Egyetemi összefogás a sikeres kutatásokért

Az alapkutatási eredmények hasznosulásának, illetve a nemzetközi rangsorokban is jegyzett hazai egyetemek közötti programtársulások létrejöttének elősegítése érdekében stratégiai együttműködési megállapodás aláírásáról döntött a Széchenyi István Egyetem, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) és a hozzá tartozó Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI).

A partnerség abban is segítség, hogy a tagjai részt tudjanak venni nagy nemzetközi kutatás-fejlesztési hálózatokban, EU-s konzorciumokban.

A Széchenyi István Egyetem Járműipari Kutatóközpontjában évek óta együtt dolgozik a SZTAKI-val a járműipari kutatások, illetve kiberfizikai gyártó- és logisztikai rendszerek terén. Az együttműködés egyik bázisa a Járműtechnológiai Kutatások Kiválósági Központja. A SZTAKI-nak emellett telephelye van a győri intézményben, amelyben egy Ipar 4.0 mintarendszert működtetnek közösen elsősorban robotikai irányultsággal.

A kutatások hosszú távú stabilitását és eredményességét biztosítja a Tématerületi Kiválósági Program is, amely a mosonmagyaróvári karon folyó precíziós növénytermesztési kutatásokat is beemelte a kulcsfontosságú területek közé. Szintén ezt a célt szolgálják a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ programfejlesztései, amelyek a járműipar, az informatika és a távközlés területén valósítanak meg projekteket. Ezek a térség kis- és középvállalkozásainak innovációs képességét hivatottak növelni. Az egyetem és a SZTAKI kutatói a hallgatói versenycsapatok felkészüléshez is segítséget nyújtanak.