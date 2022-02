A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mai évnyitóján, ahol Orbán Viktor miniszterelnök és Varga Mihály pénzügyminiszter is felszólalt, az elnökség tagjaként részt vett Sziráki András, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is, akinek a 90. születésnapjáról díszünnepségen emlékezett meg szerdán az MKIK szinte teljes elnöksége és Szolnok város.

Fotó: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Az MKIK doyenje, aki ifjú korában még sikeres amatőr birkózó is volt, 25 éve vezeti a megyei kamarát, és azért is választották meg hetedszer is az ősszel, mert fáradhatatlan aktivitással végzi a munkáját. A Mezőgép valamikori első emberének pályája a magyar üzleti életben fél évszázadon és két rendszeren ível át, nem véletlen, hogy a magyar gépgyártás és Szolnok 20. századi történtének megkerülhetetlen alakjaként tavaly "A tegnap minősége" címen megjelent szociografikus önéletrajzának kiadását a történettudományra is szakosodott Osiris vállalta.

Sziráki András jász, és erre büszke. Tavaly augusztus 20-án Jászberényben a Város Tiszteletbeli Polgára címét nyerte el. "Mindig csak a siker volt a számomra elfogadható, az egyszerűséget sohasem kedveltem" - mondta a VG-nek a kamaraelnök.