A pénzügyi és utánpótlási vonalak megerősítése új feladatot jelentett nagyon sok magyar vállalkozás számára, a három évtizedes múltra visszatekintő Kalfém Kft. vezetői azonban már a 2008-2009-es pénzügyi világválság után megoldották a házifeladatot, és ezért könnyebben is vették a 2020-as években megjelent akadályokat.

A pénzügyi válság közben és utána gyakran nehéz dolga volt a vállalkozásoknak a bankokkal, és ekkor döntöttek úgy, hogy a maguk lábára állnak: a cég önfinanszírozóvá vált, hitelt nem vesznek igénybe, és jelentős raktárkészlettel kezdtek el dolgozni – mondta a VG-nek Kaldenekker Sándor ügyvezető igazgató. Ennek is köszönhető, hogy

a pénzügyi és beszállítási nehézségeket hozó pandémia nem talált fogást rajtuk.

Még a dolgozói állományt sem érintette, 2020 decemberében jöttek az amúgy is rendszeres év végi szabadságok, januárban meg már nem volt gond – emlékszik vissza az ügyvezető igazgató.

A 2020-as esztendő még enyhe növekedést is hozott az árbevételben, 522 millió forintra, a második járványévben pedig – amikor át is strukturálták a cég működését –, nagy ugrás következett be, 840 millió forintra. A nagy 2020-as gazdasági visszaesést követő időszakban fellépő alapanyaghiány – a jelentős készletekkel a raktáraikban – nem fogott rajtuk, és ha nem válik tartóssá, nem is fog. „Ha fél évnél tovább nem tart a hiánnyal terhelt helyzet, kihúzzuk alapanyagokkal” – mondta Kaldenekker Sándor. A cég árbevételének majdnem fele egyébként – főleg nyugat-európai – exportból származik (miközben a kábelszekrényeik megtalálhatók Magyarország szinte minden részében),

a háború hatásait azonban egyelőre nem érzik, és ha nem lesznek előreláthatatlan begyűrűző hatások, ez várhatóan nem is változik.

Ehelyett a további bővülésre készülnek: a cég 2000 négyzetméteres új csarnokot épít, pályázati forrás nélkül, saját erőből. A szükséges béremelések forrását biztosítani tudták a költségek jelentős megugrása ellenére is: „Korábban az ügyfeleink voltak kemény tárgyalópartnerek, most pedig mi, és megértették, hogy vagy elfogadják a magasabb árakat, vagy nem lesz beszállítójuk” – mondta az ügyvezető.