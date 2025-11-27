Macron meghúzta a váratlant: katonai önkéntes tartalékos programba rángatná a francia fiatalokat Oroszországtól tartva

„A félelemmel nem lehet elkerülni a veszélyt. Az egyetlen módja annak, hogy elkerüljük, ha felkészülünk rá” – nyilatkozta Emmanuel Macron a 27. hegyi gyalogos dandárnál tett látogatásán, az Alpokban található Varces-ben.

Macron bevezeti az önkéntes tartalékos katonai szolgálatot jövőre / Fotó: AFP

Macron garantálja, hogy nem viszik őket külföldre

Emmanuel Macron elmondta: az önkéntesek „kizárólag nemzeti területen” fognak szolgálni. Az elnök már kedden leszögezte, hogy Franciaország „nem küldi fiait Ukrajnába”. A fiatalok és katonák körében elmondott beszédében a köztársasági elnök úgy vélte, hogy

ifjúságunk elkötelezettségre szomjazik, és van egy generáció, amely készen áll a hazáért felkelni a francia hadsereg keretein belül.

Franciaország 1997-ben törölte el a kötelező sorkatonai szolgálatot. Visszaállítása az államfő szerint „olyan ötlet, amelyet csak azok támogatnak, akik nem ismerik a mai hadseregeink valóságát”.

2026 nyarán lehet először bevonulni

Emmanuel Macron megerősítette, hogy az új rendszert, amelynek neve „nemzeti szolgálat” lesz, jövő nyártól fokozatosan indítják el, a jelöltek kiválasztása pedig már január közepétől megkezdődik. A szolgálat tíz hónapig tart, egy hónap kiképzés után kilenc hónapig a hadseregben. Az elnöki hivatal tájékoztatása szerint az önkéntes katonai szolgálatért minden fiatal havonta legalább 800 eurót kap, emellett szállást, étkezést és felszerelést is biztosítanak számára.

A költségvetési megtakarítások miatt a program fokozatosan fog felfutni: az első évben 3 ezer fiatalt kell elérnie, 2030-ra évi 10 ezer, 2035-re pedig 42 500 fős célkitűzéssel.

Az önkéntesek 80 százaléka olyan 18–19 éves fiatal férfi és nő lesz, aki a jövőben katona lesz, és aki számára az önkéntes szolgálat „szünetévként” fog szolgálni a felsőoktatási képzés előtt. A többi jövőbeli pályázó legfeljebb 25 éves lehet, és szakterületük alapján választják ki őket (mérnökök, ápolók, fordítók).

Vezérkari főnökök indítványozták az ötletet

Fabien Mandon vezérkari főnök múlt héten a francia polgármesterek éves kongresszusa előtt elmondott beszédében úgy vélte, hogy Franciaországnak helyre kell állítania „lelki erejét, hogy elfogadja, fájdalmas lehet megvédeni azt, ami lényegünk”, és készen kell állnia arra, hogy „elfogadja, elveszíthetjük fiainkat”.

A kijelentést a baloldali ellenzék egy része háborús uszításnak minősítette, míg a szintén ellenzéki, szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörülés hibának nevezte, és arra figyelmeztetett, hogy a franciák nem készek meghalni Ukrajnáért.

Az Elabe közvélemény-kutató intézet által a BFM hírtelevízió számára készített és szerdán közzétett felmérés szerint a franciák közel háromnegyede (73 százaléka) támogatja az önkéntes katonai szolgálat létrehozását. Az Ifop által az LCI hírtévé számára végzett felmérés szerint ez az arány 81 százalék.