A férfi, aki elhagyott 8 ezer bitcoint: így ne tárold a kriptodevizád

Kriptós körökben van egy mondás: not your keys, not your coins! Ez azt jelenti, hogy akkor lehetünk biztosak benne, hogy a kriptodeviza tényleg a miénk, ha a saját tárcánkban van. Természetesen az sem mindegy, hogy milyen az a buksza, hiszen lehet forró (hot wallet) vagy hideg tárca (cold wallet) is.

A Kriptofókusz új epizódját itt hallgathatják meg.

A két tárca között a különbség egyszerű. A cold wallet egy hardver, egy a fizikai térben létező adathordozó, amely tartalmazza a kriptodevizánkat. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy pendrive-ot, amelyre lementjük a tokeneket. Ezzel szemben a hot wallet egy szoftver, egy program. Az utóbbi előnye, hogy ingyenes, valamint sokkal gyorsabb kereskedést tesz lehetővé, mint a hideg tárca. Ezzel együtt a hekkerek számára is jobb célpontot jelentenek.

A kriptodevizák ma már jelentős értéket képviselhetnek, ezért a kiberbűnözők is vadásznak a könnyen feltörhető kriptós tárcákra, akár egész tőzsdékre. Több ilyen hekkertámadás is volt, legutóbb 2025-ben a Bybit tőzsdét célozták meg, és lovasítottak meg 1,5 milliárd dollár értékű ethert. Ez minden idők legnagyobb kriptovaluta-lopása.

Siklós Bence, a Peak tanácsadója felhívta rá a figyelmet, hogy bűnözők sokszor nem is a tőzsdéket vagy tárcákat próbálják meghekkelni, hanem magát az embert. A cél az, hogy a célponttól kicsalják a privát kulcsának az adatait, és ellophassák a kriptóját.

Látható, hogy nem egyszerű ezeknek a digitális fizetőeszközöknek a tárolása, különösen azért, mert a hagyományos pénzzel szemben nem tudjuk páncélszekrénybe zárni az illetéktelenek elől.

További részletek a beszélgetés tartalmából:

Not your keys, not your coins! (01:00)

Ne a tőzsdén tároljuk a kriptónkat (03:15)

Hekkertámadások a kriptotőzsdék ellen (05:40)

A szabályozás nem mindig elég (08:30)

Hot wallet, cold wallet: mit jelent és mi a különbség? (10:00)

A biztonsághoz az edukáció a legfontosabb (22:20)

Tippek a kriptózáshoz: hogyan tároljuk a kriptodevizát? (23:00)

A férfi, aki elhagyott 8 ezer bitcoint (28:40)

