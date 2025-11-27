Deviza
EUR/HUF381.53 -0.15% USD/HUF329.06 -0.1% GBP/HUF435.54 -0.17% CHF/HUF408.83 -0.25% PLN/HUF90.23 -0.05% RON/HUF74.94 -0.16% CZK/HUF15.79 -0.17% EUR/HUF381.53 -0.15% USD/HUF329.06 -0.1% GBP/HUF435.54 -0.17% CHF/HUF408.83 -0.25% PLN/HUF90.23 -0.05% RON/HUF74.94 -0.16% CZK/HUF15.79 -0.17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,379.24 -0.41% MTELEKOM1,774 +1.14% MOL2,912 +0.41% OTP34,000 -1.31% RICHTER9,795 -0.05% OPUS538 +1.51% ANY7,280 +1.11% AUTOWALLIS153 +1.32% WABERERS5,400 +0.37% BUMIX10,442.28 +0.19% CETOP3,735.96 -0.38% CETOP NTR2,339.16 -0.37% BUX109,379.24 -0.41% MTELEKOM1,774 +1.14% MOL2,912 +0.41% OTP34,000 -1.31% RICHTER9,795 -0.05% OPUS538 +1.51% ANY7,280 +1.11% AUTOWALLIS153 +1.32% WABERERS5,400 +0.37% BUMIX10,442.28 +0.19% CETOP3,735.96 -0.38% CETOP NTR2,339.16 -0.37%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdezárás
Magyar Telekom
OTP

A Magyar Telekom vitte a prímet, az OTP szusszant egyet

Csökkent a BUX csütörtökön. A blue chipek közül a Magyar Telekom szerepelt a legjobban.
Murányi Ernő
2025.11.27, 17:26
Frissítve: 2025.11.27, 17:43

Az európai tőzsdéken csütörtökön az amerikai szünnap dacára is folytatódott az elmúlt napokban látott emelkedés, a pesti börze kicsengetése időpontjában például a DAX és a milánói FTSE MIB is 0,3 százalékos pluszban volt. A tengerentúlon a hálaadás napja miatt szünetel a kereskedés.

20251105_bet_012_VZ Magyar Telekom
A Magyar Telekom volt a legerősebb láncszem / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A piacokat továbbra is az amerikai kamatcsökkentés és az orosz–ukrán háború lezárásának reménye hajtja.

A BUX azonban ezúttal alulteljesítő volt, zárásra 0,4 százalékkal, 109 379 pontra csökkent.

BUX részvényindex
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 16,5 milliárd forintot.

Az OTP 1,3 százalékkal, kereken 34 ezer forintra gyengült. Az utóbbi időszak intenzív emelkedése után várható volt már, hogy megpihen a részvény.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 34,000 HUF 0 / -1.31 %
Forgalom: 11,092,554,540 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A többi blue chip jobban szerepelt.

A Richter árfolyama épp csak egy hajszállal, 0,05 százalékkal, azaz 5 forinttal 9795 forintra süllyedt.

A Magyar Telekom volt a legjobb formában, kurzusa 1,1 százalékkal, 1774 forintra emelkedett, de jól ment a Molnak is, amely 0,4 százalékkal, 2912 forintra  drágult.

MTELEKOM részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 1,774 HUF 0 / +1.14 %
Forgalom: 467,822,406 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Huszárosan rohamozott a forint. Az euróért már csupán 381,3 forintot kellett adni tőzsdezáráskor a bankközi devizapiacon.

  

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu