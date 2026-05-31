A Halálcsillag árnyékában: nem rohamozták meg a nézők az új Star Wars-filmet, ez pedig intő jel a Disney számára – a régi varázs kell, nem a kísérletezés

A Star Wars több mint negyven éve szinte biztos pénznyomdaként működik Hollywoodban, de A Mandalóri és Grogu gyenge nyitása most először veti fel komolyan azt a kérdést, hogy önmagában a márkanév még mindig elég-e egy mozifilm sikeréhez. A film a 2018-as Solo: Egy Star Wars-történet óta a leggyengébb újkori Star Wars-startot produkálta, ami azért különösen kellemetlen a Disney számára, mert ez lett volna az első nagyvásznas próbálkozás hosszú kihagyás után – 2019 és ami fontosabb, a Covid óta. A helyzet azonban összetettebb annál, mint hogy egyszerűen elfáradt volna a franchise: az időzítés, a marketing, a kreatív koncepció és maga a filmformátum is kulcsszerepet játszhatott a visszafogott érdeklődésben.

A Mandalóri és Grogu botladozása az egész franchise számára és a Disney-nek is intő jel / Fotó: Stephane De Sakutin

A Disney számára a Star Wars-mozifilmek automatikusan működő pénzgyáraknak számítottak a 2010-es évek második felében. A folytatástrilógia kritikailag sok néző szemében csalódást okozott, mégis hatalmas bevételeket termelt. Ennek egyik oka az volt, hogy a márka ereje még bőven elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy tömegek váltsanak rá jegyet, különösen karácsonykor – ez az időszak a modern Star Wars egyik legfontosabb üzleti pillérévé vált: Az ébredő Erő, Az utolsó Jedik és a Skywalker kora is erre épített. Még Az utolsó Jedik is, mely a rajongótábor egyik legmegosztóbb darabja lett, pénzügyileg egyértelműen sikeres volt. A decemberi premierrel a Star Wars-filmek gyakorlatilag az ünnepi időszak kötelező blockbusterévé váltak: nemcsak a rajongók, hanem az alkalmi mozizók és a családok is rendszeresen beültek rájuk az év végi időszakban.

A számok különösen látványosan mutatják a különbségeket:

A Zsivány Egyes ugyan kisebb léptékű antológiafilm volt, de így is 155 millió dollárral, vagyis nagyjából 48 milliárd forinttal indított.

ugyan kisebb léptékű antológiafilm volt, de így is 155 millió dollárral, vagyis nagyjából 48 milliárd forinttal indított. Ehhez képest a Solo már csak 84 millió dolláros nyitást hozott, amit akkor komoly csalódásként értékeltek.

már csak 84 millió dolláros nyitást hozott, amit akkor komoly csalódásként értékeltek. A Mandalóri és Grogu pedig körülbelül 82 millió dollárral rajtolt az amerikai mozikban, ezzel pedig gyakorlatilag a Solo szintjére esett vissza. Azt ki kell emelni, hogy a film 165 millió dollárba került (plusz a marketing) és a globális bevétel éppen már felette jár, 167 millió dollárral, tehát jó eséllyel nem lesz veszteséges az alkotás.

A különbség azért is látványos, mert Az ébredő Erő idején még maga az új Star Wars-film ténye is kulturális eseménynek számított, míg mostanra a franchise elvesztette ezt a különleges státuszt.