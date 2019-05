Berki Krisztián bekerült a tornaszövetség elnökségébe

Berki Krisztián olimpiai bajnok tornászt beválasztották kedden a magyar szövetség (MATSZ) elnökségébe.

Nagy megtiszteltetés, hogy bekerülhettem az elnökségbe. A célom mindig is az volt, hogy a magyar tornát segítsem, egyelőre még a tornateremből, hiszen nem titkolt idei célom a tokiói olimpiai kvóta megszerzése az októberi világbajnokságon

– nyilatkozta a szervezet évi rendes közgyűlése után az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Berki.

Hozzátette, már mostantól próbál részt venni az elnökség munkájában, de a távolabbi jövőre is gondol, hiszen a visszavonulása után a szövetségben szeretne tevékenykedni.

Magyar Zoltán, a MATSZ elnöke úgy fogalmazott, nagyon boldog, amiért egy ilyen kiváló sportember az elnökségbe került.

„Úgy érzem, szükség van a fiatalításra, a meglátásaira, és biztosan lesz olyan téma, amelyben tanácsot kérünk tőle mint az ifjabb generáció tagjától” – mondta. Hozzátette, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is arra biztatja a nemzeti olimpiai bizottságokat és a sportági szakszövetségeket, hogy még aktív sportolók is kerüljenek be a testületek vezetésébe.