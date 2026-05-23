Fenyegetést kapott a szerb vasút - leállt a személyszállítás

Szombat reggeltől a szerb vasút bizonytalan ideig nem közlekedteti a személyszállító vonatokat, így Röszke és Szabadka között is szünetel a forgalom – tette közzé a MÁV. A magyarországi szakaszon Szeged és Röszke között biztosított a vasúti eljutás. Szerb oldalon bomabiradó van érvényben.

A szerbiai bombariadó miatt a magyar–szerb vasúti személyszállítás is leállt / Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

A MÁV máris intézkedett: az utasokat a röszkei vasútállomásról a közúti határátkelőig mentesítő busz szállítja. A röszke határátkelőhely Volán megállójából

11:13-kor,

14:13-kor,

17:13-kor

és 20:13-kor

indultak, illetve indulnak mentesítő buszok a röszkei vasútállomásra. Ott csatlakoznak a Szegedre induló vonatokhoz.

Bombariadó van érvényben

A Srbijavoz azért kényszerült a személyszállítás leállítására, mert egy névtelen bejelentés szerint szerelvényekben és a síneken is bombát helyeztek el. Az Új Szó által idézett közleményében a társaság arról tájékoztat, hogy folyamatosan együttműködik a belügyi szervekkel. Az utasokat arra kéri, hogy utazás előtt telefonon, illetve a vasúti társaság állandóan frissülő honlapján érdeklődjenek a fejleményekről.

A közleményben részletezik, a bejelentés 13:48-kor érkezett a társasághoz, ezt követően azonnal értesítették az illetékes szolgálatokat, a helyzet megoldásán azóta is folyamatosan dolgoznak.

„Az utasok és a vonatszemélyzet életének védelme érdekében kénytelenek vagyunk ideiglenesen felfüggeszteni az összes vonat forgalmát” – olvasható. A Srbijavoz arra kéri az utasokat, hogy a forgalom teljes normalizálódásáig tájékozódjanak a honlapján vagy a 011 360 28 99-es telefonon.

Visszaadják a jegy árát

A társaság köszöni az utasok megértését, és hangsúlyozza, hogy minden intézkedést biztonságuk érdekében tettek meg. Jelezte, hogy minden utas, aki a vonatforgalom szüneteltetése alatti utazásra vásárolt vonatjegyet, a befizetett vonatjegy teljes összegét visszatérítheti.

A szolgáltatást igénybe vevők az elektronikusan (weboldalon és mobilalkalmazáson keresztül) vásárolt vonatjegy visszatérítésére vonatkozó kérelmet a Felhasználási feltételekben található űrlap kitöltésével vagy a [email protected] e-mail-címen küldött e-mailben nyújthatják be.