Bódi László kedvenc sportja a kerékpározás, és – utalva a héten Magyarországról startoló Giro d'Italia kerékpáros körversenyre - az elmúlt - járvánnyal, hiánnyal és háborúval terhelt - néhány évet is biciklis hasonlattal tudja a legjobban leírni: ha nyeregben akarsz maradni, akkor folyamatosan tekerni kell a pedált.

A 2000-es években alakult miskolci családi cég, amelynek a vezérigazgatója, gyárak, üzemek teljes gépészeti rendszereinek a telepítését végzi, alapvetően fővállalkozóként, a vegyiparban, petrolkémiában, az energia- és gyógyszeriparban. A HALBO MCE Zrt-t is szépen megszórta a problémaözön, amellyel az ipar az elmúlt években szembesült, nem csak itthon, hanem világszerte. Ennek ellenére a 12 országban - köztük Kína és Szíria - referenciákkal rendelkező cég a 2019-es 347 millió forintról 2020-ban 396 millió forintra növelte árbevételét, 2021-ben még ennél is nagyobb, csoport szinten egymilliárd forintnál is magasabb összeget értek el, és idén duplázni szeretnének. Jól tekertek, sőt sikerült magasabb sebességfokozatra kapcsolni.

Két éve pedig még úgy tűnt, hogy bajba sodorja őket a pandémia. A járványkorlátozások megnehezítették, illetve meg is akadályozták az utazást, emiatt a mintegy 85 százalékban exportra dolgozó cég külföldi projektjei 2020 első felében egy dániai megrendelést kivéve mind leálltak. A második félévtől már tudták folytatni a külföldi munkáikat, de továbbra is komoly kihívást jelentettek az utazási korlátozások, és mindez természetesen költségnövekedéssel és árbevétel-kieséssel járt.

Az exportrendelések jelentős visszaesése ellenére sem bocsátotta el képzett alkalmazottait a cég, ehelyett az előremenekülés stratégiáját választottak: fejlesztettek, jelentősen bővítve a saját kapacitásaikat,. Ennek révén egyre nagyobb arányban képesek külső közreműködők nélkül teljesíteni a megrendeléseket. "Jó döntés volt: ha ezt most csinálnánk, nem tudom, hogy be tudnánk-e egyáltalán fejezni, tekintve a csiphiány, az alapanyag-ellátási gondokat és az azóta jelentkező egyéb problémákat" - összegzett a vezérigazgató. Ez év elejétől már hétezer négyzetméteren képesek csővezetékeket és ipari berendezéseket gyártani a megvalósult alapvetően saválló technológiai gyártási láncnak köszönhetően, és mindezt a vertikális integrációra törekedve már több, mint 80 százalékban saját erőből tudják megoldani.

A nyersanyag-ellátási problémák a számukra rendkívüli nehézségeket jelentenek. "Heti szinten kell improvizálni, kész csoda, hogy ebben a helyzetben is viszonylag kis csúszásokkal tudunk teljesíteni" - mondta Bódi László. Az alapanyagaik jelentős része korábban Ukrajnából érkezett, ezeknek a szállítása a háború miatt teljesen leállt, pótforrásokat kellett keresniük, és eddig sikerrel.

2019-ben egyébként új üzleti modellre állt a cég, aminek a lényeg az volt, hogy a beruházók, illetve a megrendelők biztosították az alapanyagot, a HALBO pedig a projektmenedzsmentet. Emögött az volt a ráció, hogy ezek általában nagy cégek, akiknek jobbak az alkupozíciói a beszerzésekben. Ez azonban most kezd megint megváltozni, mert most az számít, ki képes rátalálni az alternatív beszerzési forrásokra. A kihívások minden fronton jelentkeznek. A gyártóberendezések piacán is jelentkezett a csiphiány, nehezebb lett a kéziszerszámok akkumulátorainak a beszerzése és nagyon megnyúltak a szállítási határidők: ami azelőtt egy hét volt, az most egy hónap. "Sokkal jobban kell előre tervezni" - mondta a vezérigazgató.

Az új idők ugyanakkor a nemzetközi piacon is mozgó, partnerként egymást ismerő európai cégek szorosabb együttműködését hozta - tette hozzá. Akiknek átmeneti kapacitáshiánya, vagy feleslege támad, azok kölcsönösen egymáshoz fordulnak segítségért. Legutóbb egy romániai cégnek voltak beszállítói, most - fordított helyzetben - ők a HALBO MCE alvállalkozói. Ugyanilyen szoros kapcsolatokat ápolnak más kelet-európai cégekkel is. Ismét egy kerékpáros hasonlattal élve: a célegyenesben már mindenki önmagáért küzd a nyugati cégekkel szemben, de ahhoz, hogy egyáltalán eljussunk oda, egymás szélárnyékában haladva segíthetjük egymást - mondta.