűnek, hogy egy a KRESZ szabályok változása rövid időn belül, egyetlen lépésben lépjen hatályba. Sokkal inkább egy fokozatos, több ütemben megvalósuló változtatási folyamat körvonalazódik, amely során egyes elemek külön-külön jelenhetnek meg a jogszabályokban – vélik.

Úgy tudni,

a jelenlegi szakmai irányvonal alapján a hangsúly már nem egy teljesen új KRESZ megalkotásán van, Vitézy Dávid vezetésével inkább a meglévő tervezet átdolgozása és gyakorlati szempontú finomhangolása került előtérbe.

Az Origo ír az új javaslat céljairól és a tervezett változtatásokról, valamint arról is, hozzányúlnak-e a sebességhatárok módosításának lehetőségéhez, amely már a társadalmi egyeztetés során is élénk vitákat váltott ki.