Budapest közelében kínai–európai logisztikai és árucsereközpont létesül, Dunaharasztiban raktárcsarnokot bővítenek, Szeged mellett vasúti intermodális átrakót alakítanak ki, Nagytarcsán egy több helyszínes raktárfejlesztés-sorozat zárult, Debrecen mellett szintén új terminál létesül – és ez csak néhány a közelmúlt híreiből.

A napokban Dunaharasztiban ünnepelhetett a Raben Trans.

Fotó: Raben Trans

A kínai–magyar projekthez jól jönne a V0 kialakítása is

A legutóbbi projektnek már a mérete is impozáns: Budapest közelében egy 100 ezer négyzetméteres kínai–európai logisztika és értékesítési bázis épül a Railfreight.com szerint. Lesz raktározás, elosztás és értékesítés. A beruházó a kínai tulajdonú Koeman cég, amely a Nonfungo Kft.-től bérelt területen lát munkához az április 17-én aláírt megállapodásuk alapján. (A Nonfungo nyilvános adatok szerint két áttétellel egy magyar magánember tulajdona.) A 30 millió eurós beruházással kialakítandó és 2024-ben üzembe helyezendő létesítmény a szakportál szerint tovább erősítheti Budapest vasúti áruelosztó központi szerepét az Új selyemúton.

A helyszín kiválasztásakor szempont volt Budapest jó infrastruktúrája, összeköttetései és az, hogy a közelében sok vállalat telepedett meg, köztük jó néhány kínai.

Ugyanakkor a település vasúti hálózata zsúfolt, ami nem is oldódik meg addig, amíg meg nem épül a V0 vasúti körgyűrű. Ám már most is hét nappal rövidebb, csak 14 nap a Budapesten keresztüli tranzit a kínai vasútvonal üzemeltetője szerint, mint a hagyományos, Lengyelországon áthaladó malaszewiczei útvonalon. Budapestről 2-3 nap alatt eljut az áru Bukarestbe, továbbá Konstanca, Koper, Duisburg és Hamburg kikötőjébe.

Déli irányba is nagyobb kapacitásokra van szükség

A vasúti, pontosabban az intermodális fuvarozásnak és áruelosztásnak ad lendületet a Petrolsped projektje. A társaság szeptemberben szeretne Szeged közelében átadni egy olyan átrakót 200 milliós forint önerős beruházással, amelyre azért van szükség, mert az érintett fuvarozási útvonal kapacitásai szűkek az igényekhez képest. A Világgazdaság már megírta, hogy a PSP Terminalon évente 60 ezer félpótkocsit rakodhatnak majd át vasútra, érdemben csökkentve ezáltal az észak–déli (M5), nyugat–déli (M1) irányú magyarországi tranzitforgalmat és az azzal járó környezeti terhelést.

És még mindig vasút: a GYSEV Cargo Zrt. fogja üzemeltetni a Debrecen-Macs Ipari Park vasútállomás területén kialakítandó nyílt hozzáférésű intermodális konténerterminált. A terminál vagyonkezelője a GYSEV Zrt. lesz. A GYSEV Cargo üzemelteti a soproni konténerterminált is. A napi.hu tavaly novemberben írta meg, hogy a V-Híd Építő Zrt. nyerte a debreceni BMW-gyár kiszolgálására szolgáló vasút építéséhez kapcsolódó újabb fejlesztéseket: a Macs terminál szolgáltatási színvonalának növelésére és a debreceni Fatér kisállomás működési hatékonyságának növeléséért, valamint a debreceni Fatér kisállomáson végzendő munkáért nettó közel 13 milliárd forintot kap.

Az ország minden részéről érkeznek a raklapos küldemények

Új bejelentés, hogy a Raben Trans European Hungary Kft. Dunaharasztiban átrakóközpontot nyitott. A mintegy 7,5 millió eurós beruházás nyomán 75 százalékkal bővül a logisztikai szolgáltató vállalat eddigi hasonló létesítményének területe, így a cég kihasználhatja a hazai és a nemzetközi közúti gyűjtőszállítmányozásban rejlő növekedési lehetőségeket. A kft. az utóbbi két évben több korszerű létesítményt is átadott: 2021-ben Dunaharasztiban egy csaknem 30 ezer négyzetméteres, szabályozható hőmérsékletű raktárat, Pécsen egy 10 ezer, 2022-ben pedig Győrben egy 3 ezer négyzetméteres regionális logisztikai központot.

A most megnyitott átrakó (cross-dock) központba futnak majd be az ország különböző pontjain felvett raklapos küldemények, amelyeket a célállomás szerinti csoportosítás után egyazon gépkocsira, úgynevezett gerincjáratra raknak – magyarázza a cég közleménye.

Így az egy irányba tartó küldemények az útjuk nagy részét a leghatékonyabb módon, azonos szállítójármű rakterében teszik meg, és csak az utolsó kilométereken van szükség újabb átrakásra.

A cég számításai szerint az új, mintegy 3400 négyzetméteres létesítménnyel együtt elegendő cross-dock kapacitása van ahhoz, hogy lépést tartson a következő 5 évre várt forgalombővüléssel. Az új csarnokkal több mint 7000 négyzetméterre bővül a Raben átrakóraktári területe Dunaharasztiban. Az eddig használt csarnokban naponta 2500-3500 raklapnyi áru fordult meg. A kapacitásbővítéssel 20-30 százalékkal nőhet a kiszolgált járművek száma is.

Mindig van mit bővíteni egy országos hálózaton is

Az országos raktárhálózatot működtető Trans-Sped legutóbb Szirmabesenyőn nyitott raktárbázist, az 5400 négyzetméteres létesítmény a régióban a cég a tiszaújvárosi termeléslogisztikai és miskolci raktárlogisztikai szolgáltatását egészíti ki. A társaság februárban is hallatott magáról: akkor egyszerre négy beruházását adták át. Az együtt 8 milliárd forintba került fejlesztéseket a magyar állam 2,3 milliárddal támogatta. A csomag négy új raktárcsarnokot, robottechnológiát, modern állványrendszereket, speciális anyagmozgató gépeket és megújult informatikai rendszert tartalmazott. A Trans-Sped raktárhálózata az elmúlt időszakban csaknem 20 ezer négyzetméterrel bővült, a teljes nagysága meghaladja a 220 ezer négyzetmétert.