Tőzsdén kalapoznak pénzt a doppingolimpia alapítói, egy Trump is felbukkant a befektetők között

A doppinghasználatot kifejezetten támogató, újszerű, sportcélú (?) kezdeményezéshez keres tőkeerős és a show-biznisz irányában is nyitott befektetőket a PayPal és a Palantir alapítójaként világhírűvé vált Peter Thiel. A különcségeiről is ismert multimilliárdos nagybefektető az olimpia receptúrájára szervez versenyt, a doppingolimpia elsősorban a teljesítményfokozókkal feltuningolt sportolók számára lehet vonzó, itt szabadon élhetnek a másutt szigorúan tiltott módszerekkel.

Peter Thiel, a doppingolimpia nagy barátja a sportolók teljesítőképességének korlátait feszegetné / Fotó: AFP

Igaz, a részvétel lehetősége a tiszta eszközökkel élő sportemberek előtt is nyitva áll – már akadtak is olyan atléták, akik jelezték is érdeklődésüket. Az éves rendszerességgel lebonyolítandó doppingolimpia vonzerejét rajtpénzekkel, teljesítményfüggő bónuszokkal, világcsúcs esetén extra, akár hét számjegyű, dollárban kifejezett összeggel próbálja növelni az Enhanced Games nevű társaság.

A doppingolimpia beteg ötlet, de sokan támogatják

Megalapítói arra kíváncsiak, hogy az emberi teljesítőképesség milyen távlatokat nyit meg, ha felrúgják az esélyegyenlőséget, és mindenki olyan módszerekkel és gyógyszerekkel növeli versenyképességét, amilyennel csak akarja. Persze korlátok vannak, a szervezők csak az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) által jóváhagyott szereket szedhetik, például anabolikus szteroidokat és növekedési hormonokat.

A transznemű sportolók indulásáról nem írnak, de ha ezt engedélyeznék, azzal kivívnák Donald Trump elnök haragját. Aki a fia, Donald Trump jr. révén közvetlenül is értesülhet a fejleményekről, hiszen a versenysorozatot az a 1789 Capital befektetési társaság is támogatja, amelynél az elnök fia partnerként dolgozik.

A támogatók közé tartozik még Balaji Srinivasan kriptovaluta-befektető, a Coinbase korábbi vezetője is, de a szaúdi királyi család egyik befektetésekkel foglalkozó tagját is hírbe hozták a céggel. A doppingolimpia sikerét két fő tényező veszélyeztetheti:

az egyik az érdeklődés hiánya,

a másik a pénzügyi háttér megteremtése.

Előbbi is persze nagyban az utóbbi függvénye, azaz ha lesz pénz, akkor lesz résztvevő is, ha lesz ismert résztvevő, akkor a közvetítési jogokat is jó pénzért el lehet adni, a pankrációhoz hasonlatos show-műsorrá silányítva az amúgy is kétes értékű viadalt.