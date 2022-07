Autópályát épít Brazília a Föld tüdejének is tartott Amazonas esőerdő kellős közepére – számolt be több helyi tudósítás alapján a Guardian című brit újság a hírről. Az utóbbi időben igencsak felgyorsult fakitermelés mellett ez újabb csapást jelenthet az Amazonasnak. Ennek ellenére a brazil környezetvédelmi hatóság kiadta az engedélyt az építkezésre.

Fotó: Agência Estado via AFP

Maga az út egyébként már most is létezik, BR-319-es néven még az 70-es években építették, hogy összekössék Manaust az ország többi részével, de jelentős részein földútról van szó, amely nem töri meg különösebben a burjánzó őserdő élővilágának látképét. Egy aszfaltozott út viszont a környezetvédők szerint beláthatatlan következményekkel járna, ráadásul a jobb út miatt könnyebb dolga lenne a favágóknak is, felgyorsítva ezzel az esőerdő eltűnését.

Becslések szerint 2030-ra egy Floria nagyságú terület tűnhet el az Amazonasból. Környezetvédők szerint egyelőre semmi sem biztosítja, hogy az építkezésből ne legyen óriási katasztrófa az élővilágra nézve.