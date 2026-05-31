Meloni átnevezné a feszültség mértékegységét

A személyekről elnevezett mértékegységek többsége megtartja a teljes családnevet rövidítés nélkül. Így van ez például a hertz, a newton vagy a watt esetében is. A volt azonban kivétel, az angolos forma honosodott meg a volta - Alessandro Volta - helyett. Giorga Meloni most változtatni szeretne ezen.
D. GY.
2026.05.31, 18:40

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök azt szeretné, hogy az elektromos feszültség nemzetközi mértékegységének neve a jelenlegi „volt” helyett „volta” legyen, tisztelegve Alessandro Volta, az olasz elektromosságkutatás úttörője előtt, halálának kétszázadik évfordulója után.

Meloni voltát csinálna a voltból / Fotó: NurPhoto via AFP

Voltának tulajdonítják az akkumulátor, az elektromos energia tárolásának a feltalálását és a metán felfedezését. A róla elnevezett „volt” mértékegység azonban angolosított formában őrzi a nevét. Giorgia Meloni kormánya most vissza szeretné adni a név olasz jellegét azzal, hogy helyreállítja a hiányzó „a” betűt - írja a Politico.

Meloni kormánya keményen lobbizik

Róma szerint „az olasz javaslat egy szélesebb körű törekvés része, amelynek célja az ország tudományos örökségének, valamint Olaszország szerepének népszerűsítése a jelentős nemzetközi technológiai innovációs kezdeményezésekben”.

A diplomáciai erőfeszítések a héten kapcsolatak nagyobb fordulatszámba, amikor Alessio Butti digitális ügyekért felelős államtitkár egyeztetett Annette Koóval, a párizsi székhelyű Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal (BIPM) főigazgatójával. A szervezet a nemzetközi mértékrendszer felügyeletéért felel. 

Az olasz javaslat messze túlmutat a nyelvi kérdésen, és azt a szándékot fejezi ki, hogy méltó történelmi elismerést adjon a modern tudomány egyik atyjának, akinek munkássága alapvetően megváltoztatta az emberiség kapcsolatát az elektromossággal és a technológiai fejlődéssel 

– áll Butti közleményében.

A Koóval folytatott találkozón Butti arra is rámutatott, hogy a személyekről elnevezett mértékegységek többsége megtartja a teljes családnevet rövidítés nélkül. Így van ez például a hertz, a newton vagy a watt esetében is. 

A névváltoztatást először Olaszországban kellene bevezetni, majd nemzetközi szinten is támogatást kellene szerezni hozzá, hogy a BIPM Általános Konferenciája idén októberben hivatalos szavazással elfogadhassa.

Az olasz fizikus Volta számos találmánya közül az egyik legjelentősebb az elektromos oszlop (volta-oszlop), az akkumulátor, az elektromos elem elődje, amelyet 1799 és 1800 között fejlesztett ki.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
