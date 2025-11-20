Ítéletet mondott az IMF a világ leggazdagabb országairól: már nem ők diktálják a tempót, új hatalmak jelennek meg – itt lesz a legnagyobb gazdasági növekedés
A világ húsz legnagyobb gazdaságának (G20) középtávú növekedési kilátásai 2030-ra a 2009-es pénzügyi válság óta nem látott mélypontra süllyednek – derül ki a Nemzetközi Valutaalap (IMF) a G20-ak számára készített jelentéséből.
Az IMF előrejelzése szerint a G20-gazdaságok évente átlagosan 2,9 százalékkal bővülhetnek 2030-ig, ami a globális pénzügyi válság óta nem tapasztalt, gyenge középtávú kilátás.
A G20 fejlett gazdaságai – köztük az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Ausztrália, Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán és Dél-Korea – az IMF szerint mindössze évi 1,4 százalékos átlagos növekedést érhetnek el a mostani évtized végéig. Ezzel szemben a feltörekvő G20-gazdaságok – például Argentína, Brazília, Kína, India, Indonézia, Mexikó, Oroszország, Szaúd-Arábia, Dél-Afrika és Törökország – erősebb, 3,9 százalékos növekedést érhetnek el.
A jelentés 2025-re 3,2 százalékos (az előző évi 3,3 százalék után), 2026-ra pedig 3,0 százalékos G20-növekedést valószínűsít.
Prognózisában az IMF figyelmeztet a protekcionizmus, a politikai bizonytalanság, az elöregedő népesség és a költségvetési mozgástér szűkülése jelentette kockázatokra.
A jelentés szerint a kereskedelmi korlátok emelése – különösen az Egyesült Államokban – inflációs nyomást okozhat, és a magasabb vámok miatt nőhetnek a termelői árak. Az IMF szerint az amerikai maginfláció várhatóan csak 2027-ben tér vissza a jegybank 2 százalékos céljához, két évvel később, mint a tavalyi prognózisban szerepelt.
Az IMF felszólította a G20-országokat a kereskedelempolitikai bizonytalanság csökkentésére, a kereskedelmi akadályok közös lebontására, valamint átlátható és egyértelmű kereskedelmi ütemtervek kidolgozására. A szervezet óva intett a vásárlási kötelezettségeket vagy mennyiségi korlátozásokat tartalmazó megállapodásoktól.
A G20-vezetők a hét végén Dél-Afrikában találkoznak, azonban a csúcstalálkozón nem vesz részt Donald Trump amerikai elnök, Hszi Csin-ping kínai elnök, valamint Argentína és Mexikó államfői sem.
A tanácskozásra feszült kereskedelmi légkörben kerül sor, miután az elmúlt évben az Egyesült Államok jelentősen emelte az effektív vámterheket a belföldi feldolgozóipari termelés erősítésének céljával.
A legnagyobb feltörekvő piacok készek a globális kereskedelem átpozicionálására
Hatástalannak bizonyulhat Donald Trump elnök kedvenc kereskedelmi fegyvere, a vámháború, a Verisk Maplecroft tanulmánya szerint ugyanis a legtöbb nagy feltörekvő gazdaság, köztük Kína, Brazília és India, különösebb gond nélkül képes megbirkózni az amerikai tarifákkal. Az angliai, bathi székhelyű globális kockázati és stratégiai tanácsadó cég a 20 legnagyobb feltörekvő piac ellenálló képességét elemezte, az adósságszinttől az exportbevételektől való függőségig terjedő mutatók segítségével, hogy felmérje, mennyire tudnak megbirkózni a kereskedelmi ingadozásokkal és a gyorsan változó geopolitikai szövetségekkel.