Újabb részletek derültek ki az MNB alapítványainak ügyéről: Varga Mihály tiszta vizet öntött a pohárba

Az MNB alapítványait övező botrány az elmúlt időszakban a közbeszéd egyik legforróbb témája volt. Az eset igen szövevényes, annak teljes feltárásához pedig időre lesz szükség, azonban Varga Mihály jegybankelnök most újabb részletekről rántotta le a leplet és még a Matolcsy Györgyhöz fűződő személyes kapcsolatáról is beszélt.
Nagy Krisztián
2026.05.23, 10:01

Továbbra is folyik a nyomozás az MNB alapítványainak ügyében, miközben az intézet szakemberei a károk minimalizálásán dolgoznak. Varga Mihály szerint már eddig is tetemes összegeket sikerült visszaszerezni, az általa képviselt paradigmaváltás miatt pedig az alapítványok hamarosan megszűnhetnek.

Fotó: Ladóczki Balázs

Varga Mihály régen beszélt utoljára Matolcsyval

A jegybankelnök az M5 stúdiójában Csuhaj Ildikó vendége volt, a beszélgetés egy pontján témaként felmerült Matolcsy György neve. A műsorvezető azt szerette volna megtudni, hogy Varga Mihály mikor beszélt utoljára elődjével:

Régen beszéltem vele, amióta hivatalban vagyok nem is volt ilyen találkozó

− fogalmazott válaszában az MNB elnöke, majd rámutatott arra is, hogy munkájához, valamint az intézmény működéséhez erre nincs is szükség. Amikor az újságíró arról érdeklődött, hogy történt-e átadás-átvétel az elnök és elődje között, Varga Mihály úgy válaszolt, hogy ilyen jellegű személyes találkozóra sem került sor.

Varga Mihály véleménye a botrányokról

Varga Mihály 2025. március 4-én vette át a Magyar Nemzeti Bank irányítását, ahova határozott célokkal érkezett:

Én ide határozott célokkal érkeztem, tehát nem úgy jöttem, hogy bármi lesz, elfogadom

− fogalmazott az elnök, majd emlékeztetett arra, már a parlamenti meghallgatásán is leszögezte, hogy olyan jegybankot akar, ami az alaptevékenységére koncentrál, mivel ettől eltérni csupán indokolt esetben szabad és lehet.

Az alapítványok korábbi működése azt mutatta, hogy a jegybank eltért az alaptevékenységétől 

− fogalmazott meg éles kritikát Varga Mihály, majd hozzátette, hogy ezért nagyon fontos döntést kellett meghozni az ügyben. Elmondása szerint azt kellett kideríteni, hogy az alapítványokba helyezett vagyon menthető-e, és amennyiben igen, mekkora arányban.

A vagyonmentés, valamint az alapítványok pénzügyi helyzetének átfogó feltérképezése hatalmas feladatot jelent a nemzeti bank számára, ám az intézet úgy határozott, hogy megteszi a szükséges lépéseket, amivel az adófizetők érdekeit szolgálja:

Vagyonmentést kezdtünk el az alapítványnál és ennek szerencsére megvannak az első eredményei. Új vezetés került a kuratórium, valamint az alapítványhoz tartozó vagyonkezelő élére

− mondta Varga Mihály, és beszámolt az aktualitásokról is:

  • megközelítőleg százmilliárd forint értékű vagyon került visszaszerzésre, továbbá
  • az alapítványok működése racionálisabb lett,
  • megszűnt az átláthatatlan cégháló,
  • valamint megszűntek fizetési opciók is, amivel több tízmilliárd forint menekült meg.

A kormány tehetetlen volt

Az alapítványok létrehozásakor az elsődleges szempont az volt, hogy az MNB elsődleges céljainak megfelelően és azokkal összhangban működjenek, amitől az előző vezetés eltért − ismertette álláspontját Varga Mihály, majd azt mondta, hogy ebben a formában nincs szükség az alapítványokra.

Az alapítványok az első években az ellenőrző szervek által validáltan működtek, de aztán valami történt, valami megváltozott. Mi szükség volt az ingatlanportfólióra, vagy a nemzetközi tőzsdén jegyzett részvényekre? Ez hol tartozik hozzá a jegybank alapfeladatához? Sehol

− kritizálta az MNB előző vezetését Varga, aki korábban még pénzügyminiszterként kezdeményezte, hogy a jegybank felügyelőbizottságának vizsgálati hatásköre terjedjen ki az alapítványokra és az intézet leányvállalataira is. A kezdeményezést akkor Matolcsy György erősen támadta.

A törvénymódosítási javaslat, amely Varga Mihály nevéhez fűződik, nem valósult meg, mivel a korabeli sajtónyilvánosság a jegybank függetlenségét féltve erősen ellenezte az indítványt, ezzel nyomás alá helyezve a kormányt. Így gyakorlatilag az alapítványok és leányvállalatok működésére kizárólag az MNB igazgatóságának volt rálátása:

A felügyelőbizottságba delegált képviselők számtalan alkalommal jelezték, hogy milyen adatokat kérnének be az alapítványok, valamint a leányvállalatok működéséről. Ezeket a kéréseket a korábbi igazgatóság nem teljesítette a törvényre hivatkozva 

− ismertette a háttérfolyamatokat Varga Mihály, aki rámutatott arra is, hogy a kormánynak, illetve a pénzügyminiszternek csupán javaslattételi lehetősége volt.

A vagyonmentés továbbra is folyik, de az ügy még hosszú ideig elhúzódhat, Varga Mihály jegybankelnök szavai pedig egy merőben új perspektívába helyezik a történetet. Felmerül a kérdés, ha még indirekt módon is, mekkora felelőssége van a történetben a sajtónak, valamint a közvéleménynek.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
