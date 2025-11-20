Warren Buffett bevásárolta magát a Google-ba – de mit jelent ez a piac számára?

A legendás befektető, Warren Buffett cége, a Berkshire Hathaway újabb nagy lépést tett: bejelentette, hogy több mint 4,3 milliárd dollár értékben vásárolt részvényeket a Google anyavállalatában, az Alphabetben. Ez az első alkalmak egyike, hogy a vállalat nagyobb részesedést épít ki a Google-ban, pedig Buffett korábban óvatos volt a technológiai cégekkel szemben.

Warren Buffett bevásárolta magát a Google-ba / Fotó: AFP

A hír a piacot is megmozgatta: a Google (Alphabet) részvényei a bejelentés után 5 százalékkal emelkedtek, mert Buffett döntéseit sok befektető egyfajta minőségi pecsétnek tartja. A befektetésről az amerikai tőzsdefelügyelethez benyújtott jelentés tájékoztatott. A Berkshire szeptember végén 17,85 millió Alphabet-részvénnyel rendelkezett, ami a tizedik legnagyobb részvénypozíciójává vált a cég portfóliójában.

Miért különleges ez a befektetés?

Buffett hosszú éveken át kerülte a technológiai vállalatokat, mert úgy vélte, nehéz megjósolni, hogy ezek a cégek mennyire maradnak versenyképesek hosszú távon. Kivétel volt ez alól az Apple, amelyet Buffett inkább fogyasztói márkának tekint, mint tech cégnek.

Éppen ezért meglepetést keltett, hogy a Berkshire most mégis belépett a Google-ba. Érdekes visszatekinteni arra, hogy Buffett és néhai üzlettársa, Charlie Munger korábban már bánkódtak amiatt, hogy évekkel ezelőtt „elszalasztották” a befektetési lehetőséget. Most viszont úgy tűnik, hogy pótolták ezt.

Eközben csökkent az Apple-részesedés

Bár az Alphabet-vásárlás nagy hír, a Berkshire ugyanebben az időszakban tovább csökkentette Apple-részesedését. A harmadik negyedévben 280 millió darabról 238,2 millió darabra vágta vissza az Apple-részvények számát, vagyis az elmúlt időszakban a korábban birtokolt készlet közel háromnegyedét értékesítették.

Ennek ellenére az Apple továbbra is a Berkshire legértékesebb befektetése: szeptember végén 60,7 milliárd dollárt ért.

Más részvényekben is mozgolódtak Warren Buffették

A beszámoló szerint a Berkshire

6,4 milliárd dollár értékben vásárolt

és 12,5 milliárd dollár értékben adott el részvényeket július és szeptember között.

Ez már a 13. egymást követő negyedév, amikor a cég több részvényt ad el, mint amennyit vásárol.

A Berkshire készpénzállománya közben új rekordot ért el: 381,7 milliárd dollárra nőtt.

A cég eladta Bank of America-részesedésének egy részét is, és megvált a lakásépítő DR Horton papírjaitól. Ezzel párhuzamosan több más vállalatban növelte tulajdonrészét, például a Chubb biztosítóban és a Domino’s Pizzában.