Deviza
EUR/HUF383.44 +0.31% USD/HUF332.78 +0.43% GBP/HUF435.54 +0.44% CHF/HUF412.88 +0.37% PLN/HUF90.31 +0.05% RON/HUF75.35 +0.32% CZK/HUF15.83 +0.21% EUR/HUF383.44 +0.31% USD/HUF332.78 +0.43% GBP/HUF435.54 +0.44% CHF/HUF412.88 +0.37% PLN/HUF90.31 +0.05% RON/HUF75.35 +0.32% CZK/HUF15.83 +0.21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,863.14 -0.65% MTELEKOM1,716 -0.93% MOL3,040 -1.97% OTP32,400 +0.12% RICHTER9,635 -0.57% OPUS486 -2.26% ANY7,260 -0.55% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,240.89 -0.97% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,291.88 -1.35% BUX106,863.14 -0.65% MTELEKOM1,716 -0.93% MOL3,040 -1.97% OTP32,400 +0.12% RICHTER9,635 -0.57% OPUS486 -2.26% ANY7,260 -0.55% AUTOWALLIS153.5 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,240.89 -0.97% CETOP3,713.39 -0.04% CETOP NTR2,291.88 -1.35%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vendéglátás
karácsonyi vásár
Budapest
árak
bazilika

Karácsonyi vásár Magyarországon: valami egészen különös történik az árakkal – mutatjuk, mi, mennyibe kerül pontosan

A Vörösmarty téri és a Bazilikánál megrendezett karácsonyi vásárokon továbbra is kaphatók több mint 7 ezer forintos különlegességek, ám meglepően széles a 1600–2500 forintos kínálat is. A drágább fogások variációi, valamint a fix áras menük miatt idén már nem csak luxuskategóriás vásári gasztronómia várja a látványban gyönyörködő vagy karácsonyi ajándékokat kereső látogatókat.
Zováthi Domokos
2025.11.20, 06:32
Frissítve: 2025.11.20, 12:13

A Vörösmarty téri és a Bazilika előtti karácsonyi vásárban az árképzés már nem egységes: ugyanazon a helyen találhatóak látványos, turistákat célzó prémiumfogások és hagyományos, házias, kedvező árú egytálételek is.

LB_20251114_karacsony_0049 karácsonyi vásár
A vendéglátóhelyeken nagy a pörgés a karácsonyi vásár alatt / Fotó: Ladóczki Balázs

A karácsonyi vásárok legdrágább slágere továbbra is a feltétes lángos. Az idei szezonban legnagyobb feltűnést a 7250 forintos lazacos lángos keltette, amely füstölt lazaccal, krémsajttal, salátával és garnírunggal együtt kerül a papírtálcára. Mellette kapható az úgynevezett „dubaji lángos” 4900 forintért, extra feltétekkel és látványos tálalással, amelyet a pultnál sütnek, fűszereznek majd díszítenek. Aki hagyományosabb élményekre vágyik, vásárolhat sajtos-tejfölöset is 3000 forintért.

A fotózható gasztroélmények nem véletlenül kerülnek ennyibe: a vásárokba tudatosan hoznak olyan ételeket, amelyek jól mutatnak a közösségi médiában, s ezzel reklámot generálnak a rendezvénynek. A szervezők szerint ezek nem tömegtermékek, hanem „ünnepi különlegességek”, amelyekre sokan hajlandók kiadni többet is, hiszen az élmény része a karácsonyi programnak.

LB_20251114_karacsony_0060
Fotó: Ladóczki Balázs

Kürtőskalács: már nem csak édes – 4500 forint egy húsos mini

A kürtőskalács is kilépett a desszertszerepből: 4500 forintért kapható hússal töltött mini változat, amely grillfeltéttel és meleg szószokkal kerül a vendég elé. A hagyományos cukros, diós, kakaós változatok ennél olcsóbbak, de a trend egyértelmű: a vásárban mindenből készül „ünnepi, látványos verzió”, magasabb áron.

A klasszikus főételek között szintén vannak prémiumáras fogások: a Vörösmarty téren például a csirkepaprikás 5900 forintért kapható, extra tálalással és nagyobb adaggal.

Az 1600 forintos menük nem kóstolók

A magasabb árak mellé idén is társul a fix áras, 1600 forintos menükínálat, amely immár hatodik éve része a Vörösmarty téri vásárnak. Tapasztalatunk szerint a menük teljes értékű főételek, nem kis adag kóstolók:

  • székelykáposzta
  • paprikás krumpli
  • kolbászos lecsó

Ahogy láttuk, a leghosszabb sor pont ennél a standnál alakul ki, sokkal nagyobb forgalmat generálva, mint a legdrágább fogások. Jó minőségű, laktató egytálételekről van szó, amelyek konkrétan „kontrát” képeznek a social mediában megszokott luxusárakkal szemben.

LB_20251114_karacsony_0048
Fotó: Ladóczki Balázs

Tematikus hétvégék: 2000–2500 forintos különleges főételekkel

Nemcsak olcsó és drága kategóriák vannak, hanem középsáv is, amely a Bazilikánál és a Vörösmarty téren is megjelent. A tematikus hétvégéken egy adott ételkultúra kerül fókuszba – például liba, székely ízek, burgonyaételek –, és ezekből 2000–2500 forint között kínálnak egytál jellegű, normál adagú főételeket.

Ez a középkategória nem a „fapados változat”, hanem egyfajta vásári gasztro-kísérőprogram, amelynek célja, hogy helyi alapanyagokra és régiós ízekre hívja fel a figyelmet, magasabb, de még mindig megfizethető szinten.

Kettős árképzés alakult ki a karácsonyi vásárokon

A jelenlegi árképzés két világ találkozása:

  • luxusgasztronómia, amely élményre, látványra, fotózhatóságra épít
  • hagyományos, olcsó, tömegesen fogyó magyar egytálételek

Ez a kettő ma már egymás mellett létezik, és a vásár egyszerre szolgálja ki az élménykereső turistákat és a jóllakni vágyó hazai látogatókat. Az sem véletlen, hogy a kedvező árú standoknál hosszabb a sor: sokan nem extrát, hanem meleg, házias ételt szeretnének karácsonyi hangulatban.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu