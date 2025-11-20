Karácsonyi vásár Magyarországon: valami egészen különös történik az árakkal – mutatjuk, mi, mennyibe kerül pontosan

A Vörösmarty téri és a Bazilika előtti karácsonyi vásárban az árképzés már nem egységes: ugyanazon a helyen találhatóak látványos, turistákat célzó prémiumfogások és hagyományos, házias, kedvező árú egytálételek is.

A vendéglátóhelyeken nagy a pörgés a karácsonyi vásár alatt / Fotó: Ladóczki Balázs

A karácsonyi vásárok legdrágább slágere továbbra is a feltétes lángos. Az idei szezonban legnagyobb feltűnést a 7250 forintos lazacos lángos keltette, amely füstölt lazaccal, krémsajttal, salátával és garnírunggal együtt kerül a papírtálcára. Mellette kapható az úgynevezett „dubaji lángos” 4900 forintért, extra feltétekkel és látványos tálalással, amelyet a pultnál sütnek, fűszereznek majd díszítenek. Aki hagyományosabb élményekre vágyik, vásárolhat sajtos-tejfölöset is 3000 forintért.

A fotózható gasztroélmények nem véletlenül kerülnek ennyibe: a vásárokba tudatosan hoznak olyan ételeket, amelyek jól mutatnak a közösségi médiában, s ezzel reklámot generálnak a rendezvénynek. A szervezők szerint ezek nem tömegtermékek, hanem „ünnepi különlegességek”, amelyekre sokan hajlandók kiadni többet is, hiszen az élmény része a karácsonyi programnak.

Fotó: Ladóczki Balázs

Kürtőskalács: már nem csak édes – 4500 forint egy húsos mini

A kürtőskalács is kilépett a desszertszerepből: 4500 forintért kapható hússal töltött mini változat, amely grillfeltéttel és meleg szószokkal kerül a vendég elé. A hagyományos cukros, diós, kakaós változatok ennél olcsóbbak, de a trend egyértelmű: a vásárban mindenből készül „ünnepi, látványos verzió”, magasabb áron.

A klasszikus főételek között szintén vannak prémiumáras fogások: a Vörösmarty téren például a csirkepaprikás 5900 forintért kapható, extra tálalással és nagyobb adaggal.

Az 1600 forintos menük nem kóstolók

A magasabb árak mellé idén is társul a fix áras, 1600 forintos menükínálat, amely immár hatodik éve része a Vörösmarty téri vásárnak. Tapasztalatunk szerint a menük teljes értékű főételek, nem kis adag kóstolók:

székelykáposzta

paprikás krumpli

kolbászos lecsó

Ahogy láttuk, a leghosszabb sor pont ennél a standnál alakul ki, sokkal nagyobb forgalmat generálva, mint a legdrágább fogások. Jó minőségű, laktató egytálételekről van szó, amelyek konkrétan „kontrát” képeznek a social mediában megszokott luxusárakkal szemben.