Warren Buffett bevásárolta magát a Google-ba – de mit jelent ez a piac számára?
A legendás befektető, Warren Buffett cége, a Berkshire Hathaway újabb nagy lépést tett: bejelentette, hogy több mint 4,3 milliárd dollár értékben vásárolt részvényeket a Google anyavállalatában, az Alphabetben. Ez az első alkalmak egyike, hogy a vállalat nagyobb részesedést épít ki a Google-ban, pedig Buffett korábban óvatos volt a technológiai cégekkel szemben.
A hír a piacot is megmozgatta: a Google (Alphabet) részvényei a bejelentés után 5 százalékkal emelkedtek, mert Buffett döntéseit sok befektető egyfajta minőségi pecsétnek tartja. A befektetésről az amerikai tőzsdefelügyelethez benyújtott jelentés tájékoztatott. A Berkshire szeptember végén 17,85 millió Alphabet-részvénnyel rendelkezett, ami a tizedik legnagyobb részvénypozíciójává vált a cég portfóliójában.
Miért különleges ez a befektetés?
Buffett hosszú éveken át kerülte a technológiai vállalatokat, mert úgy vélte, nehéz megjósolni, hogy ezek a cégek mennyire maradnak versenyképesek hosszú távon. Kivétel volt ez alól az Apple, amelyet Buffett inkább fogyasztói márkának tekint, mint tech cégnek.
Éppen ezért meglepetést keltett, hogy a Berkshire most mégis belépett a Google-ba. Érdekes visszatekinteni arra, hogy Buffett és néhai üzlettársa, Charlie Munger korábban már bánkódtak amiatt, hogy évekkel ezelőtt „elszalasztották” a befektetési lehetőséget. Most viszont úgy tűnik, hogy pótolták ezt.
Eközben csökkent az Apple-részesedés
Bár az Alphabet-vásárlás nagy hír, a Berkshire ugyanebben az időszakban tovább csökkentette Apple-részesedését. A harmadik negyedévben 280 millió darabról 238,2 millió darabra vágta vissza az Apple-részvények számát, vagyis az elmúlt időszakban a korábban birtokolt készlet közel háromnegyedét értékesítették.
Ennek ellenére az Apple továbbra is a Berkshire legértékesebb befektetése: szeptember végén 60,7 milliárd dollárt ért.
Más részvényekben is mozgolódtak Warren Buffették
A beszámoló szerint a Berkshire
- 6,4 milliárd dollár értékben vásárolt
- és 12,5 milliárd dollár értékben adott el részvényeket július és szeptember között.
Ez már a 13. egymást követő negyedév, amikor a cég több részvényt ad el, mint amennyit vásárol.
A Berkshire készpénzállománya közben új rekordot ért el: 381,7 milliárd dollárra nőtt.
A cég eladta Bank of America-részesedésének egy részét is, és megvált a lakásépítő DR Horton papírjaitól. Ezzel párhuzamosan több más vállalatban növelte tulajdonrészét, például a Chubb biztosítóban és a Domino’s Pizzában.
Nagy váltás közeleg
Mindeközben a háttérben fontos vezetőváltásra készülnek: Warren Buffett hatvan év után átadja a vezérigazgatói posztot Greg Abelnek, aki eddig alelnökként dolgozott a cégben. Az óriásvállalat, amely közel 200 különböző vállalkozást birtokol – a vasúttól és energiaipartól kezdve a Dairy Queen fagylaltozóláncig – továbbra is óriási figyelmet von magára minden pénzügyi lépésével.
A Google-részvények vásárlása azt jelzi, hogy a Berkshire továbbra is aktívan keresi a hosszú távú növekedési lehetőségeket – még akkor is, ha ehhez néha szakít korábbi szokásaival.