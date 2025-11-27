Rendkívüli: megszületett a megállapodás a minimálbérről és a garantált bérminimumról – így emelkednek a fizetések 2026-tól Magyarországon

Megszületett a megállapodás 2026-os minimálbérről és garantált bérminimumról – értesült a Világgazdaság. Úgy tudjuk, hogy a munkaadók és a szakszervezetek csütörtök délután 4-kor találkoztak a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárnál, Czomba Sándornál, ahol hivatalosan is elfogadták a napokban már körvonalazódó kompromisszumos javaslatot. A megállapodás értelmében a minimálbér 2026. január elsejével a jelenlegi 290 800 forintról 11 százalékkal bruttó 322 800 forintra, a szakmunkás bérminimum pedig az idei 348 800 forintról 7 százalékkal bruttó 373 200 ezer forintra emelkedik.

Minimálbér 2026: már szerdán megszületett az alku

Szerda délután került sor a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumára, ahol nagyon közel kerültek az álláspontok a szociális partnerek között, ám két szervezet még vonakodott:

míg a munkáltatói oldalon a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége sokallta a 11 százalékos minimálbér-emelést, helyette 10 százalékot adott volna meg,

addig a munkavállalói oldalon Magyar Szakszervezeti Szövetség szerette volna feljebb tornázni a garantált bérminimum 7 százalékos emelését 8 százalékra.

A VKF szerdai ülését követően a Liga Szakszervezetek vezetője, Mészáros Melinda kifejezetten bizakodó volt. "Abban bízok, hogy mindenki részéről pozitív fogadtatásra talál és a jövő héten körvonalazódhat a konkrét szövegezés" – mondta a szakszervezeti vezető a Világgazdaságnak. A vállalkozók oldaláról Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára nyilatkozott optimistán, azt is megjegyezte, "elmentünk a falig, mi még talán tovább is".

Majd Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter csütörtök délelőtt a parlament gazdasági bizottságában jelezte, hogy nagyon közel van a megállapodás a felek között.

Órákra vagyunk a megállapodástól

– fogalmazott sokat sejtetően a miniszter.

A szocho csökkentés elmaradás kavarta meg a lapokat

Hogy az utolsó pillanatban is nyitott maradt a 2026-os minimálbér sorsa, az annak tudható be, hogy a héten derült ki, hogy hiába várják a vállalkozók a szociális hozzájárulási adó (szocho) 1 százalékpontos csökkentését. A kormány nyár óta lebegtette az adócsökkentést, és lényegében a vállalkozói oldal is ettől tette függővé az első megállapodásban foglalt emelési tételeket.