Karácsonyi vásár Magyarországon: valami egészen különös történik az árakkal – mutatjuk, mi, mennyibe kerül pontosan
A Vörösmarty téri és a Bazilika előtti karácsonyi vásárban az árképzés már nem egységes: ugyanazon a helyen találhatóak látványos, turistákat célzó prémiumfogások és hagyományos, házias, kedvező árú egytálételek is.
A karácsonyi vásárok legdrágább slágere továbbra is a feltétes lángos. Az idei szezonban legnagyobb feltűnést a 7250 forintos lazacos lángos keltette, amely füstölt lazaccal, krémsajttal, salátával és garnírunggal együtt kerül a papírtálcára. Mellette kapható az úgynevezett „dubaji lángos” 4900 forintért, extra feltétekkel és látványos tálalással, amelyet a pultnál sütnek, fűszereznek majd díszítenek. Aki hagyományosabb élményekre vágyik, vásárolhat sajtos-tejfölöset is 3000 forintért.
A fotózható gasztroélmények nem véletlenül kerülnek ennyibe: a vásárokba tudatosan hoznak olyan ételeket, amelyek jól mutatnak a közösségi médiában, s ezzel reklámot generálnak a rendezvénynek. A szervezők szerint ezek nem tömegtermékek, hanem „ünnepi különlegességek”, amelyekre sokan hajlandók kiadni többet is, hiszen az élmény része a karácsonyi programnak.
Kürtőskalács: már nem csak édes – 4500 forint egy húsos mini
A kürtőskalács is kilépett a desszertszerepből: 4500 forintért kapható hússal töltött mini változat, amely grillfeltéttel és meleg szószokkal kerül a vendég elé. A hagyományos cukros, diós, kakaós változatok ennél olcsóbbak, de a trend egyértelmű: a vásárban mindenből készül „ünnepi, látványos verzió”, magasabb áron.
A klasszikus főételek között szintén vannak prémiumáras fogások: a Vörösmarty téren például a csirkepaprikás 5900 forintért kapható, extra tálalással és nagyobb adaggal.
Az 1600 forintos menük nem kóstolók
A magasabb árak mellé idén is társul a fix áras, 1600 forintos menükínálat, amely immár hatodik éve része a Vörösmarty téri vásárnak. Tapasztalatunk szerint a menük teljes értékű főételek, nem kis adag kóstolók:
- székelykáposzta
- paprikás krumpli
- kolbászos lecsó
Ahogy láttuk, a leghosszabb sor pont ennél a standnál alakul ki, sokkal nagyobb forgalmat generálva, mint a legdrágább fogások. Jó minőségű, laktató egytálételekről van szó, amelyek konkrétan „kontrát” képeznek a social mediában megszokott luxusárakkal szemben.
Tematikus hétvégék: 2000–2500 forintos különleges főételekkel
Nemcsak olcsó és drága kategóriák vannak, hanem középsáv is, amely a Bazilikánál és a Vörösmarty téren is megjelent. A tematikus hétvégéken egy adott ételkultúra kerül fókuszba – például liba, székely ízek, burgonyaételek –, és ezekből 2000–2500 forint között kínálnak egytál jellegű, normál adagú főételeket.
Ez a középkategória nem a „fapados változat”, hanem egyfajta vásári gasztro-kísérőprogram, amelynek célja, hogy helyi alapanyagokra és régiós ízekre hívja fel a figyelmet, magasabb, de még mindig megfizethető szinten.
Kettős árképzés alakult ki a karácsonyi vásárokon
A jelenlegi árképzés két világ találkozása:
- luxusgasztronómia, amely élményre, látványra, fotózhatóságra épít
- hagyományos, olcsó, tömegesen fogyó magyar egytálételek
Ez a kettő ma már egymás mellett létezik, és a vásár egyszerre szolgálja ki az élménykereső turistákat és a jóllakni vágyó hazai látogatókat. Az sem véletlen, hogy a kedvező árú standoknál hosszabb a sor: sokan nem extrát, hanem meleg, házias ételt szeretnének karácsonyi hangulatban.