Deviza
EUR/HUF381.53 -0.15% USD/HUF329.06 -0.1% GBP/HUF435.54 -0.17% CHF/HUF408.83 -0.25% PLN/HUF90.23 -0.05% RON/HUF74.94 -0.16% CZK/HUF15.79 -0.17% EUR/HUF381.53 -0.15% USD/HUF329.06 -0.1% GBP/HUF435.54 -0.17% CHF/HUF408.83 -0.25% PLN/HUF90.23 -0.05% RON/HUF74.94 -0.16% CZK/HUF15.79 -0.17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,379.24 -0.41% MTELEKOM1,774 +1.14% MOL2,912 +0.41% OTP34,000 -1.31% RICHTER9,795 -0.05% OPUS538 +1.51% ANY7,280 +1.11% AUTOWALLIS153 +1.32% WABERERS5,400 +0.37% BUMIX10,442.28 +0.19% CETOP3,735.96 -0.38% CETOP NTR2,339.16 -0.37% BUX109,379.24 -0.41% MTELEKOM1,774 +1.14% MOL2,912 +0.41% OTP34,000 -1.31% RICHTER9,795 -0.05% OPUS538 +1.51% ANY7,280 +1.11% AUTOWALLIS153 +1.32% WABERERS5,400 +0.37% BUMIX10,442.28 +0.19% CETOP3,735.96 -0.38% CETOP NTR2,339.16 -0.37%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
streaming
Netflix
filmipar
Stranger Things
Hollywood

Stranger Things: gigantikus költségek, gigantikus bevétel, a kérdés, hogy az új Star Wars- vagy a Harry Potter-franchise születik-e meg

Csütörtökön mutatják be a jelenleg talán leginkább várt sorozat befejező évadát. A Stranger Things után eddig egymilliárd dollárt kasszírozott a Netflix, az ötödik évad további kétszázmilliót hozhat. A nagy kérdés az, hogy hosszú távon mi lesz a félelmetesen népszerű sorozattal.
D. GY.
2025.11.27, 17:52

A Stranger Things már legalább egymilliárd dollárt hozott a Netflixnek. Most az 5. évad akár újabb 200 milliót is termelhet szakértői becslések szerint. A nagy kérdés azonban az, hogy a sorozat válhat-e egy Star Wars- vagy Harry Potter-szerű franchise-zá, amely további milliárdokat hozhat a streamingcsatorna konyhájára.

Stranger Things
Néhányan a Stranger Things ötödik évadának főszereplői közül – Star Wars- vagy Harry Potter-szerű franchise válhat a sorozatból / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Állítólag hatalmas költségvetést kapott a Stranger Things 5. évada, és ha ezek a számok igazak, az komoly változást jelenthet a streamelt tévés tartalmak világában. Persze ez nem lenne az első alkalom, hogy a Stranger Things forradalmasítja a streaminget. Lényegében ez a sorozat indította el a Netflix saját gyártású tartalmainak sikerét, így az ötödik, egyben utolsó évad különösen nagy jelentőségű. 

A Stranger Things 5. évada nyolc epizódból áll majd, eggyel kevesebből, mint az előző évad. A Netflix kiemelt eseményként kezeli a bemutatót: az epizódok több részletben érkeznek a 2025-ös ünnepi időszakban. A sorozatot befejező évadot óriási dobásnak szánják – ezt tükrözi az erre költött pénz is.

A Stranger Things 5. évadának költségvetése minden eddigi filmet túlszárnyalhat

Az msn iparági szakértők becslései alapján úgy véli, hogy 

  • az 5. évad epizódonként 50-60 millió dollárba került, így a teljes költségvetés 400–480 millió dollár lehet. 
  • Összehasonlításképp: a valaha készült legdrágább film (szintén iparági becslések alapján), a Jurassic World: Világuralom, 465 millió dollárból készült, vagyis ha a Stranger Thingsre valóban ennyit költöttek, akkor még Hollywood legdrágább produkcióit is maga mögé utasítja.

A hivatalosan nem megerősített, 480 millió dolláros költségvetés ráadásul óriási ugrás az amúgy sem olcsó előző évadokhoz képest. Becslések szerint 

  • az első évad epizódonként 6 millió dollárba, 
  • a második 8 millióba, 
  • a harmadik pedig 10 millióba került. 
  • A negyedik évad költsége már 30 millió dollár volt epizódonként, és
  • ha igazak a becslések, a záró évadban egy epizód már 60 millió dollárba került.

 

Mit jelenthet mindez a streaming jövőjére nézve?

Az 5. évad költségvetése és a folyamatos növekedés jól mutatja, mekkora változás zajlik az iparágban. A filmek mindig is drágák voltak, de a tévés és streamelt projektek sokáig jóval kisebb költségvetésből készültek – ha valami nagy büdzsét igényelt, azt többnyire a mozikban mutatták be.

Ez a működési modell azonban már a múlté. A mozifilmek már korántsem olyan biztos sikerek, mint korábban, és a Stranger Things volt az egyik első sorozat, amely megmutatta, mennyire jövedelmező lehet az exkluzív streamingtartalom. Ráadásul az 5. évad talán még nem is a legdrágább streamingprojekt: 

a Prime Video 465 milliót költött A hatalom gyűrűi 1. évadára, a Harry Potter-sorozat pedig akár 500 millió felett is lehet évadonként.

Ez pedig megváltoztathatja a nézői elvárásokat is: a sorozatok készítői már nem engedhetik meg maguknak a gyengébb minőségű effekteket vagy az alacsonyabb produkciós értéket. Cserébe viszont a nézőknek el kell fogadniuk, hogy a következő évadokra sokkal tovább kell várni. A Stranger Things 5. évadának hosszú várakozási ideje könnyen új normává válhat.

 

Nemcsak a ráfordítás, de a bevétel is óriási

A Stranger Things már több mint egymilliárd dollárt hozott a Netflixnek 2020 óta – idézi a MarketWatch a Parrot Analytics adatait. 

A Netflix csütörtökön vagy hálaadáskor este indítja útjára az 5. évadot, amely három részletben érkezik az ünnepek körül:

négy epizód hálaadáskor,

három epizód karácsonykor,

egy epizód szilveszterkor.

A felhajtás óriási: a Time magazin címlapon hozza, az élelmiszer- és étteremláncok tematikus termékeket dobnak piacra. A rajongók pedig újranézik az egész sorozatot. A 2016-ban indult, ’80-as évek popkultúrájában gyökerező, kissé különc sorozat mára globális jelenséggé nőtte ki magát – könyvsorozattal, sőt még egy Broadway-produkcióval is.

FRANCE - ILLUSTRATION - STRANGER THINGS - POP UP STORE - PARIS
Óriási biznisszé váltak a Stranger Things rajongói termékek / Fotó: Hans Lucas via AFP

A sorozatra költött, szokatlanul nagy összegek rövid távon valószínűleg megtérülnek a Netflix számára, hiszen az új évad visszahozhatja a régi  előfizetőket, és persze újakat is bevonzhat, akik most kezdenék el a sorozatot. Néhány elemző szerint fennáll annak a veszélye, hogy a közönség elveszíti az érdeklődést – főleg, hogy a szereplők már nem azok a bájos tinik, akik az első évad idején voltak. De a legtöbb szakértő szerint a sorozat túl népszerű ahhoz, hogy ilyesmi bekövetkezzen. Sunny Bonnell márkaszakértő szerint a sorozat: 

Egyike azon kevés franchise-nak, amely még mindig képes a globális popkultúrát formálni. 

Mi lesz hosszú távon?

Ez már nehezebben megjósolható. Lehet, hogy a Stranger Things a következő Harry Potter- vagy Star Wars-szintű franchise lesz, amely hosszú távon milliárdokat termel. Ehhez viszont új projektre van szükség. 

A sorozat alkotói, a Duffer testvérek a Paramounttal kötöttek új, négyéves szerződést filmekre és sorozatokra – de továbbra is dolgoznak Netflix-projekteken is. Eközben egy sokat emlegetett spinoff is készülhet. Bonnell szerint „a Stranger Things már kevésbé sorozatként, inkább márkaként működik – és ez azt jelenti, hogy a pénzügyi pályája messze túlmutat a finálén”.

Kapcsolódó

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu