Stranger Things: gigantikus költségek, gigantikus bevétel, a kérdés, hogy az új Star Wars- vagy a Harry Potter-franchise születik-e meg

A Stranger Things már legalább egymilliárd dollárt hozott a Netflixnek. Most az 5. évad akár újabb 200 milliót is termelhet szakértői becslések szerint. A nagy kérdés azonban az, hogy a sorozat válhat-e egy Star Wars- vagy Harry Potter-szerű franchise-zá, amely további milliárdokat hozhat a streamingcsatorna konyhájára.

Néhányan a Stranger Things ötödik évadának főszereplői közül – Star Wars- vagy Harry Potter-szerű franchise válhat a sorozatból / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Állítólag hatalmas költségvetést kapott a Stranger Things 5. évada, és ha ezek a számok igazak, az komoly változást jelenthet a streamelt tévés tartalmak világában. Persze ez nem lenne az első alkalom, hogy a Stranger Things forradalmasítja a streaminget. Lényegében ez a sorozat indította el a Netflix saját gyártású tartalmainak sikerét, így az ötödik, egyben utolsó évad különösen nagy jelentőségű.

A Stranger Things 5. évada nyolc epizódból áll majd, eggyel kevesebből, mint az előző évad. A Netflix kiemelt eseményként kezeli a bemutatót: az epizódok több részletben érkeznek a 2025-ös ünnepi időszakban. A sorozatot befejező évadot óriási dobásnak szánják – ezt tükrözi az erre költött pénz is.

A Stranger Things 5. évadának költségvetése minden eddigi filmet túlszárnyalhat

Az msn iparági szakértők becslései alapján úgy véli, hogy

az 5. évad epizódonként 50-60 millió dollárba került, így a teljes költségvetés 400–480 millió dollár lehet.

Összehasonlításképp: a valaha készült legdrágább film (szintén iparági becslések alapján), a Jurassic World: Világuralom, 465 millió dollárból készült, vagyis ha a Stranger Thingsre valóban ennyit költöttek, akkor még Hollywood legdrágább produkcióit is maga mögé utasítja.

A hivatalosan nem megerősített, 480 millió dolláros költségvetés ráadásul óriási ugrás az amúgy sem olcsó előző évadokhoz képest. Becslések szerint

az első évad epizódonként 6 millió dollárba,

a második 8 millióba,

a harmadik pedig 10 millióba került.

A negyedik évad költsége már 30 millió dollár volt epizódonként, és

ha igazak a becslések, a záró évadban egy epizód már 60 millió dollárba került.

Mit jelenthet mindez a streaming jövőjére nézve?

Az 5. évad költségvetése és a folyamatos növekedés jól mutatja, mekkora változás zajlik az iparágban. A filmek mindig is drágák voltak, de a tévés és streamelt projektek sokáig jóval kisebb költségvetésből készültek – ha valami nagy büdzsét igényelt, azt többnyire a mozikban mutatták be.