Amikor érintett, igen gyakran a rendőr a vétkes

Rengeteg sofőrnek fogalma sincs arról, hogy milyen szabályok érvényesek abban az esetben, ha rendőrautóval ütköznek. Pedig az ilyen esetek az Országos Rendőr-Főkapitányság adatai szerint meglehetősen gyakran fordulnak elő a magyar utakon.

Sok magyar autós rémül meg, ha rendőrautóval találkozik, főleg ha az még szirénázik is. Ilyenkor gyakran a sofőrök még a KRESZ-ről is megfeledkeznek, amiből akár komoly baleset is kialakulhat. Az autósok tétovaságáról az elmúlt években számos fedélzeti kamerás videó született, ezek közül a leghírhedtebb talán ez:

A felvételen jól látszik, hogy a hatósági jármű egy sztrádán a belső sávban közlekedik, a forgalmat jelentősen lassítja. A rendőrautó mögé érő sofőrök nem tesznek (nem tehetnek) semmit, hiszen balról előzni nem lehet, így inkább felveszik a rendőrautó tempóját és sétakocsikáznak az autópályán.

Fontos leszögezni, hogy a fenti eset csak egyetlen egy a sok közül, mint ahogyan az is előfordul szép számmal, amikor a rendőrség járműve teljesen vétlen félként áll egy szituációban. Ami fontos, hogy sokaknak elképzelésük sincsen arról, hogy hogyan viselkedjenek abban az esetben, ha rendőrautóval karamboloznak.

A rendőr is hibázhat, hibázik is

A hatóság által összesített adatok alapján tavaly összesen 2 606, míg 2017-ben mintegy 2 401 közúti káresemény történt a magyar utakon, amelyekben rendőrautó is érintett volt.

Ebből a rendőrségi járművek vezetőinek hibájából 2018-ban összesen 860 esetben, az azt megelőző évben pedig 913-szor történt baleset. Ezek közül tavaly és 2017-ben előfordult halálos kimenetelű esemény is: 2018-ban egy ember, két éve ketten veszítették életüket

– tájékoztatta a VG.hu-t az ORFK Kommunikációs Szolgálata. A fenti adatokból kiderül, hogy tavaly az összes közúti baleset mintegy 33 százalékát, azelőtt pedig az esetek csaknem 38 százalékát okozták a rendőrök.

A rendőröknek magukra kell hívniuk saját magukat

Egy közúti baleset előfordulásakor egy fontos szabályt kell megjegyezniük az autósoknak: amennyiben a baleset halált vagy személyi sérülést okozott, úgy a balesetről a rendőrséget azonnal értesíteni kell, egyéb esetekben viszont elegendő a baleseti bejelentőlap kitöltése.

Más a helyzet, ha a balesetben rendőrségi jármű is érintett, abban az esetben mindenképpen rendőrt kell hívni – hívta fel a figyelmet az ORFK, hozzátéve, ezekben az esetekben kivétel nélkül a baleset kimenetelétől függően szabálysértési vagy büntetőeljárás indul. Amennyiben a szabálysértési eljárás keretében megállapítják, hogy a baleset okozója a rendőrség hivatásos állományú tagja, akkor a vétkességének megállapítását követően a szankció kiszabása fegyelmi eljárás keretében történik. Ha az ügyben viszont büntetőeljárás indul, és felmerül a gyanú, hogy a balesetet rendőr okozta, úgy az eljárás lefolytatása az ügyészségre hárul.

A rendőrség belső szabályzata az elfogulatlan és tárgyilagos eljárás biztosítására is figyel, ennek betartására két lehetőséget vázoltak fel:

ha a baleset érintettje a helyszíni eljárásra kötelezett szervezeti elem állományába tartozó rendőr, úgy a helyszíni eljárást egy másik rendőrkapitányságnak kell lefolytatnia;

ha a megyei rendőr-főkapitányság szervezeti elemének állományába tartozó rendőr érintett a balesetben, úgy pedig a megyei rendőr-főkapitányság vezetője által kijelölt valamelyik rendőrkapitányságnak kell lefolytatnia az eljárást.

Fizetniük kell a vétkeseknek

Egy 2012-ben megalkotott törvény alapján amennyiben a hivatásos állomány tagja a szolgálati jogviszony tartama alatt a szolgálati helyen, illetve a szolgálattal összefüggésben szabálysértést követ el, azt fegyelmi eljárás keretében kell elbírálni. Ennek során büntetésként elsősorban pénzbírságot szabnak ki, amelynek mértéke a helyi szabálysértési hatóság hasonló cselekményekre irányadó gyakorlata szolgál alapul.

A pénzbírságnál enyhébb fenyítést csak akkor lehet kiszabni, ha azt a szabálysértés csekély súlya vagy egyéb, a szabálysértéssel összefüggő méltányolható körülmény indokolja

– tette hozzá az ORFK. Persze vannak az anyagiaknál is súlyosabb retorziók, amiket akkor használnak, ha a szabálysértő magatartás szolgálati kötelezettségszegésnek is minősül. Amennyiben viszont a hivatásos állományú rendőr cselekménye bűncselekményt valósít meg, arra az esetre a rendőrségnek nincs hatásköre, annak vizsgálatát az ügyészség folytatja le, illetve adott esetben a bíróság hoz ítéletet.