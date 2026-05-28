A bizalom dönti el a kereskedelem szereplőinek jövőjét

Az áprilisi parlamenti választások lezártak egy politikai ciklust, de gazdasági értelemben egy nehéz időszak előtt állunk. A piac szempontjából ugyanis nem az a legfontosabb kérdés, ki alakít kormányt, hanem az, hogy milyen gyorsan áll helyre a kiszámíthatóság, a bizalom, milyen irányt vesz a gazdaságpolitika. A vállalkozások és a befektetők döntéseit a politikai retorika helyett a stabilitás, az inflációs pálya és a szabályozási környezet minősége határozza meg.

A következő évek kulcsszava ezért a bizalom lesz. Nem elvont fogalomként, hanem nagyon is konkrét gazdasági tényezőként, az üzleti döntéshozók célfüggvényének fő komponenseként. A beruházások újraindulása, a fogyasztás élénkülése és a finanszírozási döntések mind-mind azon múlnak, mennyire érzik kiszámíthatónak a szereplők a környezetet. Ebben a helyzetben lehet egy stratégiai irány a kivárás, de ez növekvő kockázatokat hordoz. Ezzel szemben a gyors alkalmazkodás versenyelőnyt jelenthet.

Megváltozott fogyasztó, átalakuló piac

Az elmúlt évek inflációs sokkjai tartós nyomot hagytak a háztartások viselkedésén. A magyar fogyasztó ma már jóval megfontoltabb: árakat hasonlít össze, kivárja az akciókat, és sokszor már nem pusztán az árat nézi: a teljes értékajánlatot – szállítást, garanciát, megbízhatóságot – mérlegeli.

Ez nem átmeneti jelenség, hanem strukturális változás.

A „legolcsóbb” logika helyét a „legjobb ár-érték arány” vette át. A kereskedők számára ez egyértelmű üzenet: a puszta árverseny már nem elég.

Ez jó hír az e-kereskedelem kisebb szereplőinek, hiszen bár a szektor bővül, a piac koncentrálódik. A legnagyobb kereskedők egyre nagyobb szeletet hasítanak ki belőle, miközben a kisebb webshopok számára a láthatóság és ügyfélszerzés költsége drasztikusan nő.

A verseny így már nemcsak a termékek között zajlik, hanem a figyelemért is.

Globális nyomás, helyi válaszok

A következő évek egyik meghatározó trendje a nemzetközi platformok térnyerése lesz. Az alacsony árakkal operáló globális szereplők új szintre emelték az árversenyt, amellyel a hazai kereskedők nehezen tudnak lépést tartani.