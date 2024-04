Újabb pályázati kör nyílik meg kedden az ingyenes InterRail-bérleteket biztosító, úgynevezett DiscoverEU-programja keretében. Idén mintegy 800 magyar fiatal nyerhet ingyenes európai vonatbérletet – közölte Ujhelyi István szociáldemokrata európai parlamenti (EP-) képviselő, a program mentora.

Ingyenes, egész Európában érvényes InterRail-bérletre pályázhatnak a magyar diákok (Fotó: Shutterstock)

Az idei első kiírásban 35 500 ingyenes bérletet oszt ki az Európai Unió, ebből az előzetes kvóta alapján 779 jut majd a 18 éves magyar fiataloknak. A kvóta későbbi megemelése ezúttal is várható, köszönhetően annak, hogy Magyarországon rendszeres a túljelentkezés az ingyenes utazási lehetőségre – közölte a képviselő.

Hogyan lehet ingyenes InterRail-bérletet igényelni?

Az érintett fiataloknak április végéig le kell adniuk jelentkezésüket az Európai Bizottság erre a célra készített online felületén. Ebben a pályázati körben azok a fiatalok pályázhatnak, akik 2005. július 1. és 2006. június 30. között születtek, ezt a két dátumot is beleértve. Az uniós tagországok állampolgárai mellett ezúttal is pályázhatnak az Erasmus+ programhoz társult nem uniós országokban élő fiatalok is, így például Észak-Macedóniából, Izlandról, Liechtensteinből, Norvégiából, Szerbiából vagy Törökországból. Azok, akiket ebben a pályázati körben kiválasztanak és ingyenes InterRail-bérletet nyernek, legfeljebb harminc napig utazhatnak majd Európában a 2024. július és 2025. szeptember közötti időszakban.

Ujhelyi István elmondta, ez lesz a kilencedik pályázati forduló. Eddig

több mint egymillió európai fiatal élt már a lehetőséggel, Magyarországról pedig megközelítőleg 30 ezren pályáztak,

és a kvóta alapján eddig valamivel több mint hatezren utaztak is már a vonatbérlettel.

Az EP-képviselő hangsúlyozta, hogy a DiscoverEU program finanszírozása és jövője hosszú távon biztosított.

Az uniós program keretében kiválasztott fiatalok legfeljebb öt fős csoportokban utazhatnak, a fogyatékossággal élő vagy egészségügyi problémákkal küzdő résztvevők kísérőket is vihetnek magukkal. Annak érdekében, hogy minél több helyre eljuthassanak az EU-ban, a résztvevők más közlekedési eszközöket is igénybe vehetnek, buszt vagy kompot is például, illetve kivételes esetekben a repülőjegyre is felhasználható az igazolvány.