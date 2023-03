A magyar vasút 176 éves történetében először válik elérhetővé olyan megoldás a fejlesztő Prolan Irányítástechnikai Zrt. közlése szerint, amely kizárólag hazai fejlesztés, egyben megfelel a kor minden műszaki követelményének, hazai és nemzetközi szabványának. A társaság által elsősorban a magyar piacnak szánt, de első sikereit külföldön learató PEMG2 (Prolan Energy Meter Gateway 2) hiteles adatokkal segíti a ténylegesen felhasznált villamos energia elszámolását, ez eddig nem volt jellemző gyakorlat. Az ilyen elszámolásokhoz ugyanis – a műszaki feltételeken túl – konkrét szerződésekre is szükség van a felek között, ám azok inkább a normatív elszámolást választották. Csakhogy a normatív energiaelszámolás kevésbé ösztönöz a hatékonyság javítására, ami azonban létfontosságúvá vált a 2022 végén bekövetkezett energiaár-robbanás fényében.

Fotó: Shutterstock

A PEMG2 fogadja és továbbítja a vasúti járművön telepített, hitelesített mérő által küldött adatokat, ha pedig a használatához szoftveres vezetői tanácsadás is párosul, akkor a korábban felhasznált energia 20-30 százaléka is megtakarítható vele. (A nagy teljesítményű vontatójárművek esetében már egyetlen gyorsulás is tetemes energiaköltséggel jár.) A termék és kapcsolódó szoftvereinek fejlesztését a Prolan önerőből finanszírozta, a gyártás a csoport saját gyárában történik.

Tízéves szerződés a Deutsche Bahnnal

Sajátos oka van annak, hogy miért külföldön tarol először egy elsősorban a magyar piacra – főként a MÁV, továbbá a MÁV-Start, a GYSEV és a magánvasút-társaságok igényeire – fejlesztett termék. A magyarázat az, hogy a hazai vasútvállalatok még nem rendelkeznek a szabványos működés bevezetéséhez szükséges előírásokkal, szabályozással, követelményekkel – írja a mérőberendezést bemutató összefoglalójában a gyártó. (A felhasznált energia hiteles mérésének problémájáról korábban a Világgazdaság is beszámolt.) A Prolan ezért indulásként a vasúti villamos energia mérésére szakosodott, németországi EMH Metereing GmbH-val társult a mérőberendezés fejlesztésére és értékesítésére. Az első sorozat 2021 végére készült el, az eszközöket azóta is folyamatosan szerelik fel a Deutsche Bahn mozdonyaira. Németországban körülbelül ötezer járművön van energiamérő berendezés, csakhogy ezek nem szabványosak. Ezeket az említett EMH Metering és a svájci LEN gyártja. A Prolan ezért felvette a kapcsolatot az utóbbi céggel is. A két társasággal indított partnersége révén további 5-6 ezer saját mérőberendezés eladását várja. Az EMH-val kötött tízéves szerződés szerint 2021-ben 150, tavaly 750 PEMT 2-t szállított a német mozdonyokhoz. Idei megrendelése 950 darabra szól, amiből 250-et már januárban elküldött Németországba.

Tárgyal a svájci Stadler vasútijármű-gyártó csoporttal is, amely a Magyarországra szállítandó motorvonatokhoz kért a Prolantól ajánlatot.

A MÁV mozdonyainak csak a hatoda elég okos

A hazai értékesítés az említett nehézségek miatt nehezebben indul, de a kapott tájékoztatás szerint a MÁV-Start és a GYSEV is érdeklődik a mérőeszköz iránt, amelyet egy 2021-es konferencián mutattak be. A GYSEV tavaly pályázatot is kíirt négy ilyen prototípusrendszer szállítására, amelyet a Prolan nyert meg, ez év januárjában pedig a szerződést is megkötötték. Várhatóan az év első felében fel is szerelik a mérési rendszert mind a négy járműre.

A MÁV-Startnál jelenleg körülbelül 650, a GYSEV-nél 80 villamos vontató jármű üzemel. Ebből a MÁV-Start esetében nagyjából 100, a GYSEV esetében mintegy 20 jármű rendelkezik a szabványt kielégítő – elsősorban bérelt – mérőeszközökkel.