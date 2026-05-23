Ismét eladó Magyarország egyik leghíresebb focicsapata – sorsdöntő hetek jönnek

Új, egyfordulós pályázatot ír ki Székesfehérvár Önkormányzata a Fehérvár FC-t működtető gazdasági társaság értékesítésére – olvasható a klub oldalán.

A városvezetés célja, hogy a Videoton hosszú távon stabil pénzügyi és szakmai háttérrel rendelkező befektetőhöz kerüljön / Fotó: Fehérvár FC / Facebook

A döntést a város közgyűlése május 22-i ülésén hozta meg, a pályázatok benyújtásának határideje pedig június 15.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy komoly hazai és nemzetközi befektetői érdeklődés övezte a Videoton FC Fehérvárt.

A lehetséges érdeklődők között felmerült a tajvani Foxconn elektronikai óriás neve is. A cég nem ismeretlen Székesfehérváron: névadó szponzora a MÁV Előre röplabdacsapatnak, magyarországi alelnöke, Tálos Péter pedig a klub elnöke.

Cser-Palkovics András polgármester korábban megerősítette: az önkormányzat tavaly nyáron azért vette át a klubot, hogy megmentse a magyar futball egyik tradicionális egyesületét. Hangsúlyozta, céljuk továbbra is az, hogy olyan befektetőt találjanak, amely hosszú távon szakmailag és pénzügyileg is stabil hátteret biztosít a klub számára.

Az önkormányzat hosszabb előkészítő és helyzetfeltáró munkát végzett, majd 2025 novemberében pályázatot hirdetett a klubot működtető társaság értékesítésére.

Az első pályázati kör azonban eredménytelenül zárult: a közgyűlés 2026 januárjában érvénytelennek nyilvánította az eljárást,

de folytatta az egyeztetéseket a korábbi pályázókkal és további hazai, illetve nemzetközi érdeklődőkkel.

A most meghirdetett új pályázat már egyfordulós lesz. Az önkormányzat hangsúlyozta: a közszférára vonatkozó szabályozások mellett az üzleti életben megszokott piaci szempontokat is figyelembe kell venniük, ezért a pályázat nemcsak pénzügyi és jogi garanciákat tartalmaz, hanem szakmai értékelési szempontokat is.

Cser-Palkovics elmondta: a részletes pályázati kiírás várhatóan május 26-án jelenik meg a város hivatalos honlapján. A pályázatok értékelését követően a városvezetés július 1-jére tervezi annak a közgyűlésnek az összehívását, amely dönthet az új tulajdonos személyéről.

A polgármester szerint az elmúlt hónapokban több érdeklődő is jelezte indulási szándékát. A közgyűlés döntése értelmében az önkormányzat az üzletrész értékesítése után sem vonul ki teljesen a klub környezetéből.