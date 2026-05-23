Deviza
EUR/HUF358,81 -0,04% USD/HUF309,21 0% GBP/HUF415,63 0% CHF/HUF394,17 0% PLN/HUF84,55 -0,11% RON/HUF68,35 +0,01% CZK/HUF14,77 +0,01% EUR/HUF358,81 -0,04% USD/HUF309,21 0% GBP/HUF415,63 0% CHF/HUF394,17 0% PLN/HUF84,55 -0,11% RON/HUF68,35 +0,01% CZK/HUF14,77 +0,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vasút
Bombariadó
Szerbia
Szabadka
Röszke
MÁV

Fenyegetést kapott a szerb vasút - leállt a személyszállítás

Szerbiában hirtelen leállt a vasúti személyszállítás, ez magyar részről a Röszke és Szabadka közötti utazást érinti. Egy névtelen bejelentés szerint bombákat helyeztek el a szerbiai síneken és a vonatokon.
VG
2026.05.23, 12:15
Frissítve: 2026.05.23, 13:32

Szombat reggeltől a szerb vasút bizonytalan ideig nem közlekedteti a személyszállító vonatokat, így Röszke és Szabadka között is szünetel a forgalom – tette közzé a MÁV. A magyarországi szakaszon Szeged és Röszke között biztosított a vasúti eljutás. Szerb oldalon bomabiradó van érvényben.

Indul Magyarország legnagyobb vasúti projektje deltavágány, vonat, vasút, közlekedés
A szerbiai bombariadó miatt a magyar–szerb vasúti személyszállítás is leállt / Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

A MÁV máris intézkedett: az utasokat a röszkei vasútállomásról a közúti határátkelőig mentesítő busz szállítja. A röszke határátkelőhely Volán megállójából

  • 11:13-kor,
  • 14:13-kor,
  • 17:13-kor
  • és 20:13-kor

indultak, illetve indulnak mentesítő buszok a röszkei vasútállomásra. Ott csatlakoznak a Szegedre induló vonatokhoz.

Bombariadó van érvényben

A Srbijavoz azért kényszerült a személyszállítás leállítására, mert egy névtelen bejelentés szerint szerelvényekben és a síneken is bombát helyeztek el. Az Új Szó által idézett közleményében a társaság arról tájékoztat, hogy folyamatosan együttműködik a belügyi szervekkel. Az utasokat arra kéri, hogy utazás előtt telefonon, illetve a vasúti társaság állandóan frissülő honlapján érdeklődjenek a fejleményekről.

A közleményben részletezik, a bejelentés 13:48-kor érkezett a társasághoz, ezt követően azonnal értesítették az illetékes szolgálatokat, a helyzet megoldásán azóta is folyamatosan dolgoznak.

„Az utasok és a vonatszemélyzet életének védelme érdekében kénytelenek vagyunk ideiglenesen felfüggeszteni az összes vonat forgalmát” – olvasható. A Srbijavoz arra kéri az utasokat, hogy a forgalom teljes normalizálódásáig tájékozódjanak a honlapján vagy a 011 360 28 99-es telefonon.

Visszaadják a jegy árát

A társaság köszöni az utasok megértését, és hangsúlyozza, hogy minden intézkedést biztonságuk érdekében tettek meg. Jelezte, hogy minden utas, aki a vonatforgalom szüneteltetése alatti utazásra vásárolt vonatjegyet, a befizetett vonatjegy teljes összegét visszatérítheti.

A szolgáltatást igénybe vevők az elektronikusan (weboldalon és mobilalkalmazáson keresztül) vásárolt vonatjegy visszatérítésére vonatkozó kérelmet a Felhasználási feltételekben található űrlap kitöltésével vagy a [email protected] e-mail-címen küldött e-mailben nyújthatják be.

A jegypénztárban vagy jegykiadó automatában vásárolt jegyek esetében a visszatérítési kérelem a legközelebbi utaspénztárnál nyújtható be.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu