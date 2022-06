Sok vállalkozás számára a járvány a visszaesést hozta, a klímarendszerek értékesítésével és kivitelezésével foglalkozó győri Silver Concept Kft. számára azonban az áttörést, és abban az esetben is további dinamikus növekedésre számítanak, ha az építőipar egészének a bővülése megáll: a haladás a környezetkímélő technológiák irányába biztosan nem áll meg, és ők ebben lettek profik mindössze néhány év alatt.

Fotó: Silver Concept Kft.

A cég csak 2018-ban alakult, abban az esztendőben 8, a következőben 55 millió forintos árbevételt értek el, és az első pandémiaévben is tovább bővültek, majd a 2020-as 78 millió forint után következett a robbantás: 363 százalékos növekedés után a mérleg a múlt év végén már 364 millió forintot mutatott. “Az első két évben kiemelkedő, profi szakemberekből álló csapatot építettünk, megszereztük a szükséges know-howt, az iparági jogosultságokat, ettől fogva már az összetett ipari rendszerek kivitelezésre is képesek voltunk” - mondta Palasics Peggi ügyvezető igazgató.

Az eredmény: a múlt évben már 5-6 jelentős projektben vehettek részt. A bevételnek csak 20 százalékát adják a lakossági rendszerek, a többi az ipari méretű klímatechnikai kivitelezés. A kormányzati keresletélénkítő programok, az otthonfelújítási, energetikai pályázatok nekik kedveztek, hiszen a hőszivattyús technológia olyan megoldás, amelyet támogatnak a finanszírozók és a változó építési szabályok, és a beruházási döntésekben is egyre népszerűbb. "Jók a kilátásaink" - mondta az ügyvezető. “Habár a megrendeléseinket csak körülbelül 8-10 hónapra látjuk előre, de elmondható, hogy a beérkező ajánlatkérések, tárgyalások bizakodásra adnak okot.”

Fotó: Silver Concept Kft.

A vállalkozás erre az évre a szervezet stabilizációját tűzte ki célul, hogy felkészüljön a következő ugrásra. Nekik még az a törekvés is használ - a termékeik iránti keresletet növelve -, hogy Európa szabadulni igyekszik a földgáztól való függéstől. Az építőipart sújtó idei nehézségeket a Silver Concept Kft. is érzékeli természetesen - mondta a vezető. Az anyagárak szignifikánsan emelkednek, az ellátási láncoknál szűk keresztmetszetek alakulnak ki, ezért sokkal nagyobb hangsúlyt kap a tervezés a készletgazdálkodásban is. Ennek nagyobb forrásigénye van, de szerencsére több erre alkalmas finanszírozási konstrukció is elérhető a piacon - tette hozzá.

Megnőtt az árfolyamkockázat is, és a forint ingadozásának számukra azért van különös jelentősége, mert a klímatechnika is erősen függ az importtól. "Igyekszünk úgy védekezni, hogy a szerződésekben az árfolyamkockázattal jelentősen érintett tételek árát eleve euróban rögzítjük” - mondta Palasics Peggi.